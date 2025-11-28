Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!

Μια παράσταση με πρωταγωνίστρια τη Θέμιδα Μπαζάκα, μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς της γενιάς της, γνωρίζεις εκ προοιμίου ότι είναι αξιόλογη. Στο Η Μονίκ δραπετεύει, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Εντουάρ Λουί, για... κι εγώ δεν ξέρω ποια φορά, αυτό επιβεβαιώνεται!

Η παράσταση στο θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σουλεϊμάν (Blue Train, Ουρανία) και πρωταγωνιστές τη Θέμιδα Μπαζάκα και τον Δημήτρη Φουρλή, εξερευνά τη σύνθετη σχέση μητέρας και γιου, τη βία, την κακοποίηση αλλά και το «προνόμιο της ελευθερίας. Μια μητέρα σωματικά κακοποιημένης για πολλοστή φορά κι ένας γιος λεκτικά κακοποιημένος λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας.

Το λιτό κι ιδιαίτερα «εύχρηστο» σκηνικό δίνει έμφαση στις ερμηνείες, με την Μπαζάκα από το πρώτο λεπτό να κάνει τη (μικρή) σκηνή δική της. Ευτυχώς δεν υπάρχει σημείο όπου δεν είναι παρούσα, δίνοντας μια ευαίσθητη ερμηνεία, εκφράζοντας με μοναδικό τρόπο την αδυναμία να αντιδράσει στον δυνάστη της, αλλά και την -τελικά- τεράστια δύναμη να τα αλλάξει όλα.

Στην εξιστόρηση κυριαρχούν τα flashbacks που τονίζονται με διαφορετικό φωτισμό και το σκηνικό να αλλάζει... χειρωνακτικά,. Αυτά δίνουν υποκριτικά μεγαλύτερο αβαντάζ στον Δημήτρη Φουρλή, δίνοντας μια εξίσου συναισθηματική, αν και φαινομενικά συγκρατημένη ερμηνεία.

Μέσα από τη ζωντανή μουσική παρουσία του Capétte, του μουσικού παραγωγού. τραγουδοποιού και DJ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κινείται στο πεδίο της ηλεκτρονικής μουσικής με ελληνικούς στίχους, ο οποίος κι υποδέχεται το κοινό με τις μουσικές του, η αφήγηση αποκτάει μια ένταση που αγγίζει τα όρια της συναισθηματικής αλήθειας, ενώ ταυτόχρονα θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τη φύση της ελευθερίας, της εξουσίας και της σχέσης γονέα–παιδιού.

Κάποια στιγμή έρχεται το συγκλονιστικό φινάλε, με μία πολύ όμορφη ιδέα που θα ικανοποιήσει απόλυτα τον θεατή. Μπαζάκα, Φουρλής και Capétte μετατρέπουν στη λευκή σκηνή που θυμίζει... lego, σε κάτι πολύ όμορφο. Καλό θέατρο σημαίνει, παρά αυτό το αισθητικό πανδαιμόνιο να έχεις ένα σφίξιμο στο στήθος!

Ωραίο trivia, η παράσταση Αγώνες και μεταμορφώσεις μια γυναίκας, που βλέπουμε στο Η Μονίκ δραπετεύει να «ανεβαίνει», είναι το έργο που πρωταγωνιστεί αυτήν τη σεζόν η Ελένη Κοκκίδου, στο θέατρο Τζένη Καρέζη.

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας

Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη

Τηλ: 210-8838727

Πρωταγωνισούν: Θέμις Μπαζάκα & Δημήτρης Φουρλής

Συντελεστές

Μετάφραση: Στέλλα Ζουμπουλάκη

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Γιώργος Σουλεϊμάν

Σκηνογραφία: Θάλεια Μέλισσα

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Μουσική (και live on stage): Capétte

Ενδυματολόγος: Αλέξανδρος Γαρνάβος

Κινησιολόγος: Αγγελική Τρομπούκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Κώτης

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Πέμπτη-Παρασκευή: 20:30

Σάββατο: 21:00, Κυριακή: 19:00

Διάρκεια παράστασης 75 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων

Α ΖΩΝΗ: 23€

B ΖΩΝΗ: 20€ κανονικό, 17€ μειωμένο

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/i-monik-drapetevei/?lang=el

και στο ταμείο του θεάτρου.