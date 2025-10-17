Σχολή Καλών Τεχνών: Οι φοιτητές σπουδάζουν μέσα στα σκουπίδια!

«Καταργούνται μαθήματα λόγω έλλειψης καθηγητών», υποστηρίζουν

Σκηνές ντροπής καταγράφονται στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου φοιτητές καταγγέλλουν πως ζουν και σπουδάζουν μέσα σε σκουπιδότοπο, μετά τη λήξη της σύμβασης των καθαριστριών.

Οι εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα το Star, προκαλούν σοκ: ξεχειλισμένοι κάδοι, βουλωμένοι νιπτήρες και διάδρομοι γεμάτοι απορρίμματα.

Όπως περιγράφουν οι φοιτητές, τα απορρίμματα έχουν συσσωρευτεί παντού: μέσα κι έξω από τις αίθουσες, στους προαύλιους χώρους και στα εργαστήρια.

«Η σύμβαση της καθαριότητας έληξε πριν από μία εβδομάδα και δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη. Είναι επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία μας», δήλωσε ο Αντώνης Λάζος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της ΑΣΚΤ.

Καλών Τεχνών

Σκουπίδια στην Καλών Τεχνών

Σχολή Καλών Τεχνών

Βρωμιά στη Σχολή Καλών Τεχνών

Σκουπίδια και βρωμιά στην Καλών Τεχνών

Καταργούνται μαθήματα λόγω έλλειψης καθηγητών

Τα προβλήματα, όμως, δε σταματούν στα σκουπίδια. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται και για σοβαρές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

«Τα μαθήματα στη σχολή μας καταργούνται το ένα μετά το άλλο, γιατί οι καθηγητές βγαίνουν στη σύνταξη ή λήγουν οι συμβάσεις τους και δεν προσλαμβάνονται νέοι», αναφέρει ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου.

Το πρωί, δεκάδες φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, ζητώντας άμεση λύση τόσο για το ζήτημα της καθαριότητας όσο και για τις ελλείψεις σε καθηγητές.

Η απάντηση της Πρυτανείας

Η Πρυτανεία της Σχολής δίνει διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, κάνοντας λόγο για συντονισμένη προσπάθεια δυσφήμισης.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Κάποιοι πέταξαν σκοπίμως σκουπίδια σε συγκεκριμένους χώρους και είχαν έτοιμα πανό για να τραβήξουν φωτογραφίες. Πρόκειται για τους ίδιους που υποκινούν τη ρίψη υβριστικών συνθημάτων στους τοίχους και τους διαδρόμους της Σχολής».

Οι φοιτητές, πάντως, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση για την καθαριότητα και να καλυφθούν τα κενά στο διδακτικό προσωπικό, προκειμένου –όπως λένε– να μπορέσουν επιτέλους να σπουδάσουν σε ένα περιβάλλον αξιοπρέπειας και ασφάλειας.

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 |
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
