Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές

2 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο έως 30.000 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 23:27 Δημοσκόπηση PULSE: Σαφές προβάδισμα για τη ΝΔ - Τα ποσοστά για Τσίπρα
20.11.25 , 22:58 Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί
20.11.25 , 22:40 First Dates: Μαρία σε Χρυσοβαλάντη: «Νομίζω ότι ξεφτιλίστηκες λίγο»
20.11.25 , 22:39 First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
20.11.25 , 22:35 First Dates: Παντελής & Κωνσταντίνα: Θα βγουν ή όχι δεύτερο ραντεβού;
20.11.25 , 22:20 Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
20.11.25 , 22:15 First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
20.11.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.500.000 ευρώ
20.11.25 , 22:06 Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές
20.11.25 , 22:05 First Dates: Αγγελίνα & Γιάννης: Η γνωριμία τους θα έχει και συνέχεια
20.11.25 , 22:03 Μάνδρα: Άπλωσαν Λάστιχα 1,5 Χλμ Κάτω Από Τον Δρόμο Για Να Κλέβουν Νερό
20.11.25 , 21:35 First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
20.11.25 , 21:31 Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστικό λεωφορείο άρχισε να βγάζει καπνούς
20.11.25 , 21:30 First Dates: Η Μαρία τραγούδησε στη Ζενεβιέβ!
20.11.25 , 21:20 First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
First Dates: «Με παρακίνησαν οι μαθητές μου να έρθω»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Video Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Yπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή το πρόσφατο μακελειό στα Βορίζια, προανήγγειλε από το Ρέθυμνο βαριές ποινές και στοχευμένες συλλήψεις, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Όπως ξεκαθάρισε, οι μπαλωθιές θα τιμωρούνται πλέον αυστηρά.

Έρχονται νέα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή

Οι νέες ποινές για τις μπαλωθιές

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star στην Κρήτη Γωγώ Αποστολάκη.οι γνωστές μπαλωθιές, δηλαδή οι πυροβολισμοί οι οποίοι συχνά γίνονται σε γάμους και κοινωνικές εκδηλώσεις, πλέον θα επιφέρουν αυστηρές ποινές: φυλάκιση έως 2 έτη και πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Ποινική ευθύνη δεν θα έχει μόνο ο δράστης, αλλά και ο καταστηματάρχης όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση. Θα αντιμετωπίζει επίσης ποινή φυλάκισης, υψηλά πρόστιμα και ακόμη και σφράγιση της επιχείρησης.

Εγκληματικά κυκλώματα στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον Υπουργό, έχουν ήδη χαρτογραφηθεί 20 εγκληματικά κυκλώματα στο νησί, πολλά από τα οποία αποτελούνται από μέλη των ίδιων οικογενειών. Πρόκειται για ομάδες που εμπλέκονται σε διακίνηση όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ζωοκλοπές.

Εξελίξεις στα Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που δολοφονήθηκε

Νέες δομές και ενισχυμένοι έλεγχοι

Στο πλαίσιο των μέτρων, ιδρύεται η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς στις Μοίρες, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι έλεγχοι στα λιμάνια της Κρήτης για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 |
ΜΠΑΛΩΘΙΕΣ
 |
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top