Πέταγμα χαρταετού: Το έθιμο που συμβολίζει την Καθαρά Δευτέρα

Πώς να φτιάξεις το δικό σου χαρταετό!

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Επίσκεψη σε παραδοσιακό εργαστήρι κατασκευής χαρταετών / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και περιλαμβάνει το έθιμο του πετάγματος χαρταετού.
  • Το πέταγμα του χαρταετού συμβολίζει την ανάταση και την κάθαρση της ψυχής, καθώς και την προσέγγιση του Θεού.
  • Η παράδοση του χαρταετού έχει ρίζες στην αρχαία Κίνα και συνδέεται με την ελληνική ιστορία μέσω του Αρχύτα.
  • Στην Ελλάδα, το πέταγμα χαρταετού είναι παραδοσιακό έθιμο της Καθαράς Δευτέρας, με ποικιλία σε άλλες χώρες.
  • Προτάσεις για κατασκευή και διακόσμηση χαρταετού περιλαμβάνουν τη χρήση ξύλινων πηχών και δημιουργικές ιδέες για σχέδια.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι μόλις λίγες μέρες μακριά, και εκτός από τα παραδοσιακά έθιμα, όπως τα Κούλουμα και την κατανάλωση λαγάνας, την τιμητική του έχει και το πέταγμα του χαρταετού, ένα έθιμο που γμωρίζουν και απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι!

Τα πιο γνωστά έθιμα της Καθαράς Δευτέρας στην Ελλάδα

Την Καθαρά Δευτέρα, μέρα που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της Σαρακοστής, ο ουρανός γεμίζει από πολύχρωμους χαρταετούς. Τι συμβολίζει το πέταγμά του;

Η Καθαρά Δευτέρα είναι μόλις λίγες μέρες μακριά, και εκτός από τα Κούλουμα και την κατανάλωση λαγάνας, την τιμητική του έχει το πέταγμα του χαρταετού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Καθαρά Δευτέρα είναι μόλις λίγες μέρες μακριά, και εκτός από τα Κούλουμα και την κατανάλωση λαγάνας, την τιμητική του έχει το πέταγμα του χαρταετού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τι συμβολίζει το πέταγμα του χαρταετού

Σύμφωνα με αρχαίες θεωρίες το πέταγμα του χαρταετού υποδηλώνει την ανάταση, την κάθαρση της ψυχής μετά το διονυσιακό ξεφάντωμα της Αποκριάς, ενώ σύμφωνα με την εκκλησία, συμβολίζει το ανθρώπινο πνεύμα που είναι πλασμένο για να πετά στα ουράνια - και με το πέταγμά του είναι σα να ερχόμαστε πιο κοντά στον Θεό.

Η συγκεκριμένη παράδοση, φαίνεται να έχει τις ρίζες της από την αρχαία Κίνα και με τον καιρό έγινε μία διασκεδαστική συνήθεια για τις οικογένειες να περνούν ποιοτικό χρόνο και να γιορτάζουν μαζί, ξεφεύγοντας από την καθημερινή ρουτίνα. Ερχόμαστε πιο κοντά στη φύση και μας δίνει μία αίσθηση ελευθερίας.

Πού να πας την Καθαρά Δευτέρα: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

Σύμφωνα με αρχαίες θεωρίες το πέταγμα του χαρταετού υποδηλώνει την ανάταση, την κάθαρση της ψυχής μετά το διονυσιακό ξεφάντωμα της Αποκριάς  / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σύμφωνα με αρχαίες θεωρίες το πέταγμα του χαρταετού υποδηλώνει την ανάταση, την κάθαρση της ψυχής μετά το διονυσιακό ξεφάντωμα της Αποκριάς  / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χαρταετός και ιστορία

Εάν και η ιστορία του χαρταετού ξεκινά από την Κίνα του 5ου αιώνα, όπου οι φιλόσοφοι Mozi και Lu Ban αναφέρονται ως οι πρώτοι κατασκευαστές χαρταετού, δεν ήταν άγνωστη έννοια για τους Αρχαίους Έλληνες. Μπορεί να μην είχε τη μορφή και το σχήμα που τον έχουμε συνηθίσει σήμερα, αλλά υπήρχε μια πρώιμη κατασκευή αυτόνομης πτητικής μηχανής από έναν αρχαίο μηχανικό και εφευρέτη ονόματι Αρχύτα τον 4ος αι. π. Χ.

Η «πετομηχανή» όπως την ονόμασαν οι αρχαίοι, μάλλον έμοιαζε περισσότερο με μικρό αεροπλάνο παρά με χαρταετό. Ωστόσο κατάφερε να πετάξει σε απόσταση 200 μέτρων. Μια αντίστοιχη μικροκατασκευή σε μορφή σαΐτας με νήμα εμφανίζεται και σε αρχαίο ελληνικό αγγείο.

Πλέον, στην Ελλάδα ο χαρταετός συνδέεται με την Καθαρά Δευτέρα, όπου έχει γίνει παραδοσιακό έθιμο της Σαρακοστής, ενώ σε αρκετές χώρες το πέταγμα χαρταετού είναι ένα έθιμο που συναντάται ευρέως, με κάθε μία να έχει τις δικές της μοναδικές παραδόσεις. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία το πέταγμα χαρταετού είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι κατά τη διάρκεια των παιδικών διακοπών της Πρωτοχρονιάς και το Φεστιβάλ Αγοριών τον Μάιο.

Εύκολα βήματα για να φτιάξετε το δικό σας χαρταετό

Εύκολα βήματα για να φτιάξετε το δικό σας χαρταετό

Πώς να φτιάξετε το δικό σας παραδοσιακό χαρταετό 

  • Ενώστε 3 ξύλινα πηχάκια των 60 εκατ. σχηματίζοντας ένα νοητό εξάγωνο. Φροντίστε οι μεταξύ τους αποστάσεις να είναι ίσες. Δέστε τα στο κέντρο σφιχτά με σπάγκο. Για να σταθεροποιήσετε τον σκελετό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεπτά καρφάκια
  • Ενώστε όλες τις άκρες με σπάγκο για να σχηματίσετε ένα εξάγωνο
  • Τοποθετήστε τον σκελετό πάνω από το χαρτί περιτυλίγματος που έχετε επιλέξε. Κόψτε περιμετρικά το χαρτί λίγο μεγαλύτερο από το περίγραμμα που σχεδίασατε. Στη συνέχεια, κολλήστε με κόλλα τις άκρες του κατά μήκος των πλευρών του σκελετού
  • Για τα ζύγια, κόψτε τρία κομμάτια σπάγκου (περίπου 30 εακτ.) και δέστε τα δυο κομμάτια στις δυο πάνω άκρες του χαρταετού και το τρίτο στο κέντρο. Δέστε τους σπάγκους μεταξύ τους και κάνε μια τρύπα στο κέντρο όπου θα περάσετε τους σπάγκους από την εξωτερική πλευρά. Ενώστε το κομμάτι αυτό μαζί με την «καλούμπα» (το κομμάτι ξύλου με τον χοντρό σπάγκο)
  • Για την ουρά, κόψτε άλλα δύο κομμάτια σπάγκου 30 εκατ. και δέστε τα στις δυο κάτω άκρες του χαρταετού. Ο σπάγκος που θα δένει η ουρά θα πρέπει να είναι περίπου 5πλάσιος από το ύψος του χαρταετού. Στολίστε την ουρά κόβοντας σε λωρίδες κομμάτια από το χαρτί περιτυλίγματος.

Tips διακόσμησης

  • Για να δώσετε «ζωή» και προσωπικότητα στον χαρταετό σας, μπορείτε να ζωγραφίσετε πάνω στον χαρταετό σας μοναδικά σχέδια, όπως λουλούδια, αστέρια ή και αφηρημένα μοτίβα
  • Μία ακόμη πρωτότυπη ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε λεπτά υλικά όπως χαρτί γκοφρέ, χαρτοπετσέτες ή ακόμη και παλιά κομμάτια από λεπτό ύφασμα για να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό κολάζ
  • Προσθέστε μία πινελιά παιχνιδιάρικης κίνησης στον χαρταετό σας, δένοντας πολύχρωμες κορδέλες στην ουρά του
  • Τέλος, μπορείτε να κολλήσετε πάνω του φωσφοριζέ αυτοκόλλητα και γκλίτερ, για να προσθέσετε λάμψη στον χαρταετό σας. 

Καλά Κούλουμα και καλή Σαρακοστή!

