Τουρκική πρόκληση κατά την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού -Αστυπάλαιας

Παρενόχλησαν φραστικά το σκάφος – Συνεχίζεται κανονικά η πόντιση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.01.26 , 19:16 Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του
03.01.26 , 18:38 Βενεζουέλα: «Ήρθε η ώρα της ελευθερίας» δηλώνει η Ματσάδο
03.01.26 , 18:00 BMW M4 GT3 EVO: Για τους...«παιχνιδιάρηδες»
03.01.26 , 17:46 Με έξι αγώνες το έπαθλο Mega Four 4x4 του 2026
03.01.26 , 17:33 Τουρκική πρόκληση κατά την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού -Αστυπάλαιας
03.01.26 , 17:30 Ποιος Έλληνας ηθοποιός αποκάλυψε πως ήταν εξαρτημένος από τον τζόγο;
03.01.26 , 16:34 Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»
03.01.26 , 16:31 Τραγωδία στην Καβάλα: Ψαράς βρέθηκε νεκρός στις εκβολές Στρυμόνα
03.01.26 , 16:20 Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα
03.01.26 , 14:52 Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
03.01.26 , 14:50 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
03.01.26 , 14:29 Τραγωδία στις Σέρρες: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος πυροσβέστης
03.01.26 , 14:21 Tα απίστευτα οφέλη της χειμερινής κολύμβησης
03.01.26 , 13:52 Mυστήριο με τον θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς - Η ανακοίνωση της οικογένειας
03.01.26 , 12:42 Αταμάν: «Γι’ αυτο δεν έβαλα καθόλου τον Χολμς»
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεποερτάζ Κώστας Συμεωνίδης, φωτογραφία Πολεμικό Ναυτικό
πλοίο ΠΝ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τουρκικό θράσος στην καρδιά του Αιγαίου, καθώς σκάφος του πολεμικού ναυτικού της γειτονικής χώρας  παρενόχλησε φραστικά (hailing) ένα πολιτικό πλοίο που χθες πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας για λογαριασμό της ελληνικής πλευράς, μεταξύ... Αμοργού και Αστυπάλαιας! 

Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων η Ελλάδα 

Για το έργο είχε εκδοθεί κανονικά NAVTEX (οδηγία προς ναυτιλομένους ) από ελληνικής πλευράς.  

Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα

Το τουρκικό σκάφος διαμήνυσε μέσου ασυρμάτου στο πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας της ελληνικής πλευράς.

Έρχονται «φουρτούνες» Ελλάδας - Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο

Ελληνικό πολεμικό πλοίο που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή απάντησε ότι το πλοίο κάνει εργασίες σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας και ότι έχει εκδοθεί οδηγία προς ναυτιλομένους.  Τελικά το συμβάν έληξε εκεί με το πλοίο να συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
 |
ΠΟΝΤΙΣΗ
 |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top