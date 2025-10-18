Σχολή Καλών Τεχνών: Από σκουπιδότοπος ξανά ανθρώπινη

Οριστική λύση για το πρόβλημα με την καθαριότητα ζητούν οι φοιτητές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.25 , 23:49 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Με κουβάδες μαζεύουν τα νερά της βροχής!
18.10.25 , 23:48 Διπλό «χτύπημα» της ΕΛΑΣ σε παράνομα εργαστήρια πλαστών εγγράφων
18.10.25 , 23:03 Σχολή Καλών Τεχνών: Από σκουπιδότοπος ξανά ανθρώπινη
18.10.25 , 22:56 Κρήτη: Μητέρα και κόρη εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο
18.10.25 , 22:08 ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Τραμπ με σύνθημα «No Kings»
18.10.25 , 21:40 «Πυρά» Καρυστιανού και Ρούτσι κατά της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη
18.10.25 , 20:57 Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
18.10.25 , 20:30 Καιρός: Πού και πότε θα βρέξει - Σε δύο κύματα η κακοκαιρία
18.10.25 , 20:00 Φοινικούντα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»
18.10.25 , 18:59 Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα
18.10.25 , 18:54 Leapmotor: Ξεπέρασε τα 1.000.000 αυτοκίνητα
18.10.25 , 18:09 Οι δικαιούχοι πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10/2025
18.10.25 , 17:45 Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Αττικής της Super League
18.10.25 , 17:44 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
18.10.25 , 17:22 Ο γκαρντ που έρχεται να… λυτρώσει τον Ολυμπιακό
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Λαζόπουλος: «Έπαθα σωματικό αλτσχάιμερ» - Η εξομολόγηση για την υγεία του
Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα
Καιρός: Πού και πότε θα βρέξει - Σε δύο κύματα η κακοκαιρία
H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννας Σανοζίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Star στα χθεσινά δελτία ειδήσεων του παρουσίασε ρεπορτάζ με αποκαρδιωτικές εικόνες στη Σχολή Καλών Τεχνών που θύμιζε χωματερή. Μάλιστα οι φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατούσε με διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Σήμερα η εικόνα είναι τελείως διαφορετική μετά από παρέμβαση των Αρχών.  

Σχολή Καλών Τεχνών: Οι φοιτητές σπουδάζουν μέσα στα σκουπίδια!

Αυτή ήταν η εικόνα της Σχολής Καλών Τεχνών τις προηγούμενες ημέρες και αυτή είναι η σημερινή εικόνα:

Σχολή Καλών Τεχνών: Από σκουπιδότοπος ξανά ανθρώπινη

Λίγο πριν από τiς δέκα το πρωί του Σαββάτου 18/10, υπάλληλοι με οχήματα του δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη μάζεψαν τα σκουπίδια τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους της Σχολής. 

Σχολή Καλών Τεχνών: Από σκουπιδότοπος ξανά ανθρώπινη

Έως εκείνη την ώρα η Σχολή παρουσίαζε εικόνες εξαθλίωσης. Η σύμβαση με τις καθαρίστριες έληξε πριν από λίγες μέρες και οι φοιτητές αντίκρυζαν απορρίμματα, ληγμένα τρόφιμα, ακαθαρσίες ζώων και όχι μόνο. 

«Το γεγονός ότι σήμερα το πρωί είδαμε μπουλντόζες και σκουπιδιάρικα στη Σχολή να μαζεύουν τα σκουπίδια, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι μόνο με αγώνα μπορούν οι φοιτητές να διεκδικήσουν σύγχρονες σπουδές με δικαιώματα» ανέφερε ο Αντώνης Λάζος, Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Η εικόνα σήμερα στη Σχολή Καλών Τεχνών είναι τελείως διαφορετική, τα σκουπίδια μαζεύτηκαν και δε θυμίζει σε τίποτα τη χωματερή των προηγούμενων ημερών.

«Είναι τουλάχιστον θλιβερό μία τόσο ιστορική σχολή όπως η Καλών Τεχνών να έχει έρθει σ’αυτή την κατάσταση», επισημαίνει φοιτητής.

Σχολή Καλών Τεχνών: Οι φοιτητές ζητούν να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την καθαριότητα

«Ολοι οι φοιτητές ήρθαν με δικά τους έξοδα, με δικές τους σακούλες, γάντια κλπ να καθαρίσουν τη Σχολή γιατί δεν άντεχαν να βλέπουν άλλο αυτή την κατάσταση» λέει από την πλευρά της φοιτήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Οι φοιτητές ζητούν να λυθεί οριστικά το πρόβλημα έτσι ώστε να καθαρίζεται σε καθημερινή βάση η Σχολή χωρίς να χρειάζονται παρεμβάσεις.

«Όσο δεν υπογράφονται συμβάσεις καθαριότητας, τα σκουπίδια θα  συνεχίσουν να μαζεύονται» τονίζει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Λάζος.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
 |
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top