Νίνο - Josephine: Επανασύνδεση και συγκατοίκηση στα Νότια Προάστια;

Ο Νίνο έγινε... ερωτικός μετανάστης!

Νίνο-Josephine: Συγκατοικούν στα Νότια Προάστια μετά την επανασύνδεση τους/ Το Πρωινό
Επανασύνδεση για τη Josephine και τον ΝΙΝΟ; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φαίης Φώτου στο «Πρωινό», όλα δείχνουν πως οι δύο τραγουδιστές είναι ξανά μαζί και μάλιστα, έχουν προχωρήσει σε ένα πολύ σημαντικό βήμα στη σχέση τους, το οποίο είναι η συγκατοίκηση!

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι μέχρι πρότινος ο ΝΙΝΟ διέμενε στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, ενώ η Josephine στα Νότια. Το ζευγάρι φαίνεται πως κατέληξε να μετακομίσει μαζί στα Νότια Προάστια. Μαζί επέλεξαν ένα σπίτι που να τους βολεύει και τους δύο για τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Ο Νίνο έγινε... ερωτικός μετανάστης!

Άτομα από τον κύκλο τους αναφέρουν πως όταν το ζευγάρι είναι μαζί, προτιμά να κρατά πιο χαμηλούς τόνους και δεν τους βλέπουν συχνά. Αντίθετα, όταν χωρίζουν, συναντούν τους φίλους τους και γενικώς, βγαίνουν περισσότερο.

νινο

Νίνο και Ζόζεφιν σε βραδινή έξοδο, τον Ιούλιο του 2023/ NDP Νίκος Δρούκας

Η τραγουδίστρια της ποπ, όλο αυτό το διάστημα, δεν έκρυψε ποτέ τα συναισθήματά της για τον καλλιτέχνη. Πάντα μιλούσε ανοιχτά για τον έρωτά της. Μάλιστα, συχνά απέρριπτε προσεγγίσεις από θαυμαστές, ακόμη και από όσους είχαν μεγάλη οικονομική άνεση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Λιάγκας.

Παρά την επανασύνδεση, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Ant1, οι δύο καλλιτέχνες δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα social media. Όπως είπαν στην εκπομπή, αυτό δείχνει πως θέλουν να διατηρήσουν μέρος της σχέσης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιατί είχαν χωρίσει Nίνο και Josephine;

«Ο λόγος που χώρισαν ήταν οι διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία η Ζόζεφιν είναι στο απόγειο της καριέρας της κι έχει πολύ μέλλον μπροστά της… πολλά ταξίδια, επαγγελματικά ραντεβού, μαθήματα φωνητικής κτλ. Από την άλλη, ο Νίνο είναι ένας άνθρωπος πολύ χορτασμένος και από τη δημοσιότητα και από την καριέρα» είχε πει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, προσθέτοντας:

«Όχι απλά είχαν σχέση, ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Είχαν φτάσει στο σημείο να συζητούν τη ζωή τους μαζί, κοινώς να παντρευτούν. Είχαν μπει σε κουβέντες να βλέπουν το μέλλον μαζί»,

ΝΙΝΟ
 |
JOSEPHINE
