Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Με κουβάδες μαζεύουν τα νερά της βροχής!

Εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκαλώντας θλίψη και απογοήτευση τόσο σε φοιτητές και καθηγητές, όσο και στους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις και συνέδρια. Οι εικόνες που περιγράφει η Μαρία Αλεβιζοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι αποκαρδιωτικές.

Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τους εσωτερικούς χώρους του ιδρύματος είναι πραγματικά τριτοκοσμικές. Κάθε φορά που βρέχει, απαραίτητο... αξεσουάρ στους μαρμάρινους διαδρόμους, είναι οι πλαστικοί κουβάδες, οι οποίοι τοποθετούνται για να μαζεύουν τα νερά που πέφτουν από το φουσκωμένο ταβάνι.

Στο αμφιθέατρο Σαράτση, έναν χώρο 150 θέσεων, βλέπουμε φθαρμένα και βρώμικα καθίσματα, τρύπες - παγίδες στα ρημαγμένα ξύλινα πατώματα, ετοιμόρροπες ψευδοροφές με ρωγμές και ξεφτισμένους σοβάδες.

Εικόνες ντροπής που μαρτυρούν εγκατάλειψη και έλλειψη συντήρησης, σε έναν χώρο τόσο σημαντικό για τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς, ακόμα και για τους επισκέπτες που παίρνουν μέρος σε συζητήσεις και συνέδρια.

