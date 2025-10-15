Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι είναι η τελευταία του χρονιά στο θέατρο

Με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της παράστασης «Ένας ήρωας με παντούφλες», η Όλγα Λαφαζάνη συνάντησε τον Λάκη Λαζόπουλο την Παρθένα Χοροζίδου στο θέατρο Βέμπο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τον ρόλο του ήρωα, τον οποίο είχε ενσαρκώσει μοναδικά στη μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης. Παράλληλα, αποκάλυψε πως θα περιορίσει τις εμφανίσεις του στο θέατρο λόγω κλιματικής κρίσης.

«Επειδή εγώ είναι και η τελευταία χρονιά που παίζω σεζόν στο θέατρο, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είμαι ο πρώτος ηθοποιός που θα διακόψω λόγω κλιματικής κρίσης. Δεν μπορώ τη ζέστη καθόλου», εξομολογήθηκε στην κάμερα του Happy Day, ξαφνιάζοντας τη δημοσιογράφο. «Δεν μπορώ γιατί θα αναγκάσω τον κόσμο να μπαίνει στις ειδικές κατάψυξες και δεν είναι ωραίο», πρόσθεσε με χιούμορ ο παρουσιαστής του Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

Στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές αναφέρθηκαν στο ηχηρό μήνυμα που επιχειρεί να περάσει η παράσταση, την οποία σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος.

«Είναι πραγματικά δηλαδή συγκινητικό. Μας θυμίζουν μια ανθρωπιά που έχει φύγει από τη ζωή μας, συγγνώμη που συγκινούμαι. Είναι καλό να έρθει ο κόσμος να θυμηθεί τουλάχιστον την ανθρωπιά μας γιατί τα υπόλοιπα έμείναν ίδια δυστυχώς», είπε συγκινημένη η Παρθένα Χοροζίδου.

«Εγώ αυτό που νιώθω που δεν είμαι της ηλικίας της μικρής πραγματικά εξοργίζομαι. Εξοργίζομαι από τον τόσο φασισμό που υπάρχει στις φράσεις πολλών πολιτικών. Και αν εξοργίζομαι εγώ, φαντάζομαι ότι ένα νέο παιδί είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να μείνει όρθιο με αυτές τις αρλούμπες και τις αηδίες και αυτούς τους δημοσιογράφους που κάθονται απαθείς και παρακολουθούν. Δεν είναι σωστό να υπάρχει αυτός ο λόγος ο αντιδημοκρατικός, ο φασιστογενής, αυτός ο λόγος ο ακροδεξιός. Δεν πρέπει να υπάρχει. Εγώ νομίζω είναι το μόνο δώρο που μπορεί να κάνουν στη δημοκρατία. Να σταματήσουν αυτοί οι εμπρηστικοί λόγοι της ιδιότητας και κυρίως αυτή η απάθεια των δημοσιογράφων που δεν απαντούν στις βλακείες αυτές. Αυτή την οργή, ίσως να πήγαμε στο έργο αυτό, Για να μην έχουμε την οργή αυτή που έχει σήμερα η κοινωνία», συμπλήρωσε με τη σειρά του ο Λάκης Λαζόπουλος.

Οι ηθοποιοί, τέλος, δεν έκρυψαν τη χαρά τους που σκηνοθετούνται από τον Γιάννη Μπέζο. «Αισθανόμαστε μια ησυχία που είναι αυτός ο άνθρωπος μαζί μας», παραδέχτηκε η Παρθένα Χοροζίδου.

«Θέλω να πω και εγώ δύο λόγια για τον Μπέζο, ο οποίος δεν είναι σοβαρός γενικά στην οθόνη, είναι σοβαρός άνθρωπος με απίστευτο χιούμορ, το οποίο λειτουργεί σαν ένθετο μέσα», συμπλήρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος για τον συνάδελφό του.