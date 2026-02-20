Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!

Εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές τους επιλογές και απέσπασαν θετικά σχόλια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 16:02 Γιώργος Τοκμετζίδης: Το GNTM, η καριέρα στο εξωτερικό και τα νέα του σχέδια
20.02.26 , 15:59 Kαλοκαιρινή περιοδεία για το «Μια ζωή»
20.02.26 , 15:54 Make Α Wish:Εκπληρώνει μια ευχή κάθε 38 ώρες σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες
20.02.26 , 15:48 Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
20.02.26 , 15:28 Ένα συλλεκτικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας έρχεται στο Cash or Trash
20.02.26 , 15:14 Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται πριν γυρίσει ο Ερμής ανάδρομος;
20.02.26 , 15:06 Καισαριανή: Αυθεντικές οι φωτογραφίες, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
20.02.26 , 14:58 Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!
20.02.26 , 14:58 Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
20.02.26 , 14:55 Τέμπη: Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τρεις εκταφές
20.02.26 , 14:53 Tρίγωνο Αφροδίτης-Δία στις 22/02/2026: Ποιούς θα επηρεάσει
20.02.26 , 14:51 Μπραντ Πιτ: Με την σύντροφό του στην Ύδρα
20.02.26 , 14:40 Iδιοκτήτης Βιολάντα: «Εκεί έπαιζε και το 8χρονο παιδί μου»
20.02.26 , 14:34 Πατέρας Αντώνιος: «Δεν Ξέρω Τι Μπορεί Να Πάθω Αν Μιλήσω»
20.02.26 , 14:33 Audi Q3: Πρωταγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Fashion event στην Αθήνα με συμμετοχή προσώπων από τηλεόραση και μόδα.
  • Φαίη Σκορδά, Ελένη Τσολάκη και Ζενεβιέβ Μαζαρί ξεχώρισαν με τις στιλιστικές τους επιλογές.
  • Η Σκορδά μίλησε για τη συνάντησή της με την Τσολάκη και την κοπή πίτας του ΑΝΤ1.
  • Η Τσολάκη έχει ενεργό συμβόλαιο με το κανάλι, παρά την πρόωρη διακοπή της εκπομπής της.
  • Η Σκορδά ανέφερε ότι η Τσολάκη αυτοσαρκάζεται και έκανε πλάκα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους.

Ένα fashion event πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, συγκεντρώνοντας πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας και των media.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Φαίη Σκορδά, η Ελένη Τσολάκη και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, οι οποίες εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές τους επιλογές και απέσπασαν θετικά σχόλια.

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή της Buongiorno μίλησε και τη συνάντηση που είχε με την Ελένη Τσολάκη το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Οι δυο γυναίκες αντάλλαξαν μερικές κουβέντες, με τη Φαίη Σκορδά να αποκαλύπτει ότι είπε στην Ελένη Τσολάκη ότι θα έπρεπε να έχει πάει στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 παρά το γεγονός ότι κόπηκε η εκπομπή της πρόωρα, εφόσον το συμβόλαιό της με το κανάλι του Αμαρουσίου εξακολουθεί να υφίσταται.

«Ήθελα να μιλήσω στην Ελένη. Δε θα πω αυτά που μου είπε, δε μου επιτρέπεται, δε θα το έκανα ποτέ. Απλά εγώ ήθελα να της μιλήσω. Και της λέω, “έπρεπε να πας στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1, υπέρλαμπρη. Αφού εργάζεσαι ακόμα εκεί”. Το συμβόλαιό της είναι ενεργό. Γέλασε και μου λέει, “τι λες; Εσύ θα πήγαινες;”. 

Εγώ θα πήγαινα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αυτοσαρκαζόταν πάρα πολύ. Έκανε πλάκα. Μια χαρά ήταν το κορίτσι» αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

Δείτε όλες τις εμφανίσεις στο φωτορεπορτάζ:

Ελένη Τσολάκη

Ελένη Τσολάκη

Μαρία Παπαγεωργίου

Μαρία Παπαγεωργίου

Έβελυν Καζαντζόγλου

Έβελυν Καζαντζόγλου

Λάκης Γαβαλάς

Λάκης Γαβαλάς

Κέισι Μίζιου

Κέισι Μίζιου

Βάλια Χατζηθεοδώρου

Βάλια Χατζηθεοδώρου

Ζενεβιέβ Μαζαρί - Κέισι Μίζιου - Βάλια Χατζηθεοδώρου

Ζενεβιέβ Μαζαρί - Κέισι Μίζιου - Βάλια Χατζηθεοδώρου

Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Γιώργος Καράβας

Γιώργος Καράβας

Μαρία Ηλιάκη

Μαρία Ηλιάκη

Φαίη Σκορδά

Φαίη Σκορδά

Τόνια Σωτηροπούλου

Τόνια Σωτηροπούλου

Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!

Ευριδίκη Βαλαβάνη

Evangelia

Evangelia

Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Γιώργος Πράσινος

Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Γιώργος Πράσινος
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top