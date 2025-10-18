Ο λόγος που χρειάζομαι 5 λεπτά χωρίς να μιλάω, κάθε μέρα

Το wellness της σιωπής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.25 , 15:34 Ο λόγος που χρειάζομαι 5 λεπτά χωρίς να μιλάω, κάθε μέρα
18.10.25 , 15:24 Εξαρθρώθηκε η συμμορία των διαρρηκτών που είχαν ρημάξει την Πεντέλη
18.10.25 , 14:41 Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
18.10.25 , 14:31 Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη!
18.10.25 , 14:25 Η CUPRA θα κληρώσει ένα Formentor e-HYBRID
18.10.25 , 13:55 Hair Tips: Τρία συχνά λάθη που κάνουν οι γυναίκες με σγουρά μαλλιά
18.10.25 , 13:48 Μητσοτάκης: Στο καινούργιο κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης
18.10.25 , 12:58 Βασίλης Μπισμπίκης: Βραδινή έξοδος στη Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο
18.10.25 , 12:43 Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχω κάνει μπότοξ, έβαλα μαλλιά και βάζω κρέμες»
18.10.25 , 12:32 Δημήτρης Ράλλης: Σειρήνες από Ελλάδα για τον νεαρό φορ της Χερενφέιν
18.10.25 , 12:04 Ένα διαδραστικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους στο Τρένο στο Ρουφ
18.10.25 , 11:49 Skoda: Μέτρα για ασφαλή οδήγηση τον χειμώνα
18.10.25 , 11:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»
18.10.25 , 11:31 Σου αρέσουν οι πίτες; Δες μερικές υγιεινές και νόστιμες συνταγές
18.10.25 , 10:32 Το ChatGPT στα σχολεία – Το σχέδιο για 20 Γυμνάσια και Λύκεια
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από 2 λεπτών συνέντευξη
Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Τούνη: Ακυρώθηκε η πτήση της - «Είχα να πάρω τον Πάρη, έχω καρααγχωθεί»
Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχω κάνει μπότοξ, έβαλα μαλλιά και βάζω κρέμες»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Βασίλης Μπισμπίκης: Βραδινή έξοδος στη Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Πηγή: asibiliou.gr / Φωτογραφία: Pexels.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για χρόνια είχα συνηθίσει να «γεμίζω» τον χρόνο μου. Podcasts στο αυτοκίνητο, μουσική στο ντους, stories και reels στο βραδινό μου scroll πριν τον ύπνο. Δεν ήθελα να μένω μόνη με τις σκέψεις μου, καθώς εκεί μέσα υπήρχε θόρυβος.

Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες

Ο λόγος που χρειάζομαι 5 λεπτά χωρίς να μιλάω, κάθε μέρα

Μια μέρα όμως, χωρίς να το προγραμματίσω, έκλεισα το κινητό μου για δύο ώρες. Και η σιωπή με τύλιξε. Αμήχανη στην αρχή

Η σιωπή δεν είναι απλώς η απουσία ήχου. Είναι αποσύνδεση. Από τις ειδήσεις, από τις συζητήσεις, από ειδοποιήσεις και το άγχος του να «απαντήσεις τώρα». Μοιάζει με restart στο νευρικό σύστημα. Τις πρώτες φορές ένιωθα σα να λείπω από κάτι. Μετά κατάλαβα ότι τελικά επέστρεφα στον εαυτό μου. Η καρδιά μου ηρεμούσε, η αναπνοή μου έβρισκε ρυθμό και το σώμα μου σταματούσε να τρέχει χωρίς λόγο.

Η σιωπή ως τρόπος επικοινωνίας με τον εαυτό μου

Σε εκείνες τις στιγμές σιωπής, άκουσα τη φωνή μου. Όχι αυτή που απαντά στα μηνύματα. Τη βαθιά φωνή που συνήθωε πνίγεται κάτω από «πρέπει». Εκείνη που ξέρει πότε είμαι κουρασμένη, πότε προσποιούμαι, πότε χρειάζεται απλώς να σταματήσω. Η σιωπή γίνεται καθρέφτης. Όχι για να δω πώς φαίνομαι, αλλά για να θυμηθώ ποια είμαι.

4+1 απλές ασκήσεις αναπνοής που μειώνουν το στρες

Ο λόγος που χρειάζομαι 5 λεπτά χωρίς να μιλάω, κάθε μέρα

Μικρές τελετουργίες σιωπής

Ανακάλυψα λοιπόν ότι δεν χρειάζονται μεγάλα διαλείμματα ή ειδικοί χώροι για να νιώσεις τη σιωπή. Μερικές μέρες αρκεί να πιάσω τον καφέ μου και να καθίσω για πέντε λεπτά χωρίς μουσική ή κινητό, να ακούσω τον ήχο της αναπνοής μου. Άλλες φορές, απλώς περπατάω χωρίς ακουστικά, νιώθοντας τα βήματά μου στο πεζοδρόμιο. Και τα βράδια, σβήνω τηλεόραση και φως, αφήνω μόνο τον φωτισμό του δωματίου και παρατηρώ τον εαυτό μου να ηρεμεί. Είναι μικρές στιγμές που, όταν τις επιτρέπεις, γίνονται τελετουργίες για την ψυχή  μικρά διαλείμματα γαλήνης μέσα στη μέρα.

Η πιο ακριβή ησυχία είναι αυτή που φτιάχνεις μόνη σου

Έμαθα ότι η σιωπή δεν είναι μοναξιά. Είναι δύναμη. Είναι ο τρόπος να επιστρέφεις στον πυρήνα σου, κάθε φορά που νιώθεις πως χάνεσαι. Όσο κι αν ο κόσμος θορυβεί γύρω σου, πάντα μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ήρεμη γωνιά. Κλείσε το κινητό, πάρε μια ανάσα και άφησε τον κόσμο να συνεχίσει χωρίς εσένα για λίγο. Δεν θα χαθεί τίποτα. Εκτός από τον θόρυβο.

Πηγή: allyou.gr

Επιμέλεια: Μαρία Παπαδοπούλου 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΩΠΗ
 |
ΤΟ WELLNESS ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top