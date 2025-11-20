Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές

Ο Yπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή το πρόσφατο μακελειό στα Βορίζια, προανήγγειλε από το Ρέθυμνο βαριές ποινές και στοχευμένες συλλήψεις, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Όπως ξεκαθάρισε, οι μπαλωθιές θα τιμωρούνται πλέον αυστηρά.

Οι νέες ποινές για τις μπαλωθιές

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη Γωγώ Αποστολάκη.οι γνωστές μπαλωθιές, δηλαδή οι πυροβολισμοί οι οποίοι συχνά γίνονται σε γάμους και κοινωνικές εκδηλώσεις, πλέον θα επιφέρουν αυστηρές ποινές: φυλάκιση έως 2 έτη και πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Ποινική ευθύνη δεν θα έχει μόνο ο δράστης, αλλά και ο καταστηματάρχης όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση. Θα αντιμετωπίζει επίσης ποινή φυλάκισης, υψηλά πρόστιμα και ακόμη και σφράγιση της επιχείρησης.

Εγκληματικά κυκλώματα στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον Υπουργό, έχουν ήδη χαρτογραφηθεί 20 εγκληματικά κυκλώματα στο νησί, πολλά από τα οποία αποτελούνται από μέλη των ίδιων οικογενειών. Πρόκειται για ομάδες που εμπλέκονται σε διακίνηση όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ζωοκλοπές.

Νέες δομές και ενισχυμένοι έλεγχοι

Στο πλαίσιο των μέτρων, ιδρύεται η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς στις Μοίρες, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι έλεγχοι στα λιμάνια της Κρήτης για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.

