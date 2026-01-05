Τζένη Γεωργιάδη: «Κόπηκε» από τον τελικό της Eurovision, σκίζει στα social!

Τζένη Γεωργιάδη
Μπορεί η Τζένη Γεωργιάδη να μην κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, αφού βρέθηκε εκτός των 28 του Sing For Greece 2026, που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής, ώστε να βγει ο τελικός εκπρόσωπος για την Eurovision 2026, παρόλα αυτά η ανάρτηση του υποψήφιου τραγουδιού της με τίτλο «Γεια Μας» στα social media, σάρωσε στις εντυπώσεις και στην αγάπη του κόσμου. 

Τζένη Γεωργιάδη: «Κόπηκε» από τον τελικό της Eurovision, σκίζει στα social!

Το Γεια Μας, που κατάθεσε στην ΕΡΤ, η δισκογραφημένη και ταλαντούχα ερμηνεύτρια, με τραγούδια με σπουδαίες υπογραφές, όπως ο Στέφανος Κορκολής, ο Βασίλης Δήμας, ο Απών, ο Θοδωρής Μαραντίνης, οι Orirama κι άλλοι, «μυρίζει» Ελλάδα, από το πρώτο κιόλας άκουσμά του. 

Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος της τραγουδίστριας και της ομάδας της, να στείλουν ένα τραγούδι, καθόλα ελληνικό, σε στίχους και μουσική, που αναδείξει την Ελλάδα και την κουλτούρα της, σε όλο τον κόσμο. 

Τζένη Γεωργιάδη: «Κόπηκε» από τον τελικό της Eurovision, σκίζει στα social!

Σε μουσική του Γιάννη Φρασέρη και στίχους του Αλέξανδρου Ελευθεριάδη, το Γεια Μας σε συνεπαίρνει και σε «χορεύει» από το πρώτο κιόλας άκουσμά του. Πρόκειται για το τέλειο μουσικό πάντρεμα, του νησιώτικου ρυθμού, με πιο ποπ αλλά και λαϊκούς τόνους, που με την μοντέρνα ενορχήστρωσή του, και την ερμηνεία της Τζένης Γεωργιάδη, που κατάγεται από την Τήνο, υμνεί τα νησιά μας, και την Ελλάδα γενικότερα. 

Το βράδυ της Κυριακής, και λίγο μετά την λήξη του διαγωνισμού, η Τζένη Γεωργιάδη, μοιράστηκε στα social media ένα μικρό δείγμα από το Γεια Μας, που θα κυκλοφορήσει σύντομα και με βιντεοκλίπ, με τον κόσμο, τόσο σε Facebook, Instagram και Tik Tok,  να το «αγκαλιάζει», και να εκφράζει την αγάπη του για αυτό, τις αντιδράσεις του, τις ενστάσεις του, αλλά και την αγανάκτησή του, που ένα τόσο ελληνικό τραγούδι, δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό!

«Μπορεί να μην πέρασε στην Εurovision αλλά το ταξίδι του, δεν τελειώνει εδώ! Ακούστε το!», ήταν το σχόλιο της Τζένης Γεωργιάδη!

ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΓΕΙΑ ΜΑΣ
EUROVISION
SING FOR GREECE 2026
