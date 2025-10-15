Ρόδος: Μάχη για τη 2χρονη που βρέθηκε αναίσθητη σε πισίνα

Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

15.10.25 , 12:59
«Dum spiro spero» (όσο αναπνέω, ελπίζω). Μ’ αυτήν τη φράση ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης έδωσε το στίγμα για την κατάσταση του μόλις 2,5 ετών κοριτσιού που βρέθηκε αναίσθητο στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο και μεταφέρθηκε μεταφέρθηκε αργά χθες στο Ηράκλειο.

Ρόδος: Eγκεφαλικά νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας

«Το παιδάκι έφτασε εδώ περίπου στις 21:00 και υποβλήθηκε αμέσως σε νέα αξονική τομογραφία, η οποία έδειξε ίχνη λειτουργίας σε τμήμα του εγκεφάλου. Ξεκινήσαμε αμέσως χειρουργείο για να αντιμετωπίσουμε το πράγματι μεγάλο οίδημα που εμφάνιζε ο εγκέφαλος του. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε περίπου στις 05:00 το πρωί και από εκείνη την ώρα το κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων. Ελπίζουμε. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε», είπε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο κ. Χαλκιαδάκης ο όποιος ως νευροχειρουργός είχε την επιστασία της δύσκολης επέμβασης.

Το κοριτσάκι, βρετανικής καταγωγής, βρισκόταν με συγγενείς στη Ρόδο για διακοπές. Γύρω στις 12:30 το μεσημέρι εντοπίστηκε στον πυθμένα της πισίνας του ξενοδοχείου όπου διέμενε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. 

Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από Βρετανό γιατρό που βρισκόταν τυχαία εκεί και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπιστώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης ζήτησαν μεταφορά σε νοσηλευτικό ίδρυμα που διαθέτει ΜΕΘ Παίδων και εξειδικευμένη νευροχειρουργική κλινική.

Το ΕΚΑΒ επέλεξε το ΠΑΓΝΗ εξαιτίας της έστω και κατ’ ελάχιστο πιο σύντομης πτήσης από την Αθήνα – δείγμα της κρισιμότητας της κατάστασης. Στο πλευρό της μικρής βρίσκεται η μητέρα της ενώ ο θείος που είχε στην επίβλεψη της έχει συλληφθεί στη Ρόδο όπως και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου.
 

ΡΟΔΟΣ
 |
ΠΙΣΙΝΑ
 |
2ΧΡΟΝΗ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
