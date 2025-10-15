Γνωστός δημοσιογράφος: «Έπαθα έμφραγμα. Με επανέφεραν οι γιατροί»

Πώς άλλαξε η καθημερινότητά μου, μετά την περιπέτεια με την υγεία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 11:53 Θρίλερ η επιστροφή των νεκρών ομήρων - Μια σορός δεν ανήκει σε Ισραηλινό
15.10.25 , 11:40 Μακαλιάς: «Αν κάποιοι κάνουν ότι τσακώνονται για νούμερα είναι θλιβερό»
15.10.25 , 11:39 Ανδριανή Δεληγιώργη: Το Instagram, τα ταξίδια και η συμμετοχή στη Φάρμα
15.10.25 , 11:32 Ντόρα Κουτροκόη: «Έχω αφήσει πίσω μου ό,τι συνέβη με τον ΣΚΑΪ»
15.10.25 , 11:32 Πότε πέφτει η Black Friday 2025
15.10.25 , 11:30 Alfa Romeo Tonale: Δείτε σε ποια σημεία την ανανέωσαν
15.10.25 , 11:26 Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»
15.10.25 , 11:23 Γνωστός δημοσιογράφος: «Έπαθα έμφραγμα. Με επανέφεραν οι γιατροί»
15.10.25 , 11:21 IQ 160: Το Breakfast@Star στα παρασκήνια της φωτογράφισης του 3ου κύκλου
15.10.25 , 11:14 Έκλεισαν ομάδες στο Viber για τα μπλόκα της τροχαίας: Είχαν 200.000 μέλη
15.10.25 , 10:51 Ποιος διάσημος ποδοσφαιριστής κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για απιστίες
15.10.25 , 10:47 Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
15.10.25 , 10:32 7.000 «ορφάνα» σπίτια, χωρίς κληρονόμους, θα δοθούν σε ευάλωτες οικογένειες
15.10.25 , 10:31 Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρός ο 8χρονος Φαμπιάν που είχε εξαφανιστεί
15.10.25 , 10:28 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!
Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»
Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Έκλεισαν ομάδες στο Viber για τα μπλόκα της τροχαίας: Είχαν 200.000 μέλη
Σμαράγδα Καρύδη: Η εμφάνιση στην πρεμιέρα του Θοδωρή Αθερίδη
Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
Ελένη Πετρουλάκη: «Είμαι 54 ετών, στην εμμηνόπαυση»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Σωτήρης Ξενάκης στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια από τις πιο προσωπικές του εξομολογήσεις έκανε ο Σωτήρης Ξενάκης αποκαλύπτοντας ότι πριν από λίγα χρόνια υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύτηκε στην εντατική.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής περιέγραψε με ειλικρίνεια τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Έπαθα έμφραγμα, τρόμαξα πολύ. Νοσηλεύτηκα στην εντατική και με επανέφεραν οι γιατροί. Αυτό που σκεφτόμουν εκείνες τις ώρες ήταν οι άνθρωποί μου. Εκείνοι που θα έμεναν πίσω αν εγώ δεν τα κατάφερνα».

Σωτήρης Ξενάκης

Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά του όπως είπε στην εκπομπή Happy Day: «Έκοψα το κάπνισμα, έμαθα να τρέφομαι σωστά. Άργησα να αποκτήσω δεύτερο παιδί γιατί είχα φόβο, μη μου ξανασυμβεί κάτι τόσο σοβαρό».

«Δεν έμεινα ούτε μέρα χωρίς δουλειά»

Ο Σωτήρης Ξενάκης δε δίστασε να μιλήσει και για την επαγγελματική του πορεία, λέγοντας ότι η επιστροφή του στην ενημέρωση ήταν μια απόφαση που πήρε αμέσως: «Μου πήρε τρία λεπτά να δεχτώ την πρόταση. Το MEGA μου έδωσε την ευκαιρία και τη στήριξη. Δεν είμαι άνθρωπος που κλαίγεται, δεν έμεινα ούτε μία μέρα χωρίς δουλειά».

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του: «Από το ALTER έφυγα απλήρωτος για 10 μήνες και χωρίς αποζημίωση. Όμως πήρα το ρίσκο και μου βγήκε».

Η ζωή με λεύκη από παιδί

Ο παρουσιαστής μίλησε και για ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας που τον συνόδευε από την παιδική του ηλικία: «Έχω λεύκη από τα 9 μου. Ήταν δύσκολο στην αρχή, αλλά ένας γιατρός μου είπε: “Αν σταματήσεις να ασχολείσαι μαζί της, θα σταματήσει κι αυτή να ασχολείται μαζί σου”. Και είχε δίκιο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top