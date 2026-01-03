Τουρκική πρόκληση κατά την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού -Αστυπάλαιας

Τουρκικό θράσος στην καρδιά του Αιγαίου, καθώς σκάφος του πολεμικού ναυτικού της γειτονικής χώρας παρενόχλησε φραστικά (hailing) ένα πολιτικό πλοίο που χθες πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας για λογαριασμό της ελληνικής πλευράς, μεταξύ... Αμοργού και Αστυπάλαιας!
Για το έργο είχε εκδοθεί κανονικά NAVTEX (οδηγία προς ναυτιλομένους ) από ελληνικής πλευράς.
Το τουρκικό σκάφος διαμήνυσε μέσου ασυρμάτου στο πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας της ελληνικής πλευράς.
Ελληνικό πολεμικό πλοίο που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή απάντησε ότι το πλοίο κάνει εργασίες σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας και ότι έχει εκδοθεί οδηγία προς ναυτιλομένους. Τελικά το συμβάν έληξε εκεί με το πλοίο να συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.