Ο Πλούτωνας γυρίζει ορθόδρομος στον Υδροχόο: Σαρωτικές αλλαγές

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 14:24 Γιούλικα Σκαφιδά: Ο 3χρονος γιος της και το απρόοπτο στην Κηφισίας
15.10.25 , 14:15 Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
15.10.25 , 13:56 «Περισσεύει ξύδι, άμα θες» - «Κόλαση» στο συμβούλιο της Φάρμας
15.10.25 , 13:55 Φτιάξε εύκολα την πιο νόστιμη και θρεπτική σούπα
15.10.25 , 13:46 Λ. Βουλιαγμένης: «Μου φώναζε “λίγα σου έκανα”»
15.10.25 , 13:45 Tα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ
15.10.25 , 13:42 Ανδριώτου: Στροφή στην καριέρα της - «Έχω στόχο να παίξω στο Hollywood»
15.10.25 , 13:38 Cash or Trash: Aπαγγέλει ποιήματα για χάρη της Δέσποινας Μοιραράκη
15.10.25 , 13:17 Αυλαία για το θρυλικό MTV: «Σβήνουν» τα μουσικά κανάλια του
15.10.25 , 12:59 Ρόδος: Μάχη για τη 2χρονη που βρέθηκε αναίσθητη σε πισίνα
15.10.25 , 12:56 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη
15.10.25 , 12:49 Συγκλονίζει η νεαρή Έλλη που νίκησε τη νευρική ανορεξία: «Ζύγιζα 31 κιλά»
15.10.25 , 12:41 Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Στο γήπεδο για να στηρίξει την αγαπημένη της ομάδα
15.10.25 , 12:40 Ο Πλούτωνας γυρίζει ορθόδρομος στον Υδροχόο: Σαρωτικές αλλαγές
15.10.25 , 12:34 Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη γέννα και ο γάμος της κόρης της
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη
Γιούλικα Σκαφιδά: Ο 3χρονος γιος της και το απρόοπτο στην Κηφισίας
Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη γέννα και ο γάμος της κόρης της
Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
Συγκλονίζει η νεαρή Έλλη που νίκησε τη νευρική ανορεξία: «Ζύγιζα 31 κιλά»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λ. Βουλιαγμένης: «Μου φώναζε “λίγα σου έκανα”»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από χτες ο Πλούτωνας γύρισε σε ορθόδρομη πορεία στο ζώδιο του Υδροχόου, φέρνοντας μαζί του μία σημαντική ενεργειακή αλλαγή που αξίζει να προσέξουμε. 

«Όταν ένας πλανήτης, και ειδικά ο Πλούτωνας, γυρίζει σε ορθή πορεία, σηματοδοτείται μια επιτάχυνση στις εξελίξεις, καθώς η ενέργειά του ενεργοποιείται και γίνεται πιο άμεσα προσβάσιμη στην καθημερινότητά μας», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

«Ο Πλούτωνας δεν είναι ένας συνηθισμένος πλανήτης συμβολίζει βαθιές μεταμορφώσεις, την έννοια του θανάτου και της αναγέννησης. 
Η επίδρασή του μπορεί να φέρει καταστροφή, αλλά πάντα με σκοπό την ανανέωση και τη δημιουργία από τις στάχτες του παλιού. Η μεταμόρφωση που φέρνει αφορά κυρίως την εσωτερική μας δύναμη, την ψυχική ανθεκτικότητα και τη βαθιά επίγνωση», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

Η ορθόδρομη πορεία του Πλούτωνα είναι η στιγμή που οι αλλαγές που είχαν ξεκινήσει να «χτίζονται» το προηγούμενο διάστημα, αρχίζουν να παίρνουν μορφή και να υλοποιούνται στην πραγματικότητα. Αν και η διαδικασία μπορεί να είναι απαιτητική, η δύναμη της αναγέννησης που φέρνει ο Πλούτωνας είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω μας ό,τι δεν μας υπηρετεί και να αναδυθούμε πιο δυνατοί και συνειδητοί.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top