Λάκης Λαζόπουλος: Η ερώτηση για τον γάμο της κόρης του κι η αντίδρασή του

Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας 15/9 το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά να υποδέχεται τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος έκανε ποδαρικό στην εκπομπή της. Φαίη Σκορδά να επιστρέφει ανανεωμένη στο πόστο της.

Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για την τηλεοπτική επιστροφή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και την πολιτική επικαιρότητα, ενώ ρωτήθηκε και για τον γάμο της κόρης του, ο οποίος τελέστηκε πριν από λίγο καιρό στην Πάρο σε στενό κύκλο κι υπό άκρα μυστικότητα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρεμιέρα του Buongiorno

«Ζήσατε ένα ωραίο γεγονός το καλοκαίρι και είδαμε μια σχετική σας ανάρτηση. Δεν έχει σημασία ο τρόπος; Αν κάποιος αναφερθεί απλά στο γεγονός και πει "να σας ζήσει, να ευτυχίσει το παιδί". Δεν παίζει ρόλο ο τρόπος από το να ασχοληθείς εκτενέστερα με αυτό;», τον ρώτησε συγκεκριμένα ο Άρης Καβατζίκης, συνεργάτης της Φαίης Σκορδά.

Ο ίδιος δε θέλησε να σχολιάσει το ευτυχές γεγονός, τονίζοντας πως όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να μην απασχολεί τα μέσα με την προσωπική του ζωή.

«Ο καθένας βάζει τις συντεταγμένες του. Εγώ δεν νομίζω ότι ποτέ έβαλα οτιδήποτε άλλο πέρα από τη δουλειά μου. Για την δουλειά μου, πες μου ό,τι έχεις να μου πεις, εγώ είμαι έτοιμος να σου απαντήσω. Εδώ είμαστε ζωντανοί για να μπορούμε να μιλάμε. Δε σημαίνει ότι δια της χειραψίας αλλάζω γνώμη. Είναι η άποψή μου από την αρχή, με το που βγήκα. Δεν το ήθελα και δεν το ήθελε και κανένας στο σπίτι μου. Κανείς. Εγώ από την εκπομπή έχω μοιραστεί ιστορίες με τη μητέρα μου, που ερχόταν στις εκπομπές», εξήγησε ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής.