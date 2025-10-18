Ο λόγος που χρειάζομαι 5 λεπτά χωρίς να μιλάω, κάθε μέρα

Για χρόνια είχα συνηθίσει να «γεμίζω» τον χρόνο μου. Podcasts στο αυτοκίνητο, μουσική στο ντους, stories και reels στο βραδινό μου scroll πριν τον ύπνο. Δεν ήθελα να μένω μόνη με τις σκέψεις μου, καθώς εκεί μέσα υπήρχε θόρυβος.

Μια μέρα όμως, χωρίς να το προγραμματίσω, έκλεισα το κινητό μου για δύο ώρες. Και η σιωπή με τύλιξε. Αμήχανη στην αρχή

Η σιωπή δεν είναι απλώς η απουσία ήχου. Είναι αποσύνδεση. Από τις ειδήσεις, από τις συζητήσεις, από ειδοποιήσεις και το άγχος του να «απαντήσεις τώρα». Μοιάζει με restart στο νευρικό σύστημα. Τις πρώτες φορές ένιωθα σα να λείπω από κάτι. Μετά κατάλαβα ότι τελικά επέστρεφα στον εαυτό μου. Η καρδιά μου ηρεμούσε, η αναπνοή μου έβρισκε ρυθμό και το σώμα μου σταματούσε να τρέχει χωρίς λόγο.

Η σιωπή ως τρόπος επικοινωνίας με τον εαυτό μου

Σε εκείνες τις στιγμές σιωπής, άκουσα τη φωνή μου. Όχι αυτή που απαντά στα μηνύματα. Τη βαθιά φωνή που συνήθωε πνίγεται κάτω από «πρέπει». Εκείνη που ξέρει πότε είμαι κουρασμένη, πότε προσποιούμαι, πότε χρειάζεται απλώς να σταματήσω. Η σιωπή γίνεται καθρέφτης. Όχι για να δω πώς φαίνομαι, αλλά για να θυμηθώ ποια είμαι.

Μικρές τελετουργίες σιωπής

Ανακάλυψα λοιπόν ότι δεν χρειάζονται μεγάλα διαλείμματα ή ειδικοί χώροι για να νιώσεις τη σιωπή. Μερικές μέρες αρκεί να πιάσω τον καφέ μου και να καθίσω για πέντε λεπτά χωρίς μουσική ή κινητό, να ακούσω τον ήχο της αναπνοής μου. Άλλες φορές, απλώς περπατάω χωρίς ακουστικά, νιώθοντας τα βήματά μου στο πεζοδρόμιο. Και τα βράδια, σβήνω τηλεόραση και φως, αφήνω μόνο τον φωτισμό του δωματίου και παρατηρώ τον εαυτό μου να ηρεμεί. Είναι μικρές στιγμές που, όταν τις επιτρέπεις, γίνονται τελετουργίες για την ψυχή μικρά διαλείμματα γαλήνης μέσα στη μέρα.

Η πιο ακριβή ησυχία είναι αυτή που φτιάχνεις μόνη σου

Έμαθα ότι η σιωπή δεν είναι μοναξιά. Είναι δύναμη. Είναι ο τρόπος να επιστρέφεις στον πυρήνα σου, κάθε φορά που νιώθεις πως χάνεσαι. Όσο κι αν ο κόσμος θορυβεί γύρω σου, πάντα μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ήρεμη γωνιά. Κλείσε το κινητό, πάρε μια ανάσα και άφησε τον κόσμο να συνεχίσει χωρίς εσένα για λίγο. Δεν θα χαθεί τίποτα. Εκτός από τον θόρυβο.

Πηγή: allyou.gr

Επιμέλεια: Μαρία Παπαδοπούλου