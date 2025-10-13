Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών

Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Άννα Κυριακού σε ηλικία 96 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όλους όσoι μεγάλωσαν με τις αξέχαστες ερμηνείες της.

Η Ελληνίδα ηθοποιός υπήρξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, με καριέρα που διήρκησε περισσότερες από επτά δεκαετίες. Μάλιστα, ο ρόλος που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό στις αρχές της δεκαετίας του '90 ήταν η θεία «Μπεμπέκα» στις Τρεις Χάριτες!

Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ αποχαιρέτησε τη συνάδελφο και φίλη του με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό, ενώ αποκάλυψε ότι η κηδεία της Άννας Κυριακού θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών στις 11:00 το πρωί.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε:

«Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στην λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από την ζωή στα 96 της. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια… Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και το κοινό.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της. Θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο, Χρήστο».

Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες

Άννα Κυριακού - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, το 2009/ NDP

Η Άννα Κυριακού υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Το κοινό τη λάτρεψε μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Τρεις Χάριτες», όπου υποδύθηκε την αξέχαστη «θεία Μπεμπέκα», έναν ρόλο που έμεινε βαθιά χαραγμένος στη μνήμη των τηλεθεατών.

Πέρα από την τηλεόραση, η πορεία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο ήταν μεγάλη. Συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων και ο Βασίλης Λογοθετίδης, με τον οποίο γύρισε κλασικές ταινίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε ολοκληρώσει πρόσφατα και το βιβλίο της ζωής της, ένα έργο στο οποίο κατέγραψε εμπειρίες, αναμνήσεις και στιγμές από τη μακρά πορεία της στην τέχνη.

Η απώλειά της αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά που θα μείνει ζωντανή μέσα από τους ρόλους και το ήθος της. Όλοι όσοι τη γνώρισαν μιλούν για έναν ζεστό, ευγενικό και γενναιόδωρο άνθρωπο, που αγαπήθηκε βαθιά από το κοινό και τους συναδέλφους της.

 

