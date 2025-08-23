Νίκαια: Έκλεψαν το ορειχάλκινο άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού»

Θλίψη, οργή και προβληματισμό στους κατοίκους και τις αρχές της Νίκαιας έχει προκαλέσει η κλοπή ενός ολόσωμου ορειχάλκινου αγάλματος, ύψους ενάμιση μέτρου από κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος έχει αποκλειστικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Το άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού» που εκλάπη από πλατεία της Νίκαιας

«Η Γυναίκα του Λαού», έργο του αείμνηστου γλύπτη Γιάννη Παππά στη μνήμη της Αρχόντως Σαββαϊδου που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην Καισαριανή την ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944, είχε τοποθετηθεί το 2016 σε κεντρική πλατεία επί της Πέτρου Ράλλη, στη Νίκαια.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, βέβηλοι έκλεψαν αυτό το ολόσωμο ορειχάλκινο άγαλμα, ύψους ενάμιση μέτρου, προφανώς, για να το πουλήσουν για παλιοσίδερα.

«Ήταν τρία άτομα, το τράβηξαν, το πέταξαν κάτω και έφυγαν από την Πέτρου Ράλλη», λέει στο Star κάτοικος της περιοχής.

Το άγαλμα της «Γυναίκας του Λαού» ήταν τοποθετημένο σε βάθρο, το οποίο ξήλωσαν από τη βάση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιάννη Σωτηρόπουλου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο ένα μαχαίρι, ένα κατσαβίδι και έναν «κάβουρα» που έχουν σταλεί για να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν αποτυπώματα και DNA των δραστών.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών κάμερες ασφαλείας και χυτήρια

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση έχει μπει το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όπως επίσης και τα χυτήρια όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να καταλήξει το άγαλμα για να το λιώσουν οι επιτήδειοι και να το πουλήσουν ως μέταλλο.

«Η πόλη μας δεν πρόκειται να το συγχωρήσει αυτό και δε θα αφήσει κανένα κομμάτι της ιστορίας της να χαθεί. Ήδη έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βρούμε το άγαλμα και ελπίζουμε η αστυνομία να εξιχνιάσει αυτό το έγκλημα και να τιμωρηθούν αυτοί που το έκαναν», αναφέρει στο Star o Δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης.



