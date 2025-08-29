Έρχονται «φουρτούνες» Ελλάδας - Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο

«Φουρτούνες» έρχονται στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία συνεχίζει να δεσμεύει με NAVTEX περιοχές νοτιοανατολικά της Καρπάθου, από όπου θα περάσει το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο που θέλει να μπλοκάρει.

NAVTEX για ασκήσεις στην ίδια περιοχή βγάζει φυσικά και η χώρα μας.

Ο χάρτης με τις περιοχές επικάλυψης των NAVTEX Ελλάδας - Τουρκίας

Εκεί άλλωστε θα εκπαιδευτούν τον Σεπτέμβριο δυνάμεις από Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία, στο πλαίσιο της πολυεθνικής αεροναυτικής άσκησης «ΕΥΝΟΜΙΑ», η οποία θα γίνει εντός των οριοθετημένων ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου, Κύπρου-Αιγύπτου και Κύπρου-Ισραήλ, κόντρα στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση για την εξωτερική πολιτική

Την ίδια ώρα και με αφορμή και τις προκλητικές δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, η αντιπολίτευση ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική.

«Αποδεικνύεται η πλήρης αποτυχία της προσέγγισης της ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα» σχολίασε από το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος.

«Δυστυχώς ο κ. Γεραπετρίτης «κρατάει γερά» μόνο στα λόγια» υποστηρίζει η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη ασκεί κριτική ότι «η κυβέρνηση και το ΥΠΕΞ έχουν επιλέξει να καλύψουν τις πραγματικές ευθύνες με ρητορικούς λεονταρισμούς».