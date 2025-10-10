Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης 2025

Η επιτροπή των βραβείων Νόμπελ αποφάσισε να τιμήσει τη Βενεζουελανή πολιτικό Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αντίπαλο του προέδρου της χώρας, Νικολά Μαδούρο, με το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

«Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η Μαρία Κορίνα Μασάδο Παρίσκα (γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου 1967) είναι Βενεζουελανή πολιτικός, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014.

Η Μασάδο μπήκε στην πολιτική το 2002, ως ιδρύτρια και επικεφαλής της οργάνωσης παρακολούθησης εκλογών Súmate, μαζί με τον Αλεχάντρο Πλαζ. Είναι Εθνική Συντονίστρια του πολιτικού κόμματος Vente Venezuela.

Το 2018 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του BBC με τις 100 πιο σημαντικές γυναίκες στον κόσμο, ενώ το 2025 το περιοδικό Time τη συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους παγκοσμίως.

Φωτογραφία αρχείου AP (Ariana Cubillos)

Η Μασάδο θεωρείται μία από τις πιο ηγετικές μορφές της βενεζουελανής αντιπολίτευσης, ωστόσο η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο της έχει απαγορεύσει να φύγει από τη χώρα.

Η Μασάδο ήταν υποψήφια στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης το 2012 για την προεδρία, όπου όμως ηττήθηκε από τον Ενρίκε Καπρίλες. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2014 στη Βενεζουέλα, υπήρξε μία από τις επικεφαλής των κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης Μαδούρο.

Το 2019, εν μέσω της πολιτικής κρίσης στη χώρα, ανακοίνωσε ότι θα έθετε ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία, εφόσον ο προσωρινός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό κατάφερνε να προκηρύξει εκλογές, κάτι που τελικά δε συνέβη.

Φωτογραφία αρχείου AP (Cristian Hernandez)

Το 2023 συμμετείχε ως προϋποψήφια του Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της Ενωμένης Πλατφόρμας της Αντιπολίτευσης, ωστόσο στις 30 Ιουνίου 2023 αποκλείστηκε για 15 χρόνια από τον Γενικό Ελεγκτή της Βενεζουέλας. Ο αποκλεισμός της επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τον Ιανουάριο του 2024. Παρά τον αποκλεισμό, κέρδισε τις προκριματικές εκλογές και ανακηρύχθηκε υποψήφια της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και στις 22 Μαρτίου 2024 αντικαταστάθηκε από την Κορίνα Γιορίς.

Ωστόσο, η Γιορίς δεν μπόρεσε να καταθέσει υποψηφιότητα και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Ενμούντο Γκονζάλες Ουρούτια.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Μασάδο δημοσίευσε επιστολή στη Wall Street Journal, δηλώνοντας ότι αναγκάστηκε να κρυφτεί, «φοβούμενη για τη ζωή και την ελευθερία τη δική μου και των συμπολιτών μου από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο».

Νόμπελ Ειρήνης: Γιατί δεν πήρε το βραβείο ο Ντόναλντ Τραμπ;

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει σε αρκετές τοποθετήσεις του τις ενέργειές του για τον τερματισμό πολέμων κατά τη θητεία του, με αρκετούς ηγέτες ανά τον κόσμο να έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης.

Την Πέμπτη, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον ρόλο του ως «ειρηνοποιού», δηλώνοντας ότι δεν έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θα απονεμηθεί την Παρασκευή, αλλά για να σώσει ζωές.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις πιθανότητές του να λάβει το βραβείο, δήλωσε: «Κανείς στην ιστορία δεν έχει σταματήσει οκτώ πολέμους μέσα σε εννέα μήνες. Εγώ το έκανα. Όμως δεν το έκανα για το Νόμπελ, το έκανα επειδή έσωσα πολλές ζωές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκρούσεις που κατάφερε να τερματίσει ή να αποκλιμακώσει περιλαμβάνουν τις εξής:

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ρουάντα Ισραήλ – Ιράν Ινδία – Πακιστάν Καμπότζη – Ταϊλάνδη Αίγυπτος – Αιθιοπία μερική συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου Χαμάς - Ισραήλ (σε εξέλιξη οι ειρηνευτικές διαδικασίες)

Πάντως, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη του Όσλο, Νίνα Γκρέγκερ, δεν απέκλεισε τη βράβευση του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας στο Sky News: «Στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει δει αρκετές καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας».

Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Τραμπ να είναι στις υποψηφιότητες για το βραβείο: «Αν το 20 σημείων σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ οδηγήσει σε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη στη Γάζα, η επιτροπή θα πρέπει οπωσδήποτε να το λάβει σοβαρά υπόψη στις συζητήσεις για το βραβείο της επόμενης χρονιάς».