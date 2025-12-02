Απίστευτο κι όμως, ελληνικό! Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών

Κορώνα γράμματα παίζουν τη ζωή τους κάτοικοι σε τρεις γειτονιές της Αθήνας με ρέματα, τα οποία περνούν ακόμη και μέσα από πολυκατοικίες. Η ομάδα Γεωμυθική που αποτελείται από τοπογράφους και μηχανικούς, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει και της νέας κακοκαιρίας. Η κάμερα του Star κατέγραψε το σημείο, όπου τα νερά του Ποδονίφτη στη Ριζούπολη, εδώ και 25 χρόνια περνούν κάτω από τριώροφη πολυκατοικία και καταλήγουν στον ποταμό Κηφισό. Σε κάθε νεροποντή οι κάτοικοι καρδιοχτυπούν.

Αγωγός ρέματος περνά μέσα από ημιυπόγειο πολυκατοικίας

Με την κάμερα του Star βρεθήκαμε στην πολυκατοικία των 11 διαμερισμάτων στη Ριζούπολη. Στην οδό Ταναϊδος, όταν βρέχει, τα νερά περνούν μέσα από το υπόγειο και βγαίνουν από την πίσω πλευρά, στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο.

Το νερό από τον παραπόταμο του Ποδονίφτη, ο οποίος περνάει κάτω από την πολυκατοικία καταλήγει στο σημείο που κατέγραψε η κάμερα του Star. Τα φερτά υλικό πολλές φορές φράζουν την έξοδο προς τον Κηφισό.

25 χρόνια τα νερά του Ποδονίφτη περνούν «μέσα» από τριώροφη πολυκατοικία

Σε απόσταση αναπνοής υπάρχει Γυμνάσιο και παιδική χαρά. Κάθε φορά που βρέχει οι κάτοικοι αγωνιούν, όμως κάποιοι - όπως ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας- μοιάζουν να έχουν συμβιβαστεί με αυτό.

Παρόμοιες εικόνες είχε τραβήξει η ομάδα Γεωμυθική πριν από 3 χρόνια σε Πολύγωνο και Περιστέρι. Η εικόνα δεν έχει αλλάξει.

Γεωθυμική: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο κίνδυνος παραμένει»

«Πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός που δεν έχει γίνει. Να εντοπιστούν τα ρέματα για την ασφάλεια των ανθρώπων για να μην συμβεί κάτι κακό».