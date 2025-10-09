Οι 10 καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Ελλάδα για το 2025

Ελλάδα δεν είναι μόνο τα κρυστάλλινα νερά και οι παραδεισένιες παραλίες. Η χώρα μας τον χειμώνα μεταμορφώνεται σε έναν προορισμό απαράμιλλης ομορφιάς, όπου αναδεικνύεται η μαγεία του ελληνικού τοπίου. Από τα επιβλητικά βουνά μέχρι τις πανέμορφες γραφικές κωμοπόλεις, οι χειμερινοί προορισμοί στην Ελλάδα προσφέρουν μία μοναδική ταξιδιωτικη εμπειρία, η οποία συνδυάζει την περιπέτεια, την ξεκούραση και την απόλαυση.

Αναμμένα τζάκια, ζεστή φιλοξενία, εντυπωσιακή χειμωνιάτικη φύση και παραδοσιακά χωριά, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις «κλασικές» ευρωπαϊκές αποδράσεις, καθώς και μοναδική τοπική κουζίνα, είναι κάποια από τα όσα θα βιώσετε κάνοντας διακοπές σε κάποιον ελληνικό προορισμό φέτος τον χειμώνα.

Παρακάτω σας προτείνουμε τους δέκα καλύτερους χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα για το 2025.

Όχι ένα, όχι δύο αλλά σαράντα χωριά σας περιμένουν στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων στην Ήπειρο. Η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Ζαγόρι και αποτελείται από 46 πανέμορφους οικισμούς, οι οποίοι θεωρούνται από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Το Μεγάλο Πάπιγκο, η Αρίστη, η Κόνιτσα, οι Κήποι, το Μονοδέντρι και το Ζαγόρι είναι μόνο κάποια από τα διάσημα χωριά της περιοχής. Είτε επιλέξετε να κάνετε ένα road trip είτε επιλέξετε ένα-δύο προορισμούς για να εξερευνήσετε, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γυρίσετε σε καμία περίπτωση απογοητευμένοι.

Τα πετρόχτιστα σπίτια, τα καλντερίμια και η φύση είναι χαρακτηριστικά της περιοχής. Σε συνδυασμό με τα υπέροχα τοξωτά γεφύρια, τις πανέμορφες λίμνες, την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τα πετρόκτιστα σπίτια, τις πανέμορφες εκκλησίες και τις γραφικές πλατείες, τα Ζαγοροχώρια είναι must προορισμός για τον χειμώνα.

Πώς θα πάτε

Από την Αθήνα μπορείτε να φτάσετε στα Ζαγοροχώρια οδικώς μέσω Πάτρας και Ρίου Αντιρρίου. Η απόσταση είναι 476 χλμ. και το ταξίδι διαρκεί περίπου 6 ώρες

Από τη Θεσσαλονίκη μέσω Κόνιτσας (320 χλμ)

Από το Μέτσοβο, όπου έπειτα από 40 χιλιόμετρα θα συναντήσετε τα πρώτα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου

Και φυσικά μπορείτε να έρθετε από τα Ιωάννινα, όπου έπειτα από 20 μόλις χιλιόμετρα θα βρεθείτε στα πρώτα χωριά του Κεντρικού ή Ανατολικού Ζαγορίου.

Tip: Μέσα στο Ζαγόρι, οι αποστάσεις ανάμεσα στα διάφορα χωριά είναι σχετικά μικρές, επομένως μπορεί κανείς μέσα σε μία-δυο μέρες να

επισκεφτεί πολλές όμορφες τοποθεσίες.

Είναι ρομαντικά, γραφικά και ένας από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, που ελκύει χιλιάδες επισκέπτες αυτή την εποχή! Ο λόγος για τα Ιωάννινα, που τα χαρακτηρίζουν η παράδοση, η φύση και τα όμορφα χωριά! Η Καστροπολιτεία, το νησάκι της κυρά-Φροσύνης, η πλούσια ιστορία της πόλης και η σύνδεσή της με την αργυροχρυσοχοΐα, σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στον χρόνο που θα σας συναρπάσει.

Πρόκειται για μία πολύ ζωντανή πόλη, χτισμένη ειδυλλιακά δίπλα σε λίμνη, η οποία συνδυάζει μοναδικά την παράδοση με την πολυτέλεια. Γενικότερα, ο νομός Ιωαννίνων είναι ένας τόπος με μεγάλη επισκεψιμότητα, ενώ τις κωμοπόλεις και τα ορεινά χωριά του τα επιλέγει για τις διακοπές του πλήθος τουριστών κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Κόνιτσα, το Μέτσοβο, η Ζίτσα, οι Καλαρρύτες, η Αρχαία Δωδώνη, τα Ζαγοροχώρια και το Δελβινάκι, υποδέχονται πολλούς επισκέπτες ετησίως. Τέλος, το παραδοσιακό φαγητό αποτελεί επίσης μία από τις πιο απολαυστικές εμπειρίες, που δεν θα σας αφήσουν να φύγετε χωρίς να υποσχεθείτε ότι θα επιστρέψετε στο μέλλον.

Βόλτα στην Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων / Φωτογραφία: Eurokinissi

Πώς θα πάτε

Όσοι αποφασίσετε να ταξιδέψετε στα Ιωάννινα με το αυτοκίνητό σας, η πυκνή βλάστηση και η φυσική ομορφιά του τοπίου θα σας αφήσουν με πολύ όμορφες εικόνες και εντυπώσεις. Ταξιδεύοντας, λοιπόν, από και προς τα Γιάννενα, η απόσταση από την Αθήνα είναι 438 χλμ μέσω Πάτρας, ενώ η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη είναι 349 χλμ μέσω Εγνατίας.\

Όσοι από εσάς αποφασίσετε να έρθετε στα Ιωάννινα με ΚΤΕΛ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συχνά δρομολόγια από και προς τα Ιωάννινα εξυπηρετούν μεγάλο μέρος των πολιτών.

Τέλος, μπορείτε να πάτε στα Ιωάννινα με αεροπλάνο και με ορμητήριό σας την πόλη, να οργανώσετε ονειρεμένες διαδρομές στις όμορφες περιοχές της Ηπείρου.

Τα Καλάβρυτα έχουν πολύ πλούσια ιστορία, απίστευτα υπέροχο φυσικό τοπίο και προσφέρουν πεντανόστιμες παραδοσιακές νοστιμιές. Πρόκεται για έναν αληθινό παράδεισο, τόσο για τους λάτρεις της γαστρονομίας όσο και για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, της διασκέδασης και της φύσης.

Στο Χελμό στην Αχαΐα τα μαρτυρικά Καλάβρυτα φιγουράρουν ως ένας από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς κι αυτό όχι άδικα, γιατί το Χιονοδρομικό Κέντρο αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για λάτρεις του σκι και όχι μόνο.

Άλλα πράγματα που αξίζει να δείτε είναι ο λόφος της εκτέλεσης, το μουσείο Ολοκαυτώματος, τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, το σπήλαιο των Λιμνών και φυσικά να διασχίσετε το φαράγγι του Βουραϊκού με τον Οδοντωτό.

Πώς θα πάτε

Μεγάλο πλεονεκτήματα των Καλαβρύτων είναι ότι είναι κοντινός προορισμός στην Αθήνα (189 χλμ, περίπου 2,5 ώρες), αλλά και στην Πάτρα (87 χλμ, περίπου 1,5 ώρα).

Υπάρχει, επίσης και η επιλογή του ΚΤΕΛ.

Αν και το Καρπενήσι μαζί τους γύρω οικισμούς του είναι ένας προορισμός που μας μαγεύει όλο τον χρόνο, πρέπει να τον δούμε οπωσδήποτε και χειμώνα, καθώς πολλοί το χαρακτηρίζουν ως την «Ελβετία» της Ελλάδας. Η Ευρυτανία είναι πολύ δημοφιλής προορισμός για το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Η τοπική γαστρονομία, οι δραστηριότητες στη φύση, όπως το rafting και η πεζοπορία αλλά και η επίσκεψη στα παραδοσιακά χωριά, όπως το Μικρό και Μεγάλο Χωριό, το Βουτύρο και ο Προυσσός, θα σας αιχμαλωτίσουν και σίγουρα θα επιστρέψετε στην περιοχή και σε κάποια άλλη εποχή.

Μην αμελήσετε να επισκεφθείτε τον πανέμορφο οικισμό Κορυσχάδες, ο οποίος βρίσκεται «φωλιασμένος» ανάμεσα στις κορυφές Παλαιόκαστρο, Λεκογιάννη και Ψηλό Κοτρόνι. Απέχουν μόλις 6 χλμ. από το Καρπενήσι και διατηρούν αναλλοίωτη, τη λιτή αύρα της ατίθασης ευρυτανικής γης.

Πώς θα πάτε

Εάν επιλέξετε να ταξιδέψετε οδικώς στο Καρπενήσι, τότε από Αθήνα θα χρειαστείτε γύρω στις 3:30 ώρες (279 χλμ), ενώ από Θεσσαλονίκη 4:30 ώρες (367 χλμ). Επίσης, από Πάτρα σε 3 ώρες θα είστε εκεί (155 χλμ).

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το ΚΤΕΛ ή και το τρένο για το ταξίδι σας.

Η Καστοριά είναι ένας από τους ομορφότερους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, με μία πανέμορφη λίμνη να την περιβάλλει. Η λίμνη Ορεστιάδα είναι πραγματικά πανέμορφη και μία αναζοωγονητική βόλτα κατά μήκος της είναι must, αφού θα σας προσφέρει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης και δεν θα χορταίνετε να θαυμάζετε το χρυσοπράσινο ή πορτοκαλί χρώμα που παίρνουν τα φύλλα των δέντρων που περιστοιχίζουν την λίμνη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ντυθείτε ζεστά και περιηγηθείτε στα σοκάκια της συνοικίας Ντολτσό με τα επιβλητικά αρχοντικά και εντυπωσιαστείτε από τις υπέροχες βυζαντινές εκκλησίες και τα εντυπωσιακά σπίτια μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής στο Απόζαρι.

Τέλος, μη διστάσετε να οδηγήσετε 60 χιλιόμετρα από την πόλη, προς το Νυμφαίο, το οποίο βρίσκεται χτισμένο σε υψόμετρο 1.350 μέτρων και θεωρείται ως ένα από τα 10 ομορφότερα χωριά της Ευρώπης!

Πώς θα πάτε

Η απόσταση από Αθήνα προς Καστοριά είναι 475 χλμ., ενώ από τη Θεσσαλονίκη θα χρειαστείτε περίπου 2 ώρες οδήγηση.

Το βουνό των Κενταύρων έχει κάτι για όλους. Παραδοσιακούς οικισμούς, εξαιρετικό φαγητό, θάλασσα, μονοπάτια για πεζοπορία, χιονοδρομικό κέντρο στα Χάνια, καθώς και παραδοσιακό σιδηρόδρομο στις Μηλιές.

Ανεβαίνοντας από τον Βόλο προς το Πήλιο, οι προορισμοί που θα συναντήσετε είναι μοναδικής ομορφιάς. Ξεχωρίζουν η Πορταριά και η Μακρινίτσα, δύο χωριά «κόσμημα» και πιο δημοφιλή της συγκεκριμένης περιοχής. Εδώ τα αρχοντικά, η ηρεμία και η φύση με την απλότητα που τη διακρίνει, «μπλέκουν» με έναν μαγικό τρόπο με την πολυτέλεια και σας προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία διαμονής, ενώ παράλληλα ο Βόλος και ο Παγασητικός κόλπος απλώνονται στα πόδια σας.

Οι εξορμήσεις σε αυτόν τον τόπο αποκτούν άλλο νόημα όταν αποφασίσετε να επισκεφθείτε τα χωριά με την υπέροχη αρχιτεκτονική, τα πετρόκτιστα καλντερίμια, το πανέμορφο φυσικό τοπίο, τους παραδοσιακούς ξενώνες και τις πλατείες με τα αιωνόβια πλατάνια: Τσαγκαράδα, Μηλιές, Άγιος Λαυρέντιος, Πουρί, Κεραμίδι, Μούρεσι, Κισσός, Μηλιές, Βιζίτσα, είναι μερικές τοποθεσίες που σίγουρα πρέπει να δείτε όταν αποφασίσετε επισκεφθείτε στην περιοχή.

Πώς θα πάτε

Το Πήλιο απέχει με το αυτοκίνητο γύρω στα 220 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη και 320 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Τα Μετέωρα είναι ένας προορισμός που προσελκύει κόσμο από όλο τον κόσμο, μοναδικός στο είδος του και εντυπωσιακός στη θέαση. Ένα μαγευτικό τοπίο, ένα επιβλητικό μέρος, στο οποίο ο επισκέπτης νιώθει πιο κοντά στη φύση και τον Θεό. Ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν τη γαλήνη και ανυπομονούν να ανακαλύψουν την ιδιαιτερότητα αυτού του μαγικού τόπου, που αποτελεί και σπουδαίο μοναστικό κέντρο.

Τα Μετέωρα κάνουν, όσους τα επισκεφτούν, να χτυπά η καρδιά τους πιο δυνατά. Ο επισκέπτης αντικρίζει τους τεράστιους, σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη που υψώνονται πάνω από την πόλη της Καλαμπάκας, ενώ κάποιοι ξεπερνούν και τα τετρακόσια μέτρα ύψος και νιώθει πως του κόβεται η ανάσα από την πανέμορφη και επιβλητική αυτή εικόνα... Τα Μετέωρα δίνουν την εντύπωση μιας πέτρινης πολιτείας ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Πίνδου και των Χασίων.

Το σίγουρο είναι ότι όσον αφορά στα Μετέωρα, καμία εικόνα και καμία περιγραφή δεν μπορούν να αποδόσουν επακριβώς την ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου. Είναι κάτι που πρέπει να κάνετε και να ανακαλύψετε μόνοι σας, ζώντας αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Πώς θα πάτε

Η απόσταση των Μετεώρων από την Αθήνα είναι 355χλμ και ο απαιτούμενος χρόνος είναι περίπου 4 ώρες με ΙΧ. Η διαδρομή είναι σχεδόν όλη καλή, εκτός από ένα μικρό τμήμα 30 χιλιομέτρων (Λαμία - Ξυνιάδα), που θέλει περισσότερη προσοχή.

Με ΚΤΕΛ έως την Καλαμπάκα.

Με τρένο: Αθήνα - Παλαιοφάρσαλος - Τρίκαλα - Καλαμπάκα

Ανακαλύψτε τη «δεύτερη Αράχωβα» της Ελλάδας. Oι διακοπές στην Ελάτη θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς για τους φυσιολάτρεις και μία ιδανική πρόταση για εσάς που επιθυμείτε να μείνετε σε παραδοσιακούς ξενώνες και να απολαύσετε την ξεχωριστή τοπική κουζίνα.

Μπορείτε να επιλέξετε την Ελάτη για διακοπές όλο τον χρόνο, αλλά σίγουρα τα χειμερινά της τοπία είναι αυτά που την έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Το πανέμορφο ορεινό χωριό της Ελάτης ήταν σχετικά άγνωστο τη δεκαετία του '80 και την επισκέπτονταν, ως επί το πλείστον, κυνηγοί. Πλέον, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη.

Πώς θα πάτε

Η απόσταση Ελάτη - Αθήνα είναι 360 χιλιόμετρα και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 4,5 ώρες. Αντίστοιχα, η απόσταση Ελάτη - Θεσσαλονίκη είναι 247 χιλιόμετρα και το ταξίδι διαρκεί περίπου 3 ώρες.

Από τα Τρίκαλα, θα χρειαστείτε περίπου 40 λεπτά για να ανεβείτε στο χωριό της Ελάτης.

Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς και βρίσκεται σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, ενώ απέχη από την πόλη της Φλώρινας 57 χιλιόμετρα. Στο Νυμφαίο κυριαρχεί η πέτρα και το ξύλο, ενώ οι στέγες των σπιτιών είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα, ώστε να γλιστράει πιο εύκολα το χιόνι. Έτσι, τον χειμώνα, που ο καιρός έχει φροντίσει ώστε να ντυθούν τα επιβλητικά αρχοντικά στα λευκά, η εικόνα είναι μαγική!

Με την είσοδό σας στο χωριό, θα εντυπωσιαστείτε από το τοξωτό ξύλινο γεφυράκι, που ενώνει δύο επιβλητικά αρχοντικά, ενώ τα γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια, τα καλντερίμια, τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και τα πανύψηλα δέντρα οξιάς που περιβάλλουν τον τόπο αυτό, δημιουργούν μία μαγική εικόνα η οποία θα σας μείνει αξέχαστη.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το Νυμφαίο έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα 10 ομορφότερα χωριά της Ευρώπης, ενώ στον παγκόσμιο διαγωνισμό της UNESCO διεκδίκησε το Διεθνές Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για την άριστη διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος.

Πώς θα πάτε

Το Νυμφαίο απέχει 610 χλμ από την Αθήνα και 160 χλμ από τη Θεσσαλονίκη.

Εάν αποφασίσετε να πάτε οδικώς: Ακολουθήστε την Εθνική Οδό από Αθήνα για Βέροια και συνεχίστε για Κοζάνη, Φλώρινα και Καστοριά. Όταν φτάσετε στο χωριό Αετός, θα στρίψετε δεξιά για Νυμφαίο.

Ο Επτάλοφος ή Αγόριανη όπως είναι περισσότερο γνωστό το χωριό, είναι αγαπημένη επιλογή για χειμερινές εξορμήσεις και φυσικά για να περάσετε τα Χριστούγεννα. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Παρνασσού στα 900 μέτρα υψόμετρο έχει παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τρεχούμενα νερά, θέα και πυκνό ελατόδασος που την κάνουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χωριά της περιοχής.

Ρουστίκ ξενώνες και luxury σαλέ βρίσκονται παντού εντός και εκτός της Αγόριανης και φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο για τη διαμονή σας.

Περιηθηγείτε στις όμορφες ανηφορικές γειτονιές του χωριού, καθίστε στην πλατεία και απολαύστε ένα ζεστό ρόφημα χαζεύοντας την κίνηση και περπατήστε στο μικρό μονοπάτι που φτάνει από τον καταρράκτη λίγο πιο πάνω από την πλατεία έως τον ελατοσκέπαστο δρόμο και το χιονοδρομικό.

Εάν ο καιρός το επιτρέπει, μην αμελήσετε να κάνετε μια όμορφη βόλτα μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, που το κυκλώνει υπέροχο δάσος από έλατα, αλλά και προς την Αγία Παρασκευή, τη Βρωμόβρυση και την πηγή Βασιλική. Τέλος, εάν είστε λάτρεις των χειμερινών σπορ, σημειώνουμε ότι η Αγόριανη απέχει μόλις 24 χιλιόμετρα από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Πώς θα πάτε

Από Αθήνα: Η Επτάλοφος απέχει 198 χλμ από την Αθήνα, και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί 2 ώρες, ακολουθώντας την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας μέχρι την έξοδο για Κάστρο. Στη συνέχεια οδηγείτε με κατεύθυνση τη Λιβαδειά και περνώντας μέσα από την Αράχωβα και το Λιβάδι φθάνετε στην Επτάλοφο. Εναλλακτικά ακολουθώντας την διαδρομή προς κάτω Τιθορέα, Πολύδροσο, φθάνετε στην Επτάλοφο.

Από Θεσσαλονίκη: Η Επτάλοφος απέχει 347 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 4 ώρες. Η προτεινόμενη διαδρομή είναι να επιλέξετε την έξοδο για Μπράλο μετά τη Λαμία και κατόπιν να ακολουθήσετε τη διαδρομή προς Γραβιά, Επτάλοφο.

Από Πάτρα: Η Επτάλοφος απέχει 161 χλμ. από την Πάτρα και το ταξίδι διαρκεί περίπου 3 ώρες. Αφού περάσετε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε είναι προς Γαλαξείδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχωβα, Λιβάδι και στη συνέχεια Ετπάλοφος.