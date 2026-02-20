Βασίλης Μαυρογεωργίου: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας - Δεν πιστεύω στον έρωτα»

Στο Buongiorno φιλοξενήθηκε το πρωί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο πρωταγωνιστής της σειράς «Έχω Παιδιά», Βασίλης Μαυρογεωργίου.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην κρίση ηλικίας που θα περάσει ο ήρωας που υποδύεται, αποκαλύπτοντας πως έχει βιώσει κάτι ανάλογο.

«Νομίζω έχω περάσει την κρίση της μέσης ηλικίας. Αυτό που έχω νιώσει είναι ότι δεν θέλω να αφήνω τη ζωή να περνάει. Σκέφτομαι ότι, ας πούμε, μια ωραία μέρα θέλω να πάω μια βόλτα με τη μηχανή, θέλω να πάω ταξίδια», είπε.

Κάποια στιγμή, η συζήτηση μεταφέρθηκε στις ανθρώπινες σχέσεις, με τον Βασίλη Μαυρογεωργίου να εξομολογείται με ειλικρίνεια πως δεν πιστεύει στον έρωτα.

«Δεν πιστεύω στον έρωτα. Οι σχέσεις και ο έρωτας ο ίδιος στηρίζονται στη δουλειά και στη φροντίδα. Θέλει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια και οι δύο. Όποιος στηρίζει τη σχέση του στον έρωτα, τότε όλες οι σχέσεις θα τελείωναν στον ένα – ενάμιση χρόνο. Ο ενθουσιασμός κάποια στιγμή υποχωρεί, ο έρωτας όμως καλλιεργείται».

Μπορεί να δίνει την εντύπωση ενός συγκροτημένου ανθρώπου, ωστόσο, παραδέχεται πως είναι χαοτικός και άκρως συναισθηματικός, χρησιμοποιώντας τη λογική ως άμυνα: «Πολλές φορές με καταβάλλουν τα συναισθήματα, έρχεται όλη η χρονιά και με συναντάει σαν τρένο», ανέφερε ο ίδιος.

Ύστερα, τόνισε τη σημασία του να αναγνωρίζεις τα προβλήματά σου και να τα αντιμετωπίζεις με θάρρος: «Εγώ σπούδασα στη σχολή της Νέλλης Καρρά και η δασκάλα μου έχει μια φιλοσοφία που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ψυχανάλυση είναι κάτι πολύ καλό, αλλά δεν πρέπει να βρίσκεις εκεί καταφύγιο για να δικαιολογείς τα προβλήματά σου. Το θέμα είναι να προσπαθήσεις να τα λύσεις. Κι αυτό σε κάνει άνθρωπο της δράσης», σημείωσε ο Βασίλης Μαυρογεωργίου στην πρωινή εκπομπή του Mega, όπου βρέθηκε καλεσμένος.