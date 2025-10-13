Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου

Είστε φαν των εκδρομών και δε χάνετε ευκαιρία να εκμεταλλεύεστε με τον καλύτερο τρόπο τα σαββατοκύριακά σας; Φέτος, η αργία της 28ης Οκτωβρίου «πέφτει» ημέρα Τρίτη και όσοι από εσάς έχετε προγραμματίσει να το «κάνετε» 4ήμερο, σας έχουμε τις πιο οικονομικές προτάσεις για μία low budget εξόρμηση κοντά στην Αθήνα, στους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς!

Κλείστε από τώρα τη διαμονή σας σε γραφικά παραδοσιακά χωριά που περιμένουν να τα ανακαλύψετε, με σκοπό να πετύχετε τις καλύτερες προσφορές και ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας τον χειμώνα.

Παρακάτω σας προτείνουμε πέντε υπέροχα κοντινά μέρη στην Αθήνα, στα οποία θα ζήσετε την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία!

Mόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, θα συναντήσετε τα πανέμορφα χωριά της ορεινής Αρκαδίας. Ένα από αυτά είναι και η Βυτίνα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1.033 μέτρων μέσα σε ένα καταπράσινο σημείο στο Μαίναλο, γεμάτο με πεύκα, έλατα και καστανιές. Πρόκειται για έναν καθαρά παραδοσιακό οικισμό, με αυξημένη τουριστική κίνηση κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

Η Βυτίνα διαθέτει πολύ καλές επιλογές διαμονής, από γραφικούς ξενώνες μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία. Σε αυτό το χωριό θα λατρέψετε τις παραδοσιακές ταβέρνες με το ψητό κρέας και τα μαγειρευτά φαγητά, ενώ μην παραλείψετε να προμηθευτείτε με τοπικά προϊόντα της περιοχής, όπως μέλι, ζυμαρικά, καρύδια, βότανα και ρακόμελο.

Περιηγηθείτε στην πόλη και επισκεφθείτε το Λαογραφικό Μουσείο, το ναό του Αγίου Τρύφωνα και το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας. Αν είστε λάτρεις της φύσης, μία επίσκεψη στο φαράγγι του Λούσιου ή μία βόλτα στις πλαγιές του Μαινάλου προς το οροπέδιο της Οστρακίνας όπου λειτουργεί ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο (1.600μ) θα σας μαγέψει.

Για τους πιο ρομαντικούς, μία βόλτα στον «δρόμο της αγάπης», 'ενα από τα πιο παραμυθένια μονοπάτια, θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Τέλος, μπορείτε να συνδυάσετε τη διαμονή σας στη Βυτίνα και να επισκεφθείτε τη Δημητσάνα, τη Στεμνίτσα και τα άλλα χωριά της Ορεινής Αρκαδίας.

*Οι τιμές για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου και ανάλογα με το πού θα επιλέξετε να μείνετε, ξεκινούν από τα 125€ για δύο άτομα και δύο διανυχτερεύσεις.

Πώς θα πάτε στη Βυτίνα

Για να πάτε στη Βυτίνα, η πιο γρήγορη επιλογή είναι η οδήγηση, που διαρκεί περίπου 2 ώρες και 13 λεπτά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο, το οποίο χρειάζεται περίπου 2 ώρες και 53 λεπτά. Αν δεν έχετε δικό σας όχημα, ο πιο βολικός τρόπος είναι το ΚΤΕΛ, ενώ για το αυτοκίνητο, η απόσταση είναι περίπου 184 χλμ.

Άλλο ένα πανέμορφο χωριό της ορεινής Αρκαδίας είναι η Δημητσάνα, η οποία είναι χτισμένη στα 946 μέτρα και έχει θέα την πεδιάδα της Μεγαλόπολης και τον Ταΰγετο.

Αποτελεί έναν αγαπημένο χειμερινό προορισμό και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τουριστικά, απέχει λιγότερο από 3 ώρες από την Αθήνα και προσφέρει μεγάλο αριθμό καταλυμάτων. Δεν είναι τυχαίο που η Δημητσάνα είναι γνωστή ως το στολίδι της Αρκαδίας.

Περιηγηθείτε στα γραφικά σοκάκια του χωριού, αγοράστε τοπικά προϊόντα στα παραδοσιακά μαγαζιά και πιείτε τον καφέ σας με θέα το φαράγγι του Λούσιου και τις καταπράσινες πλαγιές του Μαινάλου.

Εάν επισκεφθείτε το Μουσείο Υδροκίνησης, σας περιμένει μία υπέροχη έκπληξη, αφού θα βρεθείτε σε μια καταπράσινη έκταση με τρεχούμενα νερά και θα μάθετε την ιστορία και τη χρήση ενός νερόμυλου κ.ά.

Η περιοχή ενδείκνυται για εκδρομές σε άλλα χωριά, πεζοπορίες ή ακόμα και σκι αν είναι ανοιχτό το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου.

*Οι τιμές για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου και ανάλογα με το πού θα επιλέξετε να μείνετε, ξεκινούν από τα 114€ για δύο άτομα και δύο διανυχτερεύσεις.

Πώς θα πάτε στη Δημητσάνα

Για να πάτε στη Δημητσάνα, ο ταχύτερος τρόπος είναι οδικώς από την Αθήνα (202 χλμ), μέσω της Εθνικής οδού Αθηνών-Τριπόλεως και ακολουθώντας τη σήμανση για Βυτίνα. Μπορείτε, επίσης, να πάτε με ΚΤΕΛ (με αλλαγή στην Κόρινθο) ή με τρένο και λεωφορείο.

Η οδήγηση για Δημητσάνα διαρκεί περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά.

Η Στεμνίτσα, είναι μία ακόμη υπέροχη επιλογή για εκδρομή την 28η Οκτωβρίου. βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, χαρακτηρίζεται για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, τα επιβλητικά αρχοντικά, τις εντυπωσιακές βυζαντινές εκκλησίες, τα γραφικά καλντερίμια και τα πέτρινα κεφαλόβρυσα, ενώ οι κάτοικοί της φημίζονται για τις δεξιότητές τους στην κατασκευή κοσμημάτων.

Είναι ένα πετρόκτιστο χωριό με πυργόσπιτα, στενά δρομάκια και πλακόστρωτα καλντερίμια, ενώ αποτελεί ένα πολύ δημοφιλή προορισμό και προσφέρει κυρίως παραδοσιακούς ξενώνες για διαμονή.

Απολαύστε τον καφέ σας στην πλατεία του χωριού και θαυμάστε το επιβλητικό καμπαναριό του Aγίου Γεωργίου, χτισμένο το 1877 από λευκή πελεκητή πέτρα και επισκεφθείτε το Λαογραφικό Mουσείο, όπου στεγάζεται στο αρχοντικό Xατζή.

Από την πλατεία ξεκινάει το Menalon Trail, ένα μονοπάτι μήκους 75χλμ. που διασχίζει την χαράδρα του Λούσιου και περνά από διάφορα χωριά, όπως Δημητσάνα, Ελάτη, φαράγγι Μυλάοντα, Βυτίνα, Λαγκάδια και συγκεντρώνει πεζοπόρους από όλο τον κόσμο. Επίσης, αξίζει να επισκεφθείτε το ελατοδάσος του Μαίναλου και το Χιονοδρομικό Κέντρο Οστρακίνας.

*Οι τιμές για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου και ανάλογα με το πού θα επιλέξετε να μείνετε, ξεκινούν από τα 124€ για δύο άτομα και δύο διανυχτερεύσεις.

Πώς θα πάτε στη Στεμνίτσα

Η Στεμνίτσα απέχει 2 ώρες και 45 λεπτά από την Αθήνα (196 χλμ). Ο πιο γρήγορος τρόπος για να φτάσετε είναι με αυτοκίνητο, ενώ εναλλακτικά μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο μέσω Κορίνθου, κάτι που απαιτεί περίπου 4 ώρες.

Ζαρούχλα Αχαΐας

Σε απόσταση 2,5 ωρών από την Αθήνα, η Ζαρούχλα προσφέρει όσα χρειάζεστε για ένα Σαββατοκύριακο χαλάρωσης μακριά από την πόλη. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.020 μέτρων, αποτελώντας έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς της Αχαΐας. Τα τελευταία χρόνια έχει μεταμορφωθεί σε ένα ορεινό θέρετρο με αρκετούς ξενώνες και ταβέρνες.

Το κρυμμένο μέσα στο ελατόδασος χωριό της ορεινής Αχαΐας είναι ένας υπέροχος προορισμός για κάθε εποχή: Πέτρινα σπίτια, χτισμένα αλλού πιο ψηλά, αλλού πιο χαμηλά, το κελάρυσμα του ποταμού Κράθι, που πηγάζει από τον Χελμό και διασχίζει το χωριό.

Μπορείτε να συνδυάσετε την εξόρμηση στη Ζαρούχλα με τη λίμνη Τσιβλού ή το Χιονοδρομικό Κέντρο των Καλαβρύτων. Ατμοσφαιρικοί ξενώνες, εξορμήσεις με 4Χ4 στο δάσος, ταβέρνες, cafe-bars και μαγαζιά με ντόπια παραδοσιακά προϊόντα συνθέτουν το σκηνικό.

Ιδανικός προορισμός για φυσιολατρικές εξορμήσεις σε τοπία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και για εναλλακτικές δραστηριότητες στη φύση.

*Οι τιμές για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου και ανάλογα με το πού θα επιλέξετε να μείνετε, ξεκινούν από τα 141€ για δύο άτομα και δύο διανυχτερεύσεις.

Πώς θα πάτε στη Ζαρούχλα Αχαΐας

Η Ζαρούχλα Αχαΐας απέχει λιγότερο από 3 ώρες από την Αθήνα και 1 ώρα από τα Καλάβρυτα. Ακολουθήστε την εθνική οδό Αθηνών-Πατρών και βγείτε στην έξοδο της Ακράτας, όπου θα ακολουθήσετε τις πινακίδες προς Ζαρούχλα. Ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος, με αρκετές στροφές και σε σημεία στενεύει.

Στενή Ευβοίας

Πρόκειται για ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριό, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Η Στενή Δίρφυος είναι ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς της Εύβοιας και όχι άδικα. Η Στενή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από από την Αθήνα, κάτι που την καθιστά ιδανική επιλογή για μονοήμερες εκδρομές.

Η Στενή στην κεντρική Εύβοια είναι μία υπέροχη ιδέα για να ξεφύγετε για λίγο στη φύση, να απολαύσετε τον καφέ σας ανάμεσα σε πλατάνια και τρεχούμενα νερά σε χαλαρή ατμόσφαιρα χωριού, μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα. Είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Δίρφυς, σε υψόμετρο 400 μ., ενώ αποτελείται από τρεις οικισμούς: την Πάνω και την Κάτω Στενή και τον σχεδόν εγκαταλειμμένο οικισμό του Πύργου, γνωστό και ως Σκουντέρι.

Στη Στενή θα απολαύσετε υπέροχες τοπικές συνταγές, ενώ εάν αποφασίσετε να μείνετε πάνω από μία ημέρα, μη διστάσετε να διανυχτερεύσετε σε κάποιον από τους παραδοσιακούς ξενώνες της περιοχής.

Φεύγοντας, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε με τοπικά προϊόντα (τσάι του βουνού, κάστανα και μέλι), τα οποία θα βρείτε στο παζάρι με τα παραδοσιακά προϊόντα που στήνεται τα Σαββατοκύριακα.

*Οι τιμές για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου και ανάλογα με το πού θα επιλέξετε να μείνετε, ξεκινούν από τα 122€ για δύο άτομα και δύο διανυχτερεύσεις.

Πώς θα πάτε στη Στενή Ευβοίας

Ξεκινώντας από τη Χαλκίδα (32 χλμ) θα ακολουθήσετε τις πινακίδες για την βόρεια Εύβοια. Στη Νέα Αρτάκη, θα δείτε την ταμπέλα για τη Στενή και στρίβοντας δεξιά θα ακολουθήσετε τον δρόμο που οδηγεί στην καρδιά της Κεντρικής Εύβοιας. Έπειτα από λίγα χιλιόμετρα, το τοπίο αρχίζει να γίνεται ορεινό με την αποκάλυψη των δύο ορεινών όγκων, της Δίρφυς και του Ξηροβουνίου.