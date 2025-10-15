Shell: Η πιο έξυπνη επιλογή για το πετρέλαιο θέρμανσης

Με όφελος έως 6%* και έως 12 άτοκες δόσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 18:52 Continental: Το μεγάλο βραβείο που την έφερε στην κορυφή
15.10.25 , 18:51 GNTM 2025: Γνωρίστε τα 10 κορίτσια και τα 9 αγόρια του διαγωνισμού!
15.10.25 , 18:50 «Αμετανόητος μέχρι τέλους»: Ισόβια στον δολοφόνο με το τσεκούρι της Κοζάνης
15.10.25 , 18:42 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται  από 3/11/2025
15.10.25 , 18:25 Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!
15.10.25 , 18:16 Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
15.10.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Παναγιώτης ξεσπά σε γέλια και παρασύρει τους αγοραστές!
15.10.25 , 17:59 «Έλαμψε» η Ζέτα Μακρυπούλια στα Βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς
15.10.25 , 17:58 Shell: Η πιο έξυπνη επιλογή για το πετρέλαιο θέρμανσης
15.10.25 , 17:32 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται και πώς υπολογίζονται
15.10.25 , 16:59 Oι «Βρικόλακες» για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Radar
15.10.25 , 16:51 Διπλή δολοφονία Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι συλληφθέντες
15.10.25 , 16:40 Γιούλη Τσαγκαράκη - Η εξομολόγηση: «Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί»
15.10.25 , 16:29 Φοινικούντα: Οι αστυνομικοί περιμένουν να μιλήσουν τα κινητά
15.10.25 , 16:27 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Οκτώβριο θα ερωτευτούν
«Έλαμψε» η Ζέτα Μακρυπούλια στα Βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
«Αμετανόητος μέχρι τέλους»: Ισόβια στον δολοφόνο με το τσεκούρι της Κοζάνης
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Φοινικούντα: «Δεν τον πυροβόλησα εγώ», λέει ο φερόμενος ως εκτελεστής
Ιταλία: Δολοφόνησε την 29χρονη σύντροφό του στο μπαλκόνι του σπιτιού της
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
GNTM 2025: Γνωρίστε τα 10 κορίτσια και τα 9 αγόρια του διαγωνισμού!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Shell: Η Πιο Έξυπνη Επιλογή Για Το Πετρέλαιο Θέρμανσης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την πιο έξυπνη πρόταση στην αγορά ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου η Coral A.E. – Shell Licensee τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια Shell, με όφελος έως 6%* και έως 12 άτοκες δόσεις.

Με εκτεταμένο δίκτυο παράδοσης σε όλη τη χώρα και τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς online παραγγελίας, τα πρατήρια Shell διασφαλίζουν την έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση πετρελαίου θέρμανσης, με τη γνωστή σφραγίδα ποιότητας και τα υψηλά της πρότυπα.

Επιπλέον, οι καταναλωτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Shell GO+ κερδίζουν διπλάσιους πόντους για κάθε αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Για παραγγελίες, οι καταναλωτές μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς 18330 ή 210 2852571 (με αστική χρέωση), ή να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα παραγγελίας στη διεύθυνση https://heatingoil.coralenergy.gr/.

Τα πρατήρια Shell παραμένουν και φέτος η πρώτη επιλογή των καταναλωτών που αναζητούν άριστη εξυπηρέτηση και εγγύηση ποιότητας στο πετρέλαιο θέρμανσης.

* * Για αγορές με κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Yellow 500 λίτρων και άνω, παρέχεται επιβράβευση σε yellows 6% με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα και 3% με χρεωστική, καθώς και συμμετοχές στην κλήρωση, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει την αξία της συναλλαγής του σε yellows. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει από 15/10 έως και 30/11.

Για αγορές με κάρτες Εθνικής Τράπεζας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Go For More η επιβράβευση σε Go for More πόντους είναι 2% με χρήση πιστωτικής κάρτας και 1% με χρήση χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Για αγορές με την πιστωτική Alpha Bank Energy προσφέρεται επιβράβευση ίση με το 3% της αξίας της αγοράς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SHELL
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top