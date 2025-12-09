Πάμελα Άντερσον για Λίαμ Νίσον: «Είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο»

Για τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον μίλησε η Πάμελα Άντερσον, ξεκαθαρίζοντας πως πράγματι υπήρξε μια ερωτική σύνδεση, η οποία όμως κράτησε πολύ λίγο.

Δημοσιεύματα ήθελαν τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας The Naked Gun να έχουν αναπτύξει μια ρομαντική σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ το ειδύλλιό τους δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα επικοινωνιακό σόου που είχε στηθεί από τις ομάδες δημοσίων σχέσεων των ηθοποιών και την Paramount.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η Άντερσον διέψευσε όσα γράφτηκαν περί διαφημιστικού κόλπου κι εξήγησε ότι ήρθε κοντά με τον Νίσον μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων κι όχι κατά τη διάρκεια αυτών, με τους δυο τους να μοιράζονται στιγμές μαζί για μόλις μία εβδομάδα.

«Αν θέλετε οπωσδήποτε να ξέρετε, ο Λίαμ και εγώ είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο, αλλά μόνο αφότου τελειώσαμε τα γυρίσματα», υποστήριξε. Οι δυο τους πέρασαν μια εβδομάδα στο σπίτι του, στη Νέα Υόρκη. «Είχα το δικό μου δωμάτιο. Ήρθαν και οι δύο βοηθοί μας. Ακόμη και μέλη της οικογένειας πέρασαν να μας δουν», περιέγραψε.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Πήγαμε για φαγητό σε ένα μικρό γαλλικό εστιατόριο, όπου με σύστησε ως “τη μέλλουσα κυρία Νίσον”». Πέρασαν επίσης χρόνο στον κήπο του, όπου, όπως είπε η Άντερσον, «φρόντισα μια τριανταφυλλιά που είχε πνιγεί από τη μέντα… Χάρηκα που βοήθησα, και εκείνος το εκτίμησε».

Μετά από αυτό που η ίδια αποκαλεί «τη ρομαντική, χαμένη μας εβδομάδα», κατά τη διάρκεια της οποίας ο Νίσον έδιωξε μια αρκούδα από το παράθυρο της κουζίνας, φορώντας το μπουρνούζι του την ώρα του πρωινού. «Τραβήξαμε χωριστούς δρόμους για να δουλέψουμε σε άλλες ταινίες», εξήγησε.

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν ξανά, ενώ προωθούσαν το The Naked Gun. «Περνούσαμε ωραία», μοιράστηκε, χαρακτηρίζοντας τη σύνδεσή τους «λίγο σαν ταινία της Νάνσι Μάγερς».

Η Πάμελα Άντερσον ξεκαθάρισε πως τα όσα ακούστηκαν για διαφημιστικό κόλπο δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. «Πάντα γελούσα όταν ο κόσμος νόμιζε: “Α, αυτό είναι διαφημιστικό τρικ”. Και εγώ σκεφτόμουν, “Διαφημιστικό τρικ; Αυτό είναι αληθινό. Έχουμε πραγματικά συναισθήματα”», επισήμανε.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι το καλύτερο και για τους δύο είναι να διατηρήσουν απλώς μια φιλική σχέση. «Λατρεύω τον Λίαμ, αλλά είμαστε καλύτερα ως φίλοι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής», κατέληξε.