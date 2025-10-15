Γιούλη Τσαγκαράκη - Η εξομολόγηση: «Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί»

Δείτε όσα είπε η Γιούλη Τσαγκαράκη στην εκπομπή του ΑΝΤ1

Συγκινούν όσα αποκάλυψε η ηθοποιός Γιούλη Τσαγκαράκη για την κακοποίηση που βίωσε στην παιδική της ηλικία.

Η τηλεοπτική «θεία Σταματίνα» από την τηλεοπτική σειρά Σέρρες, μιλώντας στο The 2Night Show ανέφερε ότι το ξύλο καταγράφεται στη ψυχή ενός παιδιού, ωστόσο ότι η ίδια κατάφερε να συγχωρέσει τους γονείς της. Με αφορμή την εξομολόγηση της ηθοποιού κι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε ότι έχει βιώσει ανάλογες καταστάσεις που τον σημάδεψαν ψυχολογικά.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη έγινε γνωστή μέσα από τις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη

«(Σ.σ. Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί, έχω φάει ξύλο). Αυτό καταγράφεται στην ψυχή του παιδιού και το κουβαλάει μία ζωή και φέρνει το παρελθόν στο παρόν και άντε να βγάλεις άκρη μετά», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Τότε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραδέχτηκε: «Μου έχουν δώσει πάρα πολλά καλά στοιχεία οι γονείς μου, τους ευχαριστώ, αλλά ψυχολογικά, για ένα μεγάλο μέρος, καταστράφηκα».

Η Γιούλη Τσαγκαράκη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου /Φωτογραφία ANT1

«Την ίδια πορεία έχω ακολουθήσει κι εγώ. Έπρεπε να δοθούν απαντήσεις πολλές, να τακτοποιηθούν κάποια πράγματα, να γίνει η συγχώρηση από τη μία και την άλλη πλευρά. Τους συγχώρεσα και ζήτησα ''συγγνώμη'' για τη μετέπειτα συμπεριφορά μου, ρίχνοντας σε αυτήν την ηλικία που βρίσκομαι τις ευθύνες ακόμα σε αυτούς.

Δεν υπάρχει πλέον λόγος, έχει τελειώσει. Είμαι ενήλικας. Ό,τι έζησα μικρή το έζησα γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Τώρα έφτασα στα 50 και δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιρρίπτω ευθύνες. Η ζωή είναι δική μου, είναι ευθύνη μου το πώς πορεύομαι στη ζωή», είπε η ηθοποιός.

«Ο γονείς πρέπει να σταματήσουν την κακοποίηση χτες, δεν είναι μόνο η σωματική, υπάρχει και σε άλλες μορφές, ακόμα κι ένα άγριο κοίταγμα. Ο κύκλος του κακού πρέπει να σταματήσει. Η κακοποίηση καταγράφεται στην ψυχή του παιδιού και την κουβαλάει μια ζωή», πρόσθεσε.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη ως «θεία Σταματίνα» με τον Γιώργο Ζυγούρη /Φωτογραφία ANT1

Γιούλη Τσαγκαράκη: Οι Σέρρες, ο Πάνος Νάτσης κι ο Γιώργος Ζυγούρης

Στη συνέχεια η ηθοποιός μίλησε για τον 2ο κύκλο της σειράς Σέρρες κι αναφέρθηκε τόσο στον αείμνηστο Πάνο Νάτση όσο και στον Γιώργο Ζυγούρη, που τον αντικατέστησε.

«Όταν διάβαζα το σενάριο, όπου έβλεπα σκηνές με τον Οδυσσέα, είχα την εικόνα του Πάνου Νάτση αλλά από τα πρώτα γυρίσματα ο Γιώργος Ζυγούρης ήταν σαν να υπήρχε πάντα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα», δήλωσε για την αλλαγή που έγινε στον κεντρικό ήρωα της σειράς εξαιτίας της απροσδόκητης απώλειας του Πάνου Νάτση.