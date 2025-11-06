Έρχονται νέα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μεταβαίνει αύριο Παρασκευή στην Κρήτη για να συντονίσει την κατάσταση μετά το μακελειό στα Βορίζια. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αλλαγές όσον αφορά στη νομοθεσία για την οπλοκατοχή. Το πιθανότερο είναι να κοπεί ο ανασταλτικός χαρακτήρας στις ποινές. Πάντως, η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για το θέμα της οπλοκατοχής, προκαλεί αντιδράσεις.

Τα μέτρα για την αυστηροποίηση των ποινών για τα παράνομα όπλα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και, σύμφωνα με πληροφορίες της Ράνιας Τραγόμαλλου στο Star, μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν:

Κατάργηση των αναστολών για την παράνομη οπλοκατοχή και στις πρωτόδικες ποινές, μέχρι να γίνει το εφετείο. Συνεπώς, πολύ περισσότεροι παραβάτες θα πηγαίνουν στη φυλακή.

Αυστηροποίηση του πλαισίου για την έκδοση άδειας οπλοφορίας.

Την ώρα όμως που προγραμματίζονται οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ο Υπουργός Υγείας τάσσεται υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής και δέχεται τα πυρά της αντιπολίτευσης.

«Μ’ αρέσει το αμερικανικό μοντέλο για την οπλοκατοχή, μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας δέχθηκε πυρά της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του. Να θυμίσουμε πάντως ότι νόμιμη οπλοκατοχή, είχε προτείνει πρώτος ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Στο μεταξύ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα ανακοινώσει αύριο από την Κρήτη, νέα μέτρα αστυνόμευσης. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει και την μόνιμη εγκατάσταση τμήματος του ελληνικού FBI στο νησί, αλλά και την ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές.