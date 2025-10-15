Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη

«Προσέχω το παιδί μου και τίποτα άλλο»

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη πρόσφατα εθεάθη σε βάπτιση στη Μύκονο να έχει στην αγκαλιά της τον γιο της, Πάρη και με το δεξί της χέρι να κρατά τον νέο της σύντροφο.   

Ιωάννα Τούνη: «Eίμαι σε σχέση με τον Ρόμπι! Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας»

Για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε το επίμαχο βίντεο του Mykonos Live TV, το οποίο φαίνεται να τον ενόχλησε.

Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο

«Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με όλα αυτά. Εγώ κοιτάω το παιδί μου, τη δική μου προσωπική ζωή και σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι έχει να κάνει με την οικογένειά μου δεν θέλω να το συζητάω. Εντάξει; Προσέχω το παιδί μου και τίποτα άλλο», ξεκαθάρισε το μοντέλο και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη. 

 

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν ένα από τα πρόσωπα των τελευταίων ημερών

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν ένα από τα πρόσωπα των τελευταίων ημερών

Ο ίδιος σχολίασε επίσης τα ποσά από τις διαφημίσεις στα social media, με αφορμή την ένταξή του στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους influencers στην Ελλάδα. 

«Δεν μου ακούγεται περίεργο που οι influencers βγάζουν γύρω στα 90.000.000 τον χρόνο. Έχει μεταφερθεί η διαφήμιση και το ξέρεις. Κάποτε δούλευα στην τηλεόραση και έβλεπα πώς ήταν τα διαφημιστικά πακέτα· τώρα έχουν μεταφερθεί σε διάφορες πλατφόρμες. Δεν ξέρω ο καθένας πόσο “πουλάει” τον εαυτό του. Δηλαδή, ο Τζόνι Ντεπ πόσα θα πάρει; Δεν έχει να κάνει με τους ακόλουθους. Εγώ είμαι μια χαρά, έχω τις επιχειρήσεις μου και είναι υποστηρικτικό στις δραστηριότητες αυτές», δήλωσε στην κάμερα του Πρωινού. 

 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
