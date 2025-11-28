BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων

Τα μοντέλα της BMW πρωταγωνίστησαν σε δύο σημαντικούς θεσμούς βραβείων της γερμανικής αγοράς. Η BMW iX3 το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse – κέρδισε το «Χρυσό Τιμόνι» ως η «Καλύτερη Καινοτομία» του 2025. Μία ακόμα διάκριση «Χρυσό Τιμόνι» που απονέμεται από το γερμανικό περιοδικό Auto Bild και την εφημερίδα Bild am Sonntag απονεμήθηκε στην BMW M5 Touring Το οποίο επικράτησε με άνεση στην «Ανώτερη/Πολυτελή Κατηγορία».

Οι αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού Auto Zeitung ανέδειξαν επίσης τα μοντέλα της BMW νικητές σε οκτώ κατηγορίες οχημάτων. Στις διακρίσεις περιλαμβάνονται μοντέλα από την BMW Σειρά 1 έως την BMW Σειρά 5, καθώς και από την BMW iX1 έως την BMW X5. Τα οχήματα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης ήταν εξίσου επιτυχημένα με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, όπως η νέα BMW iX3. Επιπλέον, η BMW διατήρησε τον τίτλο της «Καλύτερης Μάρκας στον Κόσμο».