Τώρα τα smart #1, #3  & #5 με όφελος έως 5.000 ευρώ
Τα smart #1 και smart #3 δεν είναι απλώς «μια ακόμη πρόταση» στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV. Είναι η απόλυτη έκφραση μοντέρνου design, πρωτοποριακής τεχνολογίας και ανυπέρβλητης ευκολίας στην καθημερινή μετακίνηση.

Με λιτές γραμμές, δυναμικές καμπύλες, κρυφές χειρολαβές, πόρτες χωρίς πλαίσιο και πανοραμική ηλιοροφή, τα smart #1 και #3 συνδυάζουν στυλ και ουσία, προσφέροντας μια εμπειρία οδήγησης γεμάτη συναίσθημα και φινέτσα. Κάθε τους λεπτομέρεια αποκαλύπτει έναν νέο τρόπο να βιώνεις την ηλεκτροκίνηση.

Όσο για το smart #5, το πρώτο μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας που έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά, αποτελεί την επιτομή της τεχνολογικής εξέλιξης της smart. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό SUV που προσφέρει ακόμη περισσότερο χώρο, ευελιξία και πιο προηγμένη τεχνολογία από ποτέ.  Τροφοδοτείται από πλατφόρμα 800 Volt η οποία εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και το έξυπνο κόκπιτ θέτουν νέα πρότυπα άνεσης, ασφάλειας και ευχρηστίας.

Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για την απόκτηση ενός smart, με την ενέργεια “smart bonus” που προσφέρει όφελος 5.000 Ευρώ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού για νέες παραγγελίες smart #1 & smart #3 έως τις 31 Δεκεμβρίου, πλέον του κρατικού προγράμματος επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Aντίστοιχα για το νέο smart #5, προσφέρεται όφελος σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού 3.000€. Παράλληλα, η smart προσφέρει ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης be_smart με προνομιακό ονομάστικό επιτόκιο 3,9%, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο ελκυστική από ποτέ.

Το μόνο που έχει να κάνει ο ενδιαφερόμενος, είναι να επισκεφτεί έναν από τους επίσημους εμπορικούς αντιπροσώπους της smart στην Αθήνα, Λάμδα Star A.E. & Α. Ισμαήλος Α.Ε. για να γνωρίσει τα smart #1,  smart #3 & smart #5 από κοντά, να τα οδηγήσει και να επωφεληθεί από την προωθητική ενέργεια “smart bonus” για να γίνει μέρος του συναρπαστικού κόσμου της “έξυπνης” μάρκας.

 

SMART
 |
SMART #1, #3  & #5
 |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
 |
ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
