Άννα Κυριακού: Η αποκάλυψη του γιου της για την τελευταία της επιθυμία

Όσα είπε ο Χρήστος Αποστολίδης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
13.10.25 , 17:04 Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
13.10.25 , 16:48 Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
13.10.25 , 16:47 Θέλημα Θεού - Του Χάρη Λυμπερόπουλου: Από 17/10 στον Μικρό Κεραμικό
13.10.25 , 16:26 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
13.10.25 , 16:04 Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
13.10.25 , 15:55 «Τσαντάκιας» κυκλοφορούσε με... καμουφλάζ ντελιβερά
13.10.25 , 15:54 Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωή της»
13.10.25 , 15:49 Aπεργία 14/10: Χωρίς τρένα και προαστιακό - Aλλαγές από 13/10
13.10.25 , 15:42 Πατήρ Αντώνιος: Παραιτήθηκαν Οι 3 Συνήγοροι Υπεράσπισής Του
13.10.25 , 15:38 Κομισιόν: Η Κύπρος ένα από τα 7 κράτη μέλη που θα φιλοξενήσει AI Factory
13.10.25 , 15:34 Athens Wine & Art Festival: επιστρέφει με δρώμενα για μικρούς και μεγάλους
13.10.25 , 15:25 Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
13.10.25 , 15:25 Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
Μεταφορά αρμοδιοτήτων για Άγνωστο Στρατιώτη: Οργισμένη αντίδραση Π. Ρούτσι
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Ταμίλα Κουλίεβα: Η σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Γρηγόρη Καραντινάκη
Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Aυτή είναι η φούστα που θα «φορεθεί» πολύ το Φθινόπωρο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άννα Κυριακού, η θρυλική «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα 13/10 σε ηλικία 96 ετών, «βυθίζοντας» στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Τη στενάχωρη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας. 

Άννα Κυριακού: Έφυγε στα 96 της η σπουδαία ηθοποιός - Συγκινημένος ο γιος της

Λίγες ώρες μετά τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας, ο πολιτικός μηχανικός Χρήστος Αποστολίδης -που απέκτησε η ηθοποιός από τον γάμο της με τον γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη- μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Άννα Κυριακού: Έφυγε στα 96 της η σπουδαία ηθοποιός - Συγκινημένος ο γιος της

Άννα Κυριακού: Έφυγε στα 96 της η σπουδαία ηθοποιός - Συγκινημένος ο γιος της

«Έφυγε στο κρεβάτι της ήρεμη. Είχε καρδιακά προβλήματα και κάποια στιγμή σταμάτησε η καρδιά της. Ήταν ήρεμη κι ευχαριστημένη γιατί εκδόθηκε ένα βιβλίο, η αυτοβιογραφία της, ένα μεγάλο λεύκωμα πριν ένα μήνα. Αυτό και μόνο ήταν για αυτήν το όνειρό της», αποκάλυψε ο Χρήστος Αποστολίδης στον Γιάννη Μαλλιαρό. 

Και συνέχισε: «Ήταν αγαπημένη από όλους και ήταν αξιολάτρευτη στους ανθρώπους. Της άρεσε να γλεντάει τη ζωή της. Πάντοτε ήταν με το χαμόγελο. Την έζησε τη ζωή της, τη χάρηκε κι έφυγε ευχαριστημένη». 

Η αυτοβιογραφία της Αννας Κυριακού

Η αυτοβιογραφία της Αννας Κυριακού

Ερωτηθείς για την τελευταία της επιθυμία, ο Χρήστος Αποστολίδης εξομολογήθηκε: «Ήθελε να φύγει ήσυχη πλέον, αφού ολοκλήρωσε το έργο της δίπλα της στον γιο της», εξομολογήθηκε αναφτελευταία της επιθυμία. 

Η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 11:00 στο Α' Νεκροταφείο

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top