Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6%

AVIN: Πετρέλαιο Θέρμανσης Με Κέρδος Έως 6%
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η AVIN, ξεκινά τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, προσφέροντας στους καταναλωτές πολλαπλά οικονομικά οφέλη, άμεση παράδοση, εγγυημένη ποιότητα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σε έως και 12 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, από 15/10 έως 31/11 γεμίζεις Πετρέλαιο Θέρμανσης ΑVIN και κερδίζεις ευρώ, καθώς η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.

Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω επωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • τηλεφωνικά στο 18108 ή στο 210 2827940 (με αστική χρέωση)
  • μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα στο www.avinoil.gr
  • μέσω του AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ app, από το ειδικό tab παραγγελίας
  • ή μέσω της νέας απλοποιημένης φόρμας ενδιαφέροντος στα social media της εταιρεία

Στην AVIN Γεμίζεις Πετρέλαιο – Κερδίζεις Ευρώ.

 

