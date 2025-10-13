Άννα Κυριακού: Η αποκάλυψη του γιου της για την τελευταία της επιθυμία

Η Άννα Κυριακού, η θρυλική «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα 13/10 σε ηλικία 96 ετών, «βυθίζοντας» στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Τη στενάχωρη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Λίγες ώρες μετά τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας, ο πολιτικός μηχανικός Χρήστος Αποστολίδης -που απέκτησε η ηθοποιός από τον γάμο της με τον γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη- μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Άννα Κυριακού: Έφυγε στα 96 της η σπουδαία ηθοποιός - Συγκινημένος ο γιος της

«Έφυγε στο κρεβάτι της ήρεμη. Είχε καρδιακά προβλήματα και κάποια στιγμή σταμάτησε η καρδιά της. Ήταν ήρεμη κι ευχαριστημένη γιατί εκδόθηκε ένα βιβλίο, η αυτοβιογραφία της, ένα μεγάλο λεύκωμα πριν ένα μήνα. Αυτό και μόνο ήταν για αυτήν το όνειρό της», αποκάλυψε ο Χρήστος Αποστολίδης στον Γιάννη Μαλλιαρό.

Και συνέχισε: «Ήταν αγαπημένη από όλους και ήταν αξιολάτρευτη στους ανθρώπους. Της άρεσε να γλεντάει τη ζωή της. Πάντοτε ήταν με το χαμόγελο. Την έζησε τη ζωή της, τη χάρηκε κι έφυγε ευχαριστημένη».

Η αυτοβιογραφία της Αννας Κυριακού

Ερωτηθείς για την τελευταία της επιθυμία, ο Χρήστος Αποστολίδης εξομολογήθηκε: «Ήθελε να φύγει ήσυχη πλέον, αφού ολοκλήρωσε το έργο της δίπλα της στον γιο της», εξομολογήθηκε αναφτελευταία της επιθυμία.

Η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 11:00 στο Α' Νεκροταφείο.

