Πέθανε ο δημιουργός του εμβληματικού «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Θεσσαλονίκη

Ο κορυφαίος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 19:12 Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup
28.11.25 , 19:00 Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις
28.11.25 , 19:00 BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων
28.11.25 , 18:35 Δολοφονία Σαλαμίνα: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»
28.11.25 , 18:31 Νίνο - Josephine: Επανασύνδεση και συγκατοίκηση στα Νότια Προάστια;
28.11.25 , 18:15 Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!
28.11.25 , 18:10 O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση
28.11.25 , 18:00 Μητσοτάκης στο ΤikTok: Μόνιμο μέτρο η επιστροφή ενοικίου
28.11.25 , 17:42 Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
28.11.25 , 17:20 Νίκαια Βιθυνίας: Η κοινή προσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη
28.11.25 , 17:15 «Συμφοιτητές»: Ο guest Νικόλας Βαφειάδης και το «What if» στις ζωές τους!
28.11.25 , 16:49 Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
28.11.25 , 16:33 GNTM 2025 - Makeover και κλάματα πάνε πακέτο: «Οι άλλοι πρέπει να τρέμουν!»
28.11.25 , 16:17 Πέθανε ο δημιουργός του εμβληματικού «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Θεσσαλονίκη
28.11.25 , 15:54 Επιστροφή Ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν έχει μπει στον λογαριασμό σας
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών είχε τιμήσει τον δημιουργό του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου / Βίντεο αρχείου από ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 95 χρονών, ο κορυφαίος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκαςδημιουργός του εμβληματικού αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά και από μικρή ηλικία έδειξε την καλλιτεχνική και δημιουργική φύση του. 

Νίκαια: Άγνωστοι έκλεψαν το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού»

Πέθανε ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας / φωτογραφία ΕΡΤ, εκπομπή Μονόγραμμα

Ποιος ήταν ο Ευάγγελος Μουστάκας

Η πρώτη επαγγελματική του ενασχόληση ήταν στην εταιρία «Κεραμικός» δημιουργώντας πορσελάνες. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Ελλάδας (1950-1953) γλυπτική, με καθηγητή τον Μιχάλη Τόμπρο και συνέχισε τις σπουδές του στην Accademia di Belle Arti στη Φλωρεντία (1960-1963) με υποτροφία. Συνέχισε με σπουδές στην χαρακτική και τη χαλκοχύτευση.

Πολλά από τα έργα του αντικατοπτρίζουν τα τραυματικά γεγονότα της ζωής του: τον θάνατο του αδελφού του σε αεροπορικό δυστύχημα, τη φρίκη της Κατοχής και το επάγγελμα του πατέρα του στους σιδηροδρόμους.

H Προτομή Της Μαρίας Κάλλας Στην Όπερα Της Ρώμης - Video

Εξέθεσε τα έργα του σε πολλές εκθέσεις (ομαδικές και ατομικές) όπως στην Biennale Alexandria 1968 όπου απέσπασε το χρυσό μετάλλιο, στη Μόσχα, στην Ιταλία, στη Γιουγκοσλαβία, στη Βραζιλία, στις ΗΠΑ, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και βραβεύτηκε με το Α΄ βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Μοσχάτο, Α΄ βραβείο για «Νέους Γλύπτες» από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και πολλά άλλα.

Πέθανε ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, δημιουργός του εμβληματικού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη

Ο εμβληματικός Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi

Αυτό είναι το εντυπωσιακό παλάτι που στέφθηκε βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος

Έργα του τοποθετημένα στον Ελλαδικό χώρο είναι χαρακτηριστικά δείγματα του μνημειακού και πολυτάλαντου δημιουργού όπως το γλυπτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, τα έργα του στο Καρπενήσι, στην Παλλήνη, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Τρίπολη (Μνημείο των Κρεμασμένων), στην Τανάγρα (Μνημείο πεσόντων Αεροπόρων), στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Κεφαλλονιά. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία, σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Αμερική, στην Κύπρο, στην Αφρική, στο Ισραήλ, στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη.

Πέθανε ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, δημιουργός του εμβληματικού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη

Ο εμβληματικός Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi

Τον περασμένο Ιούνιο ο δήμος Νεάπολης – Συκεών τον τίμησε «αναγνωρίζοντας το συνολικό έργο και την προσφορά του στον τόπο και τον Πολιτισμό, αλλά και μία προσωπικότητα παγκοσμίου εμβέλειας στο πρόσωπό του».

Παράλληλα με τη γλυπτική, ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βιβλίων, τη δημιουργία μεταλλίων, τη συντήρηση έργων τέχνης και τη διδασκαλία. Έδωσε διαλέξεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια και ταξίδεψε σε πολλές χώρες συμμετέχοντας σε διεθνή συμπόσια.

Από το 1955 ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και συμμετείχε σε πολυάριθμες επιτροπές κρίσης για μνημεία και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
 |
ΑΓΑΛΜΑ
 |
ΓΛΥΠΤΗΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top