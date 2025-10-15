Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν την Άννα Κυριακού στο Α’ Νεκροταφείο

15.10.25 , 11:26 Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»
Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»
Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα, Τετάρτη, φίλοι, συγγενείς και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της στην ηθοποιό Άννα Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα τα ξημερώματα σε ηλικία 95 ετών.

Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»

Η κηδεία της έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Τραγική φιγούρα ήταν ο γιος της, ο οποίος ήταν εκείνος που εντόπισε τη μητέρα του ενώ είχε φύγει από τη ζωή στο κρεβάτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε ήσυχα στον ύπνο της.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Πολλοί από τους συνεργάτες και μαθητές της θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της με λόγια αγάπης και σεβασμού, αναγνωρίζοντας την προσφορά και το ήθος της.

Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε και ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος: «Είμαι πολύ συγκινημένος. Μια ολόκληρη ζωή, γεμάτη. Έφυγε ευτυχισμένη. Στο πλευρό της είχε τον γιο της και τον εγγονό της, έχοντας ολοκληρώσει το όνειρο της ζωής της που ήταν η βιογραφία της. Νομίζω τα έκανε όλα στη ζωή. Αγαπήθηκε από τον κόσμο και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις του κόσμου. Είχε μια ιστορία πίσω της 70 χρόνων. Πρωταγωνίστρια παντού. Είχε παίξει τα πάντα. Η επιθυμία της ήταν να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στη ζωή μας και αγάπη. Είχε πολλή χαρά για τη βιογραφία της. Όταν την πήρε στα χέρια της, τη νύχτα δεν κοιμήθηκε καθόλου από τη χαρά της. Θα μου λείψει η ίδια, αλλά δεν θα μου λείψει γιατί την έχω πάντα ως εικόνα μπροστά μου».

Χρήστος Αποστολίδης, ο γιος της Άννας Κυριακού

Χρήστος Αποστολίδης, ο γιος της Άννας Κυριακού

Άννα Κυριακού: Η αποκάλυψη του γιου της για την τελευταία της επιθυμία

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»

Νάντια Μουρούζη

Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»

Δημήτρης Τσίτουρας

Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»

Έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Μπεμπέκας» στις Τρεις Χάριτες

Στην κηδεία της παρευρέθηκαν πολλοί καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και φίλοι από τον χώρο του θεάτρου που τη συνόδευσαν στο τελευταίο της ταξίδι.

Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»

Θανάσης Παπαθανασίου - Μιχάλης Ρέππας

Θανάσης Παπαθανασίου - Μιχάλης Ρέππας

Παρότι είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν σταμάτησε να ασχολείται με την τέχνη και τη συγγραφή. Μάλιστα, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, κατάφερε να ολοκληρώσει ένα έργο που ονειρευόταν εδώ και χρόνια — τη βιογραφία της, στην οποία κατέγραψε αναμνήσεις από την πορεία της στο θέατρο, τη ζωή της πίσω από τη σκηνή, αλλά και τις αξίες που την καθοδήγησαν. Το βιβλίο της αναμένεται να κυκλοφορήσει το προσεχές διάστημα, αποτελώντας έναν φόρο τιμής στην ίδια και στην καριέρα της.

