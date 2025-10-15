Πετρουλάκη για Ίβιτς: «Η σχέση μας έχει περάσει πολλές διακυμάνσεις»

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε η Ελένη Πετρουλάκη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Η γυμνάστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή της, τη μητρότητα, αλλά και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς, με τον οποίο μετρούν πλέον 30 χρόνια κοινής πορείας.

Η Ελένη Πετρουλάκη με τις τέσσερις κόρες της / Με την 20χρονη Άννα Μαρία, τις 18χρονες δίδυμες Δωροθέα και Μίλα και την 15χρονη Ηλιάνα

Η γνωστή γυμνάστρια, που έχει αποκτήσει τέσσερις κόρες, την 20χρονη Άννα Μαρία, τις 18χρονες δίδυμες Δωροθέα και Μίλα και την 15χρονη Ηλιάνα, μίλησε για τις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών αλλά και για το πώς καταφέρνει να διατηρεί ζωντανή τη σχέση της μέσα στα χρόνια.

«Αν θες πραγματικά ένα παιδί, θα έρθει. Η πίστη είναι το νούμερο ένα. Ήξερα ότι θα συμβεί, γιατί το ήθελα πάρα πολύ… Ήταν κάτι που το ήθελα από πολύ μικρή. Από τα 24 μου είμαι με τον σύζυγό μου, στα 25 ήθελα παιδί…» δήλωσε αρχικά η Ελένη Πετρουλάκη, αποκαλύπτοντας πως η επιθυμία της να γίνει μητέρα υπήρχε μέσα της από πολύ νεαρή ηλικία.

Η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε γονιός στη σύγχρονη εποχή: «Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος για να μεγαλώνεις παιδιά και πόσω μάλλον να είναι στην εφηβεία. Πρέπει να είσαι συνέχεια σε ετοιμότητα…».

Όταν η συζήτηση έφτασε στον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς, η Ελένη Πετρουλάκη μίλησε με αγάπη και θαυμασμό: «Με τον Ίλια είμαστε μαζί 30 χρόνια. Όλες οι σχέσεις των ανθρώπων περνούν διάφορες διακυμάνσεις, είτε φιλικές, είτε ζευγαριού, είτε οτιδήποτε. Το ίδιο ισχύει και στη δική μας περίπτωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές καταστάσεις. Το μεγάλωμα τεσσάρων παιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει γερά νεύρα, γερές βάσεις για να μπορέσεις να κρατηθείς στο πέρασμα του χρόνου και να μη χαθείς με τον άνθρωπό σου ως ζευγάρι».

Ίλια 'Ιβιτς - Ελένη Πετρουλάκη

Η γνωστή γυμνάστρια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σύζυγό της και για τον ρόλο του ως πατέρας, λέγοντας: «Έχω να πω για τον Ίλια τα καλύτερα για το πώς είναι ως μπαμπάς… Είναι σημαντικό να παντρεύεσαι έναν άνθρωπο από έρωτα».

Η Ελένη Πετρουλάκη μεγάλωσε στην Κρήτη και, όπως ανέφερε, κουβαλά τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες ανατράφηκε: «Η οικογένεια είναι ιερό πράγμα. Κι εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια στην Κρήτη με άλλες αρχές και αξίες και ήθελα να κρατήσω το σπίτι μου σε μια ισορροπία».

Η Ελένη Πετρουλάκη και ο Ίλια Ίβιτς έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια με τέσσερις κόρες, καθεμία από τις οποίες έχει βρει τον δικό της δρόμο.

Η Άννα-Μαρία η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας έχει ήδη χαράξει τη δική της διαδρομή, ζώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σπουδάζοντας στο Fordham University με πλήρη αθλητική υποτροφία. Από μικρή ξεχώριζε στον στίβο και μέχρι σήμερα συνεχίζει αφοσιωμένη στις προπονήσεις της.

Άννα Μαρία Ίβιτς

Η Δωροθέα έχει ξεκινήσει τις σπουδές της στην Κύπρο.

Δωροθέα Ίβιτς

Η Μίλα κατάφερε να εξασφαλίσει αθλητική υποτροφία στο φημισμένο California State University Long Beach.

Μίλα Ίβιτς