Λ. Βουλιαγμένης: «Μου φώναζε “λίγα σου έκανα”»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ακόμα η 43χρονη η οποία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη μέση της λεωφόρου Βουλιαγμένης από έναν άνδρα, ο οποίος δήλωνε στα social media πλαστικός χειρουργός.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αρκετά ταραγμένη και με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε όλα όσα βίωσε, γιατί οδηγούσε με 60 χλμ. την ώρα.

Το πρωί η 43χρονη βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για την εκδίκαση της υπόθεσης του ξυλοδαρμού της. Η δίκη ωστόσο αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2025, μετά από αίτημα και των δύο πλευρών, ώστε να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τις 29 Οκτωβρίου όπου θα γίνει η δίκη.

«Ήθελα να πάω στο σπίτι, στο παιδάκι μου και βρέθηκε ένας παρανοϊκός, ο οποίος με καταδίωξε με το αμάξι του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε κάτω από το αμάξι του. Ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά. Χτύπαγε το τζάμι του αυτοκινήτου, την πόρτα μου, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Μου είπε ότι με χτύπησε πάρα πολύ λίγο», είπε και πρόσθεσε:

«Σταμάτησε ένα παλικάρι και τον σταμάτησε. Του είπε, “τι κάνεις εκεί;” Και του απάντησε, “να μη σε ενδιαφέρει” και συνέχισε να με χτυπάει. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ κουρασμένη. Ο λόγος της καταδίωξης ήταν γιατί πήγαινα με 50 - 60 χιλιόμετρα, ήμουν νόμιμη και γιατί είμαι γυναίκα και τόσο αδύναμη που δε μπορώ να κάνω κάτι».

Όπως είπε η γυναίκα, αν δεν τον σταματούσαν οι περαστικοί θα την σκότωνε.

«Ερχόταν με μανία κατά πάνω μου. Αν δε σταμάταγαν οι περαστικοί θα με σκότωνε, δε θα με άφηνε. Δε θα έφευγα από τα χέρια του. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω. Ισχυρίστηκε ότι όλα είναι στη φαντασία μου. Και το κολάρο στη φαντασία μου είναι, και τα μαλλιά που μου τράβηξε και μου έκοψε, της φαντασίας μου είναι γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες βράδυ και είπα να βάλω έναν άνθρωπο στη φυλακή», είπε κλαίγοντας.

«Ήμουν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή της αν δεν υπήρχα εγώ. Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια, δε το έβγαλα από το μυαλό μου όπως ισχυρίστηκε. Είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει», συνέχισε.

Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είναι πλαστικός χειρουργός, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, αλλά επιχειρηματίας που διαθέτει κέντρο αισθητικών επεμβάσεων.

Στα – κλειδωμένα – πλέον προφίλ του στα social media πάντως εμφανίζεται να ποζάρει φορώντας ιατρική στολή πάνω από χειρουργικά κρεβάτια.