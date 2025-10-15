Γνωστός δημοσιογράφος: «Έπαθα έμφραγμα. Με επανέφεραν οι γιατροί»

Μια από τις πιο προσωπικές του εξομολογήσεις έκανε ο Σωτήρης Ξενάκης αποκαλύπτοντας ότι πριν από λίγα χρόνια υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύτηκε στην εντατική.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής περιέγραψε με ειλικρίνεια τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Έπαθα έμφραγμα, τρόμαξα πολύ. Νοσηλεύτηκα στην εντατική και με επανέφεραν οι γιατροί. Αυτό που σκεφτόμουν εκείνες τις ώρες ήταν οι άνθρωποί μου. Εκείνοι που θα έμεναν πίσω αν εγώ δεν τα κατάφερνα».

Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά του όπως είπε στην εκπομπή Happy Day: «Έκοψα το κάπνισμα, έμαθα να τρέφομαι σωστά. Άργησα να αποκτήσω δεύτερο παιδί γιατί είχα φόβο, μη μου ξανασυμβεί κάτι τόσο σοβαρό».

«Δεν έμεινα ούτε μέρα χωρίς δουλειά»

Ο Σωτήρης Ξενάκης δε δίστασε να μιλήσει και για την επαγγελματική του πορεία, λέγοντας ότι η επιστροφή του στην ενημέρωση ήταν μια απόφαση που πήρε αμέσως: «Μου πήρε τρία λεπτά να δεχτώ την πρόταση. Το MEGA μου έδωσε την ευκαιρία και τη στήριξη. Δεν είμαι άνθρωπος που κλαίγεται, δεν έμεινα ούτε μία μέρα χωρίς δουλειά».

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του: «Από το ALTER έφυγα απλήρωτος για 10 μήνες και χωρίς αποζημίωση. Όμως πήρα το ρίσκο και μου βγήκε».

Η ζωή με λεύκη από παιδί

Ο παρουσιαστής μίλησε και για ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας που τον συνόδευε από την παιδική του ηλικία: «Έχω λεύκη από τα 9 μου. Ήταν δύσκολο στην αρχή, αλλά ένας γιατρός μου είπε: “Αν σταματήσεις να ασχολείσαι μαζί της, θα σταματήσει κι αυτή να ασχολείται μαζί σου”. Και είχε δίκιο».