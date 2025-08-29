Έρχονται «φουρτούνες» Ελλάδας - Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η Άγκυρα δεσμεύει με NAVTEX περιοχές κοντά στην Κάρπαθο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 23:01 Αυτός είναι ο τζογαδόρος εμπρηστής της Παλλήνης - Φωτογραφία ντοκουμέντο
29.08.25 , 22:05 Περιστέρι: Ηλικιωμένος Έπεσε Θύμα Ληστείας Στη Σκάλα Της Πολυκατοικίας Του
29.08.25 , 21:52 Έρχονται «φουρτούνες» Ελλάδας - Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο
29.08.25 , 21:27 Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
29.08.25 , 21:19 Ράνια Τζίμα: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της, Ελένης
29.08.25 , 21:12 Bανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σ.  Βολουδάκη στα Χανιά
29.08.25 , 21:10 BMW Group: Πέτυχε το ορόσημο πωλήσεων των 3.000.000 μονάδων
29.08.25 , 20:30 Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
29.08.25 , 20:28 Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ
29.08.25 , 19:49 Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το χιουμοριστικό σκετσάκι με τον 10χρονο γιο της
29.08.25 , 19:36 Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
29.08.25 , 19:33 Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
29.08.25 , 19:13 «Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας
29.08.25 , 19:00 Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη
29.08.25 , 19:00 MINI: Το μοντέλο που άλλαξε την αυτοκίνηση
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Φουρτούνες» έρχονται στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία συνεχίζει να δεσμεύει με NAVTEX περιοχές νοτιοανατολικά της Καρπάθου, από όπου θα περάσει το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο που θέλει να μπλοκάρει. 

Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»

NAVTEX για ασκήσεις στην ίδια περιοχή βγάζει φυσικά και η χώρα μας.

Ο χάρτης με τις περιοχές επικάλυψης των NAVTEX Ελλάδας - Τουρκίας

Ο χάρτης με τις περιοχές επικάλυψης των NAVTEX Ελλάδας - Τουρκίας

Εκεί άλλωστε θα εκπαιδευτούν τον Σεπτέμβριο δυνάμεις από Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία, στο πλαίσιο της πολυεθνικής αεροναυτικής άσκησης «ΕΥΝΟΜΙΑ», η οποία θα γίνει εντός των οριοθετημένων ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου, Κύπρου-Αιγύπτου και Κύπρου-Ισραήλ, κόντρα στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.   

Πυρά Φιντάν κατά Ελλήνων πολιτικών–«Δε δεχόμαστε υποδείξεις», λέει η Αθήνα

«Πυρά»  από την αντιπολίτευση για την εξωτερική πολιτική

Την ίδια ώρα και με αφορμή και τις προκλητικές δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, η αντιπολίτευση ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική. 

«Αποδεικνύεται η πλήρης αποτυχία της προσέγγισης της ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα» σχολίασε από το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος.  

«Δυστυχώς ο κ. Γεραπετρίτης «κρατάει γερά» μόνο στα λόγια» υποστηρίζει η Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη ασκεί κριτική ότι «η κυβέρνηση και το ΥΠΕΞ έχουν επιλέξει να καλύψουν τις πραγματικές ευθύνες με ρητορικούς λεονταρισμούς». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
NAVTEX
 |
ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top