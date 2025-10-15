Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι είναι η τελευταία του χρονιά στο θέατρο

«Σταματάω το θέατρο λόγω κλιματικής κρίσης», δήλωσε ο ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 11:53 Θρίλερ η επιστροφή των νεκρών ομήρων - Μια σορός δεν ανήκει σε Ισραηλινό
15.10.25 , 11:40 Μακαλιάς: «Αν κάποιοι κάνουν ότι τσακώνονται για νούμερα είναι θλιβερό»
15.10.25 , 11:39 Ανδριανή Δεληγιώργη: Το Instagram, τα ταξίδια και η συμμετοχή στη Φάρμα
15.10.25 , 11:32 Ντόρα Κουτροκόη: «Έχω αφήσει πίσω μου ό,τι συνέβη με τον ΣΚΑΪ»
15.10.25 , 11:32 Πότε πέφτει η Black Friday 2025
15.10.25 , 11:30 Alfa Romeo Tonale: Δείτε σε ποια σημεία την ανανέωσαν
15.10.25 , 11:26 Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»
15.10.25 , 11:23 Γνωστός δημοσιογράφος: «Έπαθα έμφραγμα. Με επανέφεραν οι γιατροί»
15.10.25 , 11:21 IQ 160: Το Breakfast@Star στα παρασκήνια της φωτογράφισης του 3ου κύκλου
15.10.25 , 11:14 Έκλεισαν ομάδες στο Viber για τα μπλόκα της τροχαίας: Είχαν 200.000 μέλη
15.10.25 , 10:51 Ποιος διάσημος ποδοσφαιριστής κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για απιστίες
15.10.25 , 10:47 Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
15.10.25 , 10:32 7.000 «ορφάνα» σπίτια, χωρίς κληρονόμους, θα δοθούν σε ευάλωτες οικογένειες
15.10.25 , 10:31 Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρός ο 8χρονος Φαμπιάν που είχε εξαφανιστεί
15.10.25 , 10:28 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!
Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»
Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!
Ελένη Πετρουλάκη: «Είμαι 54 ετών, στην εμμηνόπαυση»
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
Σμαράγδα Καρύδη: Η εμφάνιση στην πρεμιέρα του Θοδωρή Αθερίδη
Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρός ο 8χρονος Φαμπιάν που είχε εξαφανιστεί
Έκλεισαν ομάδες στο Viber για τα μπλόκα της τροχαίας: Είχαν 200.000 μέλη
Ποιος διάσημος ποδοσφαιριστής κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για απιστίες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της παράστασης «Ένας ήρωας με παντούφλες», η Όλγα Λαφαζάνη συνάντησε τον Λάκη Λαζόπουλο την Παρθένα Χοροζίδου στο θέατρο Βέμπο. 

Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τον ρόλο του ήρωα, τον οποίο είχε ενσαρκώσει μοναδικά στη μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης. Παράλληλα, αποκάλυψε πως θα περιορίσει τις εμφανίσεις του στο θέατρο λόγω κλιματικής κρίσης.

Λάκης Λαζόπουλος: Η ηλικία, ο θάνατος της συζύγου του και η κόρη του

«Επειδή εγώ είναι και η τελευταία χρονιά που παίζω σεζόν στο θέατρο, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είμαι ο πρώτος ηθοποιός που θα διακόψω λόγω κλιματικής κρίσης. Δεν μπορώ τη ζέστη καθόλου», εξομολογήθηκε στην κάμερα του Happy Day, ξαφνιάζοντας τη δημοσιογράφο. «Δεν μπορώ γιατί θα αναγκάσω τον κόσμο να μπαίνει στις ειδικές κατάψυξες και δεν είναι ωραίο», πρόσθεσε με χιούμορ ο παρουσιαστής του Αλ Τσαντίρι Νιουζ. 

Στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές αναφέρθηκαν στο ηχηρό μήνυμα που επιχειρεί να περάσει η παράσταση, την οποία σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος. 

Λάκης Λαζόπουλος: Η ερώτηση για τον γάμο της κόρης του κι η αντίδρασή του

Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι είναι η τελευταία του χρονιά στο θέατρο

«Είναι πραγματικά δηλαδή συγκινητικό. Μας θυμίζουν μια ανθρωπιά που έχει φύγει από τη ζωή μας, συγγνώμη που συγκινούμαι. Είναι καλό να έρθει ο κόσμος να θυμηθεί τουλάχιστον την ανθρωπιά μας γιατί τα υπόλοιπα έμείναν ίδια δυστυχώς», είπε συγκινημένη η Παρθένα Χοροζίδου. 

«Εγώ αυτό που νιώθω που δεν είμαι της ηλικίας της μικρής πραγματικά εξοργίζομαι. Εξοργίζομαι από τον τόσο φασισμό που υπάρχει στις φράσεις πολλών πολιτικών. Και αν εξοργίζομαι εγώ, φαντάζομαι ότι ένα νέο παιδί είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να μείνει όρθιο με αυτές τις αρλούμπες και τις αηδίες και αυτούς τους δημοσιογράφους που κάθονται απαθείς και παρακολουθούν. Δεν είναι σωστό να υπάρχει αυτός ο λόγος ο αντιδημοκρατικός, ο φασιστογενής, αυτός ο λόγος ο ακροδεξιός. Δεν πρέπει να υπάρχει. Εγώ νομίζω είναι το μόνο δώρο που μπορεί να κάνουν στη δημοκρατία. Να σταματήσουν αυτοί οι εμπρηστικοί λόγοι της ιδιότητας και κυρίως αυτή η απάθεια των δημοσιογράφων που δεν απαντούν στις βλακείες αυτές.  Αυτή την οργή, ίσως να πήγαμε στο έργο αυτό, Για να μην έχουμε την οργή αυτή που έχει σήμερα η κοινωνία», συμπλήρωσε με τη σειρά του ο Λάκης Λαζόπουλος. 

Οι ηθοποιοί, τέλος, δεν έκρυψαν τη χαρά τους που σκηνοθετούνται από τον Γιάννη Μπέζο. «Αισθανόμαστε μια ησυχία που είναι αυτός ο άνθρωπος μαζί μας», παραδέχτηκε η Παρθένα Χοροζίδου. 

«Θέλω να πω και εγώ δύο λόγια για τον Μπέζο, ο οποίος δεν είναι σοβαρός γενικά στην οθόνη, είναι σοβαρός άνθρωπος με απίστευτο χιούμορ, το οποίο λειτουργεί σαν ένθετο μέσα», συμπλήρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος για τον συνάδελφό του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top