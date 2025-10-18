Λαζόπουλος: «Έπαθα σωματικό αλτσχάιμερ» - Η εξομολόγηση για την υγεία του

Το πρωί του Σαββάτου 18/10, με αφορμή την πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ο Λάκης Λαζόπουλος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και Πάλι».

Μετά την προβολή ενός αφιερωματικού βίντεο για τη ζωή και την πορεία του γνωστού κωμικού, η συζήτηση στράφηκε στη σατιρική κωμωδία, «Δέκα Μικροί Μήτσοι». Ο Λάκης Λαζόπουλους εξήγησε τον λόγο που δε θα επανέφερε τη θρυλική σειρά κι ας έχεις τις καλύτερες αναμνήσεις.

«Φέρνει αγάπη και συγκίνηση. Ήταν το τι σκέφτεται ο ένας κι ο άλλος, σπάζοντας τους τοίχους. Ο πιο επίκαιρος από τους δέκα σήμερα είναι η μάνα και ο αστυνομικός, που έχουν γίνει και κομμάτια των εκπομπών σήμερα», είπε ο Λάκης, προσθέτοντας με ειλικρίνεια: «Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου, συγγνώμη που το λέω».

Ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι»

Στη συνέχεια παραδέχτηκε πως δεν έχει πλέον τις αντοχές για να ξανακάνει τους «Δέκα Μικρούς Μήτσους»: «Δεν έχω σκεφτεί να τους φέρω σήμερα. Είχα άλλες αντοχές. Δεν μπορώ να κάνω γυρίσματα τώρα…», τόνισε ο ίδιος. Τότε, ο Παύλος Σταματόπουλος τού υπενθύμισε πως κάποτε κοιμόταν ακόμα και στο στούντιο, με τον Λάκη Λαζόπουλο να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Έπαθα σωματικό αλτσχάιμερ. Δε θυμόταν το σώμα μου τι ήταν».

Ο Λάκης Λαζόπoυλος αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που θα ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη.

«Ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας ήσυχα καλός άνθρωπος. Έχει μία ηρεμία και αποφασιστικότητα που είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Δεν βγήκε να θυμώσει και να φωνάξει, είπε αυτά που ήθελε να πει η ψυχή του συγκροτημένα, με ένα συντακτικό ψυχής».

«Το Σύνταγμα ανήκει σε όλους και όχι στην οικογένεια Μητσοτάκη, την οικογένεια Παπανδρέου ή την οικογένεια Τσίπρα. Δεν είναι περιβόλι τους, δεν είναι η αυλή τους. Είναι σαν να δυσφορούν από την πίεση του κόσμου και να θέλουν περισσότερο χώρο, Να παίρνουν τα τετραγωνικά που ανήκουν στον κόσμο».

«Ο στρατιώτης είναι άγνωστος. Γνωστοί βγαίνουν μόνο από τη Βουλή και μετά είναι ο άγνωστος που έχασε το παιδί του, ο άγνωστος που δεν έχει να φάει. Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται. Δεν είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια και να κάνουνε αυτές τις ανοησίες», είπε.