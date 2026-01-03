BMW M4 GT3 EVO: Για τους...«παιχνιδιάρηδες»

Πρώτη Δημοσίευση: 28.12.25, 20:20
BMW M4 GT3 EVO: Για τους...«παιχνιδιάρηδες»
Το νέο έκθεμα του BMW Welt αποτυπώνει σε πραγματικό χώρο ένα όχημα από τις δημοφιλείς σειρές βιντεοπαιχνιδιών Fortnite και Rocket League. Η BMW M4 GT3 EVO αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στον κατάλογο οχημάτων των multiplayer online games, ενώ ο σχεδιασμός της είναι εμπνευσμένος από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά anime «BLEACH». Το αυτοκίνητο θα εκτίθεται στο BMW Welt  έως τις 11 Ιανουαρίου, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για αξέχαστες φωτογραφίες.

Η BMW παρουσίασε το πρώτο Car Creator στον κόσμο στο Fortnite το 2023 μέσω του εικονικού νησιού «Hypnopolis», όπου οι παίκτες μπορούσαν να σχεδιάσουν τη νέα BMW iX2 σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Πριν από αυτό, η BMW M240i, η BMW Σειρά 1 και η πρώτη γενιά BMW M3 πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους στο Rocket League.Η σχεδίαση της BMW M4 GT3 EVO είναι εμπνευσμένη από το εμβληματικό κοστούμι του πρωταγωνιστή της σειράς «BLEACH», Ichigo Kurosaki. Παράλληλα με την παρουσίαση του livery του αγωνιστικού αυτοκινήτου, στο Fortnite Shop διατίθεται και ένα ζευγάρι sneakers της PUMA από τη συλλογή BMW M Motorsport, εμπνευσμένο από την BMW M4 GT3 EVO.

