Βορίζια: Συνελήφθη ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης

Βορίζια: Συνελήφθη κι ο δεύτερος άντρας που φαίνεται στο βίντεο της επίθεσης / MEGA

Στη σύλληψη ακόμη ενός υπόπτου για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για ξάδερφο του 39χρονου που έπεσε νεκρός και η αστυνομία τον αναζητούσε, καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια των Αρχών, το οποίο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα με αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση εις βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και για απόπειρα άνθρωποκτονίας κατα συρροή. Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Bίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρεται να δείχνει τον 43χρονο την ώρα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα. Το βίντεο έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών.

Το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας / ΣΚΑΪ

Παράλληλα, η αστυνομία αναζητούσε τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο, που φαινόταν στο επίμαχο βίντεο να είναι μαζί με τον 43χρονο, ο οποίος τελικά συνελήφθη.

Αρνείται τα πάντα ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο 43χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο επίμαχο βίντεο που έχει δημοσιευθεί και φέρεται να τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

«Το βίντεο παρουσιάζει δύο ακαθόριστες φιγούρες και δεν μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής ή να στηρίξει μια τόσο βαριά κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η δικηγόρος του 43χρονου σημείωσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κινήσεις του την ημέρα του συμβάντος και πως «υπάρχουν σημεία και βίντεο που θα αποδείξουν την αλήθεια».