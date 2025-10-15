Continental: Το μεγάλο βραβείο που την έφερε στην κορυφή

Αναδείχθηκε «Germany’s Quality Winner 2025»

Πρώτη Δημοσίευση: 15.10.25, 18:47
Continental: Το μεγάλο βραβείο που την έφερε στην κορυφή
Η Continental κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία των ελαστικών αυτοκινήτου, με βάση περίπου 45.000 αξιολογήσεις καταναλωτών. Η ακρίβεια στην παραγωγή και η εξειδίκευση στις δοκιμές διασφαλίζουν σταθερά υψηλή ποιότητα προϊόντων. Η Continental ψηφίστηκε «Germany’s Quality Winner 2025» στην κατηγορία των ελαστικών αυτοκινήτου.

Η διάκριση απονεμήθηκε για πρώτη φορά από το Γερμανικό Ινστιτούτο Ποιότητας Υπηρεσιών (DISQ), σε συνεργασία με το τηλεοπτικό κανάλι n-tv, και αναγνωρίζει εταιρείες που παρέχουν σταθερά υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε εκτενή έρευνα καταναλωτών, με σχεδόν 45.000 γνώμες για πάνω από 560 μάρκες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 66 διαφορετικούς κλάδους. 

Η ποιότητα ξεκινά από την πρώτη ημέρα της ανάπτυξης και διαρκεί σε όλο τον κύκλο ζωής 

Στην Continental, η δέσμευση για ποιότητα αρχίζει πολύ πριν την κυκλοφορία ενός νέου ελαστικού στην αγορά και συνεχίζεται σε όλον τον κύκλο ζωής του. Όλα τα νέα μοντέλα υποβάλλονται σε πολυεπίπεδες διαδικασίες δοκιμών, στα διεθνή κέντρα της εταιρείας. 

Continental: Το μεγάλο βραβείο που την έφερε στην κορυφήΟι δοκιμές περιλαμβάνουν διαφορετικά οδοστρώματα, καιρικές συνθήκες και σενάρια οδήγησης. 

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εικονικές μέθοδοι δοκιμών, όπως ο προσομοιωτής driver-in-the-loop στο Contidrom, κοντά στο Αννόβερο, που επιτρέπει ταχύτερη ανάπτυξη νέων μοντέλων με λιγότερη κατανάλωση πρώτων υλών. 

Η Continental θέτει επίσης τα υψηλότερα πρότυπα στη μαζική παραγωγή. Μιλάμε για επιλογή ποιοτικών πρώτων υλών, αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγή, τελικοί τεχνικοί  έλεγχοι σε κάθε ελαστικό με βάση αυστηρές προδιαγραφές. 

Επιπλέον, ενσωματώνει συνεχώς τις γνώμες των πελατών της και αποτελέσματα ανάλυσης αγοράς για τη βελτίωση των προϊόντων της. Η υψηλή ποιότητα των ελαστικών Continental αποτυπώνεται συστηματικά και σε πολλά ανεξάρτητα τεστ. 

Τα προϊόντα λαμβάνουν σταθερά κορυφαίες αξιολογήσεις από οργανισμούς όπως η ADAC, αλλά και από εξειδικευμένα περιοδικά όπως τα AUTO BILD και Auto Zeitung. 

Ξεχωριστό παράδειγμα αποτελεί το SportContact 7, που το 2025 αναδείχθηκε νικητής σε 7 από τις 8 δοκιμές στις οποίες συμμετείχε – μεταξύ αυτών της ADAC, του περιοδικού sport auto και του AUTO BILD sportscars. 

Το βρετανικό περιοδικό Tyre Reviews ανέδειξε το PremiumContact 7 ως νικητή του θερινού τεστ ελαστικών του. Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της 

CONTINENTAL
 |
«GERMANY’S QUALITY WINNER 2025»
 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
