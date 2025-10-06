Πλαστικός χειρουργός της «τετραγώνισε» το στήθος: «Χειροτέρευα συνεχώς»

Το δεύτερο χειρουργείο και η μόλυνση από σταφυλόκοκκο

Πλαστικός χειρουργός της «τετραγώνισε» το στήθος: «Χειροτέρευα συνεχώς»
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν απίστευτο εφιάλτη ζει τον τελευταίο χρόνο μία νεαρή γυναίκα που απευθύνθηκε σε πλαστικό χειρουργό για να κάνει αυξητική στήθους. Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε η μητέρα, 30 ετών, κατέληξε με παραμορφωμένο στήθος, αντιαισθητικές ουλές και λοίμωξη από σταφυλόκοκκο. Η γυναίκα ψυχολογικά έχει καταρρεύσει ενώ θα πρέπει να υποβληθεί σε νέα χειρουργεία για να μπορέσει να διορθώσει τα λάθη που της προκάλεσε ο γιατρός. 

κατέληξε με παραμορφωμένο στήθος, αντιαισθητικές ουλές και λοίμωξη από σταφυλόκοκκο

Ιατρικό λάθος: Πλαστικός χειρουργός «τετραγώνισε» το στήθος νεαρής μητέρας 

Τον περασμένο Ιανουάριο η νεαρή μητέρα, μετά από δύο γέννες, αποφάσισε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης και ανόρθωσης του στήθους της και απευθύνθηκε στον συγκεκριμένο πλαστικό χειρουργό. Από τη συζήτηση που είχαν, της ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Όπως, όμως, αναφέρει στην αγωγή που έχει καταθέσει δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή της η απόφαση θα ήταν η αρχή ενός εφιάλτη που δεν λέει να τελειώσει. 

Πλαστικός Χειρουργός Τετραγώνισε Το Στήθος 30χρονης

«Με διαβεβαίωσε ότι η επέμβαση αυτή είναι ακίνδυνη, αποτελεί εγχείρηση ρουτίνας, ότι το αποτέλεσμα θα έχει απόλυτη επιτυχία», λέει η 30χρονη. 

«Οι μαστοί μου παραμορφώθηκαν με φανερή δυσαναλογία μεταξύ τους, παρουσίαζαν ασυμμετρία ως προς τη θέση, το σχήμα και το μέγεθος τους. Μάλιστα ο δεξιός μαστός εμφάνιζε τετραγωνικό σχήμα αντί για κυκλικό», προσθέτει. 

Πλαστικός χειρουργός «τετραγώνισε» το στήθος νεαρής μητέρας 

Το δεύτερο χειρουργείο και η μόλυνση από σταφυλόκοκκο 

Ακολούθησε δεύτερη επέμβαση, διορθωτική. Τα πράγματα όμως, έγιναν ακόμα χειρότερα καθώς μολύνθηκε από σταφυλόκοκκο. 

«Μετά από μια σειρά εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκα σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο διαγνώστηκε η λοίμωξη των ουλών από σταφυλόκοκκο για την ίαση της οποίας μου χορηγήθηκε αντιβίωση. Η κλινική μου εικόνα χειροτέρευε συνεχώς». 

Η νεαρή γυναίκα έχει καταθέσει ήδη αγωγή με την οποία ζητάει αποζημίωση 155.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί αλλά και τα χρήματα που έχει ξοδέψει μέχρι σήμερα σε εξετάσεις και φαρμακευτικές αγωγές. Το STAR επικοινώνησε και με την πλευρά του γιατρού, ωστόσο αρνήθηκε να κάνει το παραμικρό σχόλιο. 

