Ο Πλούτωνας γυρίζει ορθόδρομος στον Υδροχόο: Σαρωτικές αλλαγές

Από χτες ο Πλούτωνας γύρισε σε ορθόδρομη πορεία στο ζώδιο του Υδροχόου, φέρνοντας μαζί του μία σημαντική ενεργειακή αλλαγή που αξίζει να προσέξουμε.
«Όταν ένας πλανήτης, και ειδικά ο Πλούτωνας, γυρίζει σε ορθή πορεία, σηματοδοτείται μια επιτάχυνση στις εξελίξεις, καθώς η ενέργειά του ενεργοποιείται και γίνεται πιο άμεσα προσβάσιμη στην καθημερινότητά μας», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.
Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια
«Ο Πλούτωνας δεν είναι ένας συνηθισμένος πλανήτης συμβολίζει βαθιές μεταμορφώσεις, την έννοια του θανάτου και της αναγέννησης.
Η επίδρασή του μπορεί να φέρει καταστροφή, αλλά πάντα με σκοπό την ανανέωση και τη δημιουργία από τις στάχτες του παλιού. Η μεταμόρφωση που φέρνει αφορά κυρίως την εσωτερική μας δύναμη, την ψυχική ανθεκτικότητα και τη βαθιά επίγνωση», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.
Η ορθόδρομη πορεία του Πλούτωνα είναι η στιγμή που οι αλλαγές που είχαν ξεκινήσει να «χτίζονται» το προηγούμενο διάστημα, αρχίζουν να παίρνουν μορφή και να υλοποιούνται στην πραγματικότητα. Αν και η διαδικασία μπορεί να είναι απαιτητική, η δύναμη της αναγέννησης που φέρνει ο Πλούτωνας είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω μας ό,τι δεν μας υπηρετεί και να αναδυθούμε πιο δυνατοί και συνειδητοί.
