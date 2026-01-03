Βενεζουέλα: «Ήρθε η ώρα της ελευθερίας» δηλώνει η Ματσάδο

Τι ανέφερε η βραβευμένη με Νόμπελ αρχηγός της  αντιπολίτευσης

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», δήλωσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: O Tραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη Μαδούρο

«Βενεζουελάνοι, ήρθε η ώρα της ελευθερίας», έγραψε σε ανακοίνωσή της που ανήρτησε στο Χ, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει «να αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας με εντολή Τραμπ

Ο Μαδούρο απομακρύνθηκε από την εξουσία αφού αρνήθηκε μια αποχώρηση μέσω διαπραγμάτευσης τόνισε η Ματσάδο.

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης 2025

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και κράτη της Λατινικής Αμερικής αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024, όταν ο Μαδούρο εξασφάλισε τρίτη εξαετή θητεία. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε απάτη και διεκδίκησε τη νίκη του δικού της υποψηφίου Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
