«Περισσεύει ξύδι, άμα θες» - «Κόλαση» στο συμβούλιο της Φάρμας

Η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Βαλεντίνα και τον Δημήτρη συνεχίζεται στο συμβούλιο. Οι δυο τους έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να τους παρακολουθεί αποσβολωμένος.

Μετά τη Βαλεντίνα κι ο Λευτέρης ανοίγει πόλεμο με τον Δημήτρη, όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star από το επεισόδιο της Τετάρτης 15/10. «Εγώ μαγειρεύω, όχι εσύ μεγάλε. Ένα γάλα φέρνεις άντε», είπε ο Λευτέρης φανερά ενοχλημένος. «Έχεις νευράκια; Περισσεύει από τον Γιώργη ξύδι άμα θες», ήταν η ειρωνική απάντηση του Δημήτρη.

Φάρμα: Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Δημήτρη - Λευτέρη

Αμέσως μετά ο Βάγγος κάνει μια προσωπική εξομολόγηση, που προκαλεί συγκίνηση: «Αναφέρθηκε σε μια ειδική ομάδα ατόμων που χρήζουν βοήθειας, αναφερόμενος στη Βαλεντίνα. Εγώ προσωπικά στον οικογενειακό μου κύκλο έχω άτομο σε τέτοια περίπτωση», αποκάλυψε, ενώ «λύγισε» μπροστά στην κάμερα, μιλώντας για τον «ήρωά» του.

Φάρμα: Η στιγμή που ο Βάγγος «λυγίζει»

Ο παρουσιαστής της Φάρμας καλεί το Μιχαήλ να επιλέξει αντίπαλο μονομάχο, ενώ η Τζωρτζίνα παραδέχεται πως έκανε λάθος για τον συμπαίκτη της και ότι δε θέλει να παραμείνει στο παιχνίδι.

