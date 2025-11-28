Δολοφονία Σαλαμίνα: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»

Σοκάρει ηχητικό ντοκουμέντο - Προφυλακιστέα η 46χρονη

Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη στυγερή δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα / MEGA
Προφυλακιστέα κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα. 

Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος

Η 46χρονη είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς τη δολοφονία της ηλικιωμένης αλλά κατά την απολογία της στις εισαγγελικές Αρχές άλλαξε στάση.

Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της

Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα / Eurokinissi

Υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι δε θυμάται απολύτως τίποτα από την ημέρα της δολοφονίας στη Σαλαμίνα και ότι έχει «κενά μνήμης», σύμφωνα με τη δικηγόρο της, κ. Ειρήνη Μαρούπα.

Σαλαμίνα: Τα παίρνει όλα πίσω η 46χρονη - Λέει ότι δε θυμάται

Μάλιστα η κ. Μαρούπα, ισχυρίστηκε πως η 46χρονη απολογήθηκε σε κλίμα σύγχυσης και αναρωτήθηκε πώς μπορούσε να μπει στο σπίτι, αφού έχει μια πολύ ψηλή μάντρα. 

«Δεν θυμάται απολύτως τίποτα να έχει κάνει, σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς», είπε η δικηγόρος και πρόσθεσε πως η πελάτισσά της δεν αποδέχεται τη δολοφονία.

Ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, η 46χρονη οδηγείται στη φυλακή.

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»

Την ίδια ώρα ανατριχίλα προκαλεί νέο απόσπασμα από ηχητικό ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα.

Η 75χρονη ικέτευε τον εισβολέα, νομίζοντας ότι είναι άντρας, επαναλαμβάνοντας «σε παρακαλώ αγόρι μου, άσε με αγόρι μου, Γιατί μωρέ; Πάρε ό,τι θες και φύγε... Αμαρτία είναι...».

Η εκπομπή Live News του MEGA παρουσίασε ένα απόσπασμα, στο οποίο ακούγονται οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης. Στην αρχή του βίντεο ακούγονται τα χτυπήματα που προκάλεσε η 46χρονη στο παράθυρο της πεθεράς της, καθώς και ο ήχος από το τζάμι που έσπασε από το οποίο η φερόμενη δράστης μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Σε άλλο σημείο ακούγεται η στιγμή που η 46χρονη φέρεται να χτυπάει με μπουκάλι την πεθερά της.

«Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Σε παρακαλώ. Στα έδωσα όλα, εκεί είναι. Πάρε ό,τι θες και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Εντάξει, εντάξει αγόρι μου. Πάρε ό,τι θες και φύγε σε παρακαλώ. (Χτύπημα από μπουκάλι) Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε!», ακούγεται να λέει η 75χρονη.

Όταν η ηλικιωμένη καταλαβαίνει ότι δεν έχει ελπίδα να σωθεί από τα χέρια του βασανιστή της αρχίζει να κάνει την τελευταία της προσευχή και να λέει το «Πάτερ  Ημών».

Σαλαμίνα: Η 46χρονη φέρεται να μίλησε στον σκύλο με την κανονική της φωνή 

Δολοφονία Σαλαμίνα: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»

Σαλαμίνα: Η 46χρονη φέρεται να μιλά στον σκύλο με την κανονική της φωνή / MEGA

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της ίδιας εκπομπής, το μεγάλο λάθος της 46χρονης που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο είναι η αλλαγή της φωνής της: όταν απευθυνόταν στην 75χρονη μιλούσε με βαριά και μπάσα φωνή υποδυόμενη έναν άντρα διαρρήκτη, ωστόσο, όταν αντίκρισε το σκυλάκι της ηλικιωμένης, του μίλησε με την κανονική της φωνή, πιθανότατα για να την αναγνωρίσει και να σταματήσει να γαβγίζει.

«Ήσυχα Ίρις!» φέρεται να λέει η 46χρονη στον σκύλο της ηλικιωμένης με την κανονική της φωνή. 

 

