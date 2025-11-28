BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων

Τα βραβεία που απέσπασαν η BMW iX3 και BMW M5 Touring

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 19:12 Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup
28.11.25 , 19:00 Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις
28.11.25 , 19:00 BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων
28.11.25 , 18:35 Δολοφονία Σαλαμίνα: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»
28.11.25 , 18:31 Νίνο - Josephine: Επανασύνδεση και συγκατοίκηση στα Νότια Προάστια;
28.11.25 , 18:15 Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!
28.11.25 , 18:10 O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση
28.11.25 , 18:00 Μητσοτάκης στο ΤikTok: Μόνιμο μέτρο η επιστροφή ενοικίου
28.11.25 , 17:42 Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
28.11.25 , 17:20 Νίκαια Βιθυνίας: Η κοινή προσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη
28.11.25 , 17:15 «Συμφοιτητές»: Ο guest Νικόλας Βαφειάδης και το «What if» στις ζωές τους!
28.11.25 , 16:49 Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
28.11.25 , 16:33 GNTM 2025 - Makeover και κλάματα πάνε πακέτο: «Οι άλλοι πρέπει να τρέμουν!»
28.11.25 , 16:17 Πέθανε ο δημιουργός του εμβληματικού «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Θεσσαλονίκη
28.11.25 , 15:54 Επιστροφή Ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν έχει μπει στον λογαριασμό σας
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 24.11.25, 19:00
BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα μοντέλα της BMW πρωταγωνίστησαν σε δύο σημαντικούς θεσμούς βραβείων της γερμανικής αγοράς. Η BMW iX3 το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse – κέρδισε το «Χρυσό Τιμόνι» ως η «Καλύτερη Καινοτομία» του 2025. Μία ακόμα διάκριση «Χρυσό Τιμόνι» που απονέμεται από το γερμανικό περιοδικό Auto Bild και την εφημερίδα Bild am Sonntag απονεμήθηκε στην BMW M5 Touring Το οποίο επικράτησε με άνεση στην «Ανώτερη/Πολυτελή Κατηγορία».

BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων

Οι αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού Auto Zeitung ανέδειξαν επίσης τα μοντέλα της BMW νικητές σε οκτώ κατηγορίες οχημάτων. Στις διακρίσεις περιλαμβάνονται μοντέλα από την BMW Σειρά 1 έως την BMW Σειρά 5, καθώς και από την BMW iX1 έως την BMW X5. Τα οχήματα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης ήταν εξίσου επιτυχημένα με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, όπως η νέα BMW iX3. Επιπλέον, η BMW διατήρησε τον τίτλο της «Καλύτερης Μάρκας στον Κόσμο».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW IX3
 |
BMW Μ5 TOURING
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top