Αίγυπτο, Σκόπια & Κωνσταντινούπολη: Μαγεύει το κοινό η Ήβη Αδάμου

Το international σερί συνεχίζεται!

Ήβη Αδάμου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ήβη Αδάμου πραγματοποίησε επιτυχημένες εμφανίσεις σε Σκόπια και Κωνσταντινούπολη, μετά από live στην Αίγυπτο.
  • Στα Σκόπια, εμφανίστηκε στο Intermezzo Music Bar, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη ένταση και ρυθμό.
  • Στην Κωνσταντινούπολη, η υποδοχή του κοινού επιβεβαίωσε τη σχέση της με το τουρκικό κοινό, λόγω της viral διασκευής του "Να τη χαίρεσαι".
  • Η διεθνής δραστηριότητά της συνεχίζεται με νέα live προγραμματισμένα στο εξωτερικό.
  • Η Ήβη Αδάμου είναι σε δημιουργική περίοδο της καριέρας της, με εμφανίσεις και στο Fantasia Live.

Η Ήβη Αδάμου συνεχίζει ασταμάτητα τις εμφανίσεις της στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας δύο ακόμη επιτυχημένα live εκτός συνόρων, αυτή τη φορά σε Σκόπια και Κωνσταντινούπολη.

Μετά τη μοναδική της live εμφάνιση στην Αίγυπτο στις αρχές του 2026, στο εντυπωσιακό Rixos Radamis Sharm El Sheikh, έναν χώρο παγκόσμιου βεληνεκούς όπου έχει εμφανιστεί και η Jennifer Lopez, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα συνέχισε το σερί των international shows με δύο εκρηκτικές βραδιές.

Στα Σκόπια εμφανίστηκε στο φημισμένο Intermezzo Music Bar, ένα από τα πιο established και premium nightlife venues της χώρας, χαρίζοντας στο κοινό ένα live γεμάτο ένταση, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Το πολυπολιτισμικό κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, τραγουδώντας μαζί της και δημιουργώντας μια βραδιά με ξεχωριστό παλμό.

Αίγυπτο, Σκόπια & Κωνσταντινούπολη: Μαγεύει το κοινό η Ήβη Αδάμου

Ακολούθησε η εμφάνισή της στην Κωνσταντινούπολη, στο δημοφιλές Gunay, όπου η θερμή υποδοχή και η ενέργεια του κόσμου επιβεβαίωσαν τη δυνατή σχέση που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με το τουρκικό κοινό, χάρη στη viral διασκευή του «Να τη χαίρεσαι» το οποίο μετράει πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η διεθνής της δραστηριότητα συνεχίζεται δυναμικά, με νέα live στο εξωτερικό να βρίσκονται ήδη στα σκαριά, ενώ παράλληλα η Ήβη Αδάμου πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Fantasia Live, στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου, σε ένα σχήμα που σημειώνει τεράστια επιτυχία στην πρωτεύουσα.

Το 2026 τη βρίσκει σε μία από τις πιο δημιουργικές και δυναμικές περιόδους της καριέρας της, και η συνέχεια προμηνύεται ακόμη πιο συναρπαστική.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ
