Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!

Ένα fashion event πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, συγκεντρώνοντας πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας και των media.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Φαίη Σκορδά, η Ελένη Τσολάκη και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, οι οποίες εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές τους επιλογές και απέσπασαν θετικά σχόλια.

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή της Buongiorno μίλησε και τη συνάντηση που είχε με την Ελένη Τσολάκη το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Οι δυο γυναίκες αντάλλαξαν μερικές κουβέντες, με τη Φαίη Σκορδά να αποκαλύπτει ότι είπε στην Ελένη Τσολάκη ότι θα έπρεπε να έχει πάει στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 παρά το γεγονός ότι κόπηκε η εκπομπή της πρόωρα, εφόσον το συμβόλαιό της με το κανάλι του Αμαρουσίου εξακολουθεί να υφίσταται.

«Ήθελα να μιλήσω στην Ελένη. Δε θα πω αυτά που μου είπε, δε μου επιτρέπεται, δε θα το έκανα ποτέ. Απλά εγώ ήθελα να της μιλήσω. Και της λέω, “έπρεπε να πας στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1, υπέρλαμπρη. Αφού εργάζεσαι ακόμα εκεί”. Το συμβόλαιό της είναι ενεργό. Γέλασε και μου λέει, “τι λες; Εσύ θα πήγαινες;”.

Εγώ θα πήγαινα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αυτοσαρκαζόταν πάρα πολύ. Έκανε πλάκα. Μια χαρά ήταν το κορίτσι» αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

