Leapmotor: Ξεπέρασε τα 1.000.000 αυτοκίνητα

Σύντομα η γκάμα θα εμπλουτιστεί με το B10

Αυτοκινητο
Leapmotor: Ξεπέρασε τα 1.000.000 αυτοκίνητα
Η μάρκα αναπτύσσεται τόσο ισχυρά που η παραγωγή έφτασε από τις 500.000 στις 1.000.000 μονάδες σε μόλις 343 ημέρες, διάστημα ρεκόρ για τις “New Power” μάρκες αυτοκινήτων της Κίνας. Μεταξύ αυτών η Leapmotor διατηρεί την πρώτη θέση στις πωλήσεις τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ για το ίδιο διάστημα θα συμπεριληφθεί στις λίστες “Fortune China 500”, “China’s Top 500 Private Enterprises” και “China’s Top 500 Manufacturing Enterprises”.

Αυτή η επιτυχία της μάρκας υποστηρίζεται από όλους τους βραχίονες λειτουργίας της, ξεκινώντας από το R&D και συνεχίζοντας στις πωλήσεις, την επικοινωνία και την υποστήριξη του πελάτη. Για την τελευταία φροντίζει η κοινοπραξία με την Stellantis που εξασφαλίζει κεντρικό Hub ανταλλακτικών στην Ευρώπη, οπότε την άμεση κάλυψη κάθε ανάγκης. Να σημειωθεί επίσης ότι όλα τα μοντέλα της Leapmotor καλύπτονται από 5ετή εγγύηση (ή 100.000 km) για τα μηχανικά μέρη και από 8ετή (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Στην Ελλάδα διανομέας της Leapmotor είναι η Italian Motion, το portfolio μαρκών της οποίας περιλαμβάνει ακόμα τις εμβληματικές Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional και Abarth. Η υψηλή τεχνογνωσία και τα σημεία εξυπηρέτησης που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα εγγυώνται την άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής.

Η γκάμα της Leapmotor ξεκινάει με το T03, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με εντυπωσιακά πλούσιο εξοπλισμό σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και τεχνολογίας. Με τιμή μόλις €15.900 -με την κρατική επιδότηση- είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της αγοράς και διαθέτει ασυναγώνιστο δείκτη value for money.

Η ναυαρχίδα της μάρκας ονομάζεται C10 και είναι ένα πολυτελές μεγάλο SUV με μήκος 4,74 m. Διαθέτει αμιγώς ηλεκτρική έκδοση καθώς και τη ριζοσπαστική REEV (Range Extender Electric Vehicle) με αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km.

Σύντομα η γκάμα θα εμπλουτιστεί με το B10, ένα C-SUV που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος των πωλήσεων, ενώ στη συνέχεια θα προστεθεί το B05, ένα κόμπακτ χάτσμπακ με δυναμική σχεδίαση που εντυπωσιάζει.

