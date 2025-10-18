Σχολή Καλών Τεχνών: Από σκουπιδότοπος ξανά ανθρώπινη

Το Star στα χθεσινά δελτία ειδήσεων του παρουσίασε ρεπορτάζ με αποκαρδιωτικές εικόνες στη Σχολή Καλών Τεχνών που θύμιζε χωματερή. Μάλιστα οι φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατούσε με διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Σήμερα η εικόνα είναι τελείως διαφορετική μετά από παρέμβαση των Αρχών.

Αυτή ήταν η εικόνα της Σχολής Καλών Τεχνών τις προηγούμενες ημέρες και αυτή είναι η σημερινή εικόνα:

Λίγο πριν από τiς δέκα το πρωί του Σαββάτου 18/10, υπάλληλοι με οχήματα του δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη μάζεψαν τα σκουπίδια τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους της Σχολής.

Έως εκείνη την ώρα η Σχολή παρουσίαζε εικόνες εξαθλίωσης. Η σύμβαση με τις καθαρίστριες έληξε πριν από λίγες μέρες και οι φοιτητές αντίκρυζαν απορρίμματα, ληγμένα τρόφιμα, ακαθαρσίες ζώων και όχι μόνο.

«Το γεγονός ότι σήμερα το πρωί είδαμε μπουλντόζες και σκουπιδιάρικα στη Σχολή να μαζεύουν τα σκουπίδια, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι μόνο με αγώνα μπορούν οι φοιτητές να διεκδικήσουν σύγχρονες σπουδές με δικαιώματα» ανέφερε ο Αντώνης Λάζος, Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Η εικόνα σήμερα στη Σχολή Καλών Τεχνών είναι τελείως διαφορετική, τα σκουπίδια μαζεύτηκαν και δε θυμίζει σε τίποτα τη χωματερή των προηγούμενων ημερών.



«Είναι τουλάχιστον θλιβερό μία τόσο ιστορική σχολή όπως η Καλών Τεχνών να έχει έρθει σ’αυτή την κατάσταση», επισημαίνει φοιτητής.

Σχολή Καλών Τεχνών: Οι φοιτητές ζητούν να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την καθαριότητα

«Ολοι οι φοιτητές ήρθαν με δικά τους έξοδα, με δικές τους σακούλες, γάντια κλπ να καθαρίσουν τη Σχολή γιατί δεν άντεχαν να βλέπουν άλλο αυτή την κατάσταση» λέει από την πλευρά της φοιτήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Οι φοιτητές ζητούν να λυθεί οριστικά το πρόβλημα έτσι ώστε να καθαρίζεται σε καθημερινή βάση η Σχολή χωρίς να χρειάζονται παρεμβάσεις.

«Όσο δεν υπογράφονται συμβάσεις καθαριότητας, τα σκουπίδια θα συνεχίσουν να μαζεύονται» τονίζει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Λάζος.

