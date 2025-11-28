Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!

Το ομότιτλο βιβλίο του Εντουάρ Λουί ανεβαίνει στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 19:12 Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup
28.11.25 , 19:00 Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις
28.11.25 , 19:00 BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων
28.11.25 , 18:35 Δολοφονία Σαλαμίνα: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»
28.11.25 , 18:31 Νίνο - Josephine: Επανασύνδεση και συγκατοίκηση στα Νότια Προάστια;
28.11.25 , 18:15 Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!
28.11.25 , 18:10 O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση
28.11.25 , 18:00 Μητσοτάκης στο ΤikTok: Μόνιμο μέτρο η επιστροφή ενοικίου
28.11.25 , 17:42 Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
28.11.25 , 17:20 Νίκαια Βιθυνίας: Η κοινή προσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη
28.11.25 , 17:15 «Συμφοιτητές»: Ο guest Νικόλας Βαφειάδης και το «What if» στις ζωές τους!
28.11.25 , 16:49 Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
28.11.25 , 16:33 GNTM 2025 - Makeover και κλάματα πάνε πακέτο: «Οι άλλοι πρέπει να τρέμουν!»
28.11.25 , 16:17 Πέθανε ο δημιουργός του εμβληματικού «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Θεσσαλονίκη
28.11.25 , 15:54 Επιστροφή Ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν έχει μπει στον λογαριασμό σας
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα;
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Δείτε το trailer της παράστασης Η Μονίκ Δραπετεύει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια παράσταση με πρωταγωνίστρια τη Θέμιδα Μπαζάκα, μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς της γενιάς της, γνωρίζεις εκ προοιμίου ότι είναι αξιόλογη. Στο Η Μονίκ δραπετεύει, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Εντουάρ Λουί, για... κι εγώ δεν ξέρω ποια φορά, αυτό επιβεβαιώνεται!

Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!

Η παράσταση στο θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σουλεϊμάν (Blue Train, Ουρανία) και πρωταγωνιστές τη Θέμιδα Μπαζάκα και τον Δημήτρη Φουρλή, εξερευνά τη σύνθετη σχέση μητέρας και γιου, τη βία, την κακοποίηση αλλά και το «προνόμιο της ελευθερίας. Μια μητέρα σωματικά κακοποιημένης για πολλοστή φορά κι ένας γιος λεκτικά κακοποιημένος λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας. 

Θέμις Μπαζάκα: Η ηλικία, ο νεότερος σύντροφος κι ο θάνατος του αδελφού της

Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!

Το λιτό κι ιδιαίτερα «εύχρηστο» σκηνικό δίνει έμφαση στις ερμηνείες, με την Μπαζάκα από το πρώτο λεπτό να κάνει τη (μικρή) σκηνή δική της. Ευτυχώς δεν υπάρχει σημείο όπου δεν είναι παρούσα, δίνοντας μια ευαίσθητη ερμηνεία, εκφράζοντας με μοναδικό τρόπο την αδυναμία να αντιδράσει στον δυνάστη της, αλλά και την -τελικά- τεράστια δύναμη να τα αλλάξει όλα. 

Θέμις Μπαζάκα: Ο θάνατος του αδερφού της και η αλλαγή στη ζωή της

Στην εξιστόρηση κυριαρχούν τα flashbacks που τονίζονται με διαφορετικό φωτισμό και το σκηνικό να αλλάζει... χειρωνακτικά,. Αυτά δίνουν υποκριτικά μεγαλύτερο αβαντάζ στον Δημήτρη Φουρλή, δίνοντας μια εξίσου συναισθηματική, αν και φαινομενικά συγκρατημένη ερμηνεία.

Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!

Μέσα από τη ζωντανή μουσική παρουσία του Capétte, του μουσικού παραγωγού. τραγουδοποιού και DJ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κινείται στο πεδίο της ηλεκτρονικής μουσικής με ελληνικούς στίχους, ο οποίος κι υποδέχεται το κοινό με τις μουσικές του, η αφήγηση αποκτάει μια ένταση που αγγίζει τα όρια της συναισθηματικής αλήθειας, ενώ ταυτόχρονα θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τη φύση της ελευθερίας, της εξουσίας και της σχέσης γονέα–παιδιού. 

Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!

Κάποια στιγμή έρχεται το συγκλονιστικό φινάλε, με μία πολύ όμορφη ιδέα που θα ικανοποιήσει απόλυτα τον θεατή. Μπαζάκα, Φουρλής και Capétte μετατρέπουν στη λευκή σκηνή που θυμίζει... lego, σε κάτι πολύ όμορφο. Καλό θέατρο σημαίνει, παρά αυτό το αισθητικό πανδαιμόνιο να έχεις ένα σφίξιμο στο στήθος!

Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!

Ωραίο trivia, η παράσταση Αγώνες και μεταμορφώσεις μια γυναίκας, που βλέπουμε στο Η Μονίκ δραπετεύει να «ανεβαίνει», είναι το έργο που πρωταγωνιστεί αυτήν τη σεζόν η Ελένη Κοκκίδου, στο θέατρο Τζένη Καρέζη.

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας
Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη
Τηλ: 210-8838727

Πρωταγωνισούν: Θέμις Μπαζάκα & Δημήτρης Φουρλής

Συντελεστές 
Μετάφραση: Στέλλα Ζουμπουλάκη
Σκηνοθεσία-Διασκευή: Γιώργος Σουλεϊμάν
Σκηνογραφία: Θάλεια Μέλισσα
Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
Μουσική (και live on stage): Capétte
Ενδυματολόγος: Αλέξανδρος Γαρνάβος
Κινησιολόγος: Αγγελική Τρομπούκη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Κώτης

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Πέμπτη-Παρασκευή: 20:30 
Σάββατο: 21:00, Κυριακή: 19:00

Διάρκεια παράστασης   75 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων
Α ΖΩΝΗ: 23€
B ΖΩΝΗ: 20€ κανονικό, 17€ μειωμένο

Προπώληση εισιτηρίων:  https://www.ticketservices.gr/event/i-monik-drapetevei/?lang=el
και στο ταμείο του θεάτρου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Η ΜΟΝΙΚ ΔΡΑΠΕΤΕΥΕΙ
 |
ΘΕΜΙΣ ΜΠΑΖΑΚΑ
 |
CAPÉTTE
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top