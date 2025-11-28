Πέθανε ο δημιουργός του εμβληματικού «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών είχε τιμήσει τον δημιουργό του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου / Βίντεο αρχείου από ΕΡΤ

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 95 χρονών, ο κορυφαίος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, δημιουργός του εμβληματικού αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά και από μικρή ηλικία έδειξε την καλλιτεχνική και δημιουργική φύση του.

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας / φωτογραφία ΕΡΤ, εκπομπή Μονόγραμμα

Ποιος ήταν ο Ευάγγελος Μουστάκας

Η πρώτη επαγγελματική του ενασχόληση ήταν στην εταιρία «Κεραμικός» δημιουργώντας πορσελάνες. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Ελλάδας (1950-1953) γλυπτική, με καθηγητή τον Μιχάλη Τόμπρο και συνέχισε τις σπουδές του στην Accademia di Belle Arti στη Φλωρεντία (1960-1963) με υποτροφία. Συνέχισε με σπουδές στην χαρακτική και τη χαλκοχύτευση.

Πολλά από τα έργα του αντικατοπτρίζουν τα τραυματικά γεγονότα της ζωής του: τον θάνατο του αδελφού του σε αεροπορικό δυστύχημα, τη φρίκη της Κατοχής και το επάγγελμα του πατέρα του στους σιδηροδρόμους.

Εξέθεσε τα έργα του σε πολλές εκθέσεις (ομαδικές και ατομικές) όπως στην Biennale Alexandria 1968 όπου απέσπασε το χρυσό μετάλλιο, στη Μόσχα, στην Ιταλία, στη Γιουγκοσλαβία, στη Βραζιλία, στις ΗΠΑ, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και βραβεύτηκε με το Α΄ βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Μοσχάτο, Α΄ βραβείο για «Νέους Γλύπτες» από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και πολλά άλλα.

Ο εμβληματικός Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi

Έργα του τοποθετημένα στον Ελλαδικό χώρο είναι χαρακτηριστικά δείγματα του μνημειακού και πολυτάλαντου δημιουργού όπως το γλυπτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, τα έργα του στο Καρπενήσι, στην Παλλήνη, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Τρίπολη (Μνημείο των Κρεμασμένων), στην Τανάγρα (Μνημείο πεσόντων Αεροπόρων), στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Κεφαλλονιά. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία, σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Αμερική, στην Κύπρο, στην Αφρική, στο Ισραήλ, στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη.

Ο εμβληματικός Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi

Τον περασμένο Ιούνιο ο δήμος Νεάπολης – Συκεών τον τίμησε «αναγνωρίζοντας το συνολικό έργο και την προσφορά του στον τόπο και τον Πολιτισμό, αλλά και μία προσωπικότητα παγκοσμίου εμβέλειας στο πρόσωπό του».

Παράλληλα με τη γλυπτική, ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βιβλίων, τη δημιουργία μεταλλίων, τη συντήρηση έργων τέχνης και τη διδασκαλία. Έδωσε διαλέξεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια και ταξίδεψε σε πολλές χώρες συμμετέχοντας σε διεθνή συμπόσια.

Από το 1955 ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και συμμετείχε σε πολυάριθμες επιτροπές κρίσης για μνημεία και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.