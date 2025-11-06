Βορίζια: Δίωξη για την δολοφονία της 56χρονης σε βάρος του 43χρονου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Βορίζια, μετά τη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ψηλά, κατά τη διάρκεια της αιματοχυσίας στο χωριό του Ψηλορείτη. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή τριών ατόμων, τα οποία φέρεται να ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας Καργάκη.

Από χθες στο χωριό έχουν επιστρέψει της μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, με την αστυνομία να βρίσκεται υπ’ ατμόν για την αποφυγή νέου μακελειού. Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί παραμένουν στα Βορίζια. Χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είναι ακροβολισμένοι στο χωριό, εντόπισαν τρία άτομα, τα οποία δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού και προσπάθησαν να μπουν κρυφά. Οι τρεις προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού, όπου και κρατούνται.

Σήμερα το πρωί, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση σε σπίτια στο χωριό στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό. Παράλληλα, προσήχθησαν δύο ακόμα άτομα, τα οποία ενδέχεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς με τους δύο νεκρούς.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, σε ιδιόκτητους χώρους των συγκεκριμένων ατόμων βρέθηκαν κάλυκες και ερευνάται τώρα αν προέρχονται από την αιματοχυσία του Σαββάτου ή είναι από παλαιότερο συμβάν.

Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο γαμπρός του Καργάκη στα δικαστήρια

Την ίδια ώρα σήμερα οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο 43χρονος με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα δικαστήρια Ηρακλείου - cretalive.gr

Είναι ο άνδρας, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να πυροβολεί από ψηλά με καλάσνικοφ κι έχει αναγνωριστεί και από μάρτυρες.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση εις βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και για απόπειρα άνθρωποκτονίας κατα συρροή. Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο, που φαίνεται στο επίμαχο βίντεο να είναι μαζί με τον 43χρονο και να πυροβολεί.

Βορίζια: Κατονομάζουν μέλη της οικογένειας Καργάκη

Σύμφωνα με το cretalive.gr ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου, καταθέτουν αυτή την ώρα η μητέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη και η σύζυγος του 29χρονου γιου.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι κατονομάζουν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων ατόμων που πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.

Βορίζια: Εξετάζεται ύποπτος για τον εκρηκτικό μηχανισμό

Ταυτόχρονα σε καλό δρόμο βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τους υπόπτους που φέρονται να σχετίζονται με την κατασκευή και την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι για την περίπτωση αυτή έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως ύποπτο μέλος της οικογένειας Καργάκη.

Οι έρευνες ωστόσο είναι σε εξέλιξη, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς ισχύει τις επόμενες ώρες.

Βορίζια: «Εμένα με πυροβόλησε ο Φανούρης», λέει η αδελφή της 56χρονης

Η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και περιέγραψε πώς τραυματίστηκε η ίδια.

«Εγώ την έφαγα από τον Φανούρη. Όπως περνούσε με το αυτοκίνητο πυροβολούσε και με πέτυχε στο χέρι εμένα και τον γιο μου στο πόδι. Η αδελφή μου την έφαγε από ψηλά. Δεν κατάλαβα αρχικά ότι με είχαν πυροβολήσει. Είδα την αδελφή μου πεσμένη κάτω και φώναζα στον αδελφό μου "Το Βεγγελιώ, το Βαγγελιώ"», είπε η Γεωργία Φραγκιαδάκη.

Η γυναίκα επανέλαβε πως η οικογένειά της δεν πρόκειται να προκαλέσει την οικογένεια Καργάκη, αλλά ούτε πρόκειται για φύγει από το χωριό.

«Μου φαίνεται δύσκολο να συνυπάρξουμε. Έχουμε προσπαθήσει τόσες φορές να τα βρούμε. Ένας από αυτούς έχει βαφτίσει το εγγόνι μου, αλλά κάθε φορά εκείνοι διαλύουν τον σασμό. Ας μην προκαλέσουν άλλο, εμείς δε θα τους ενοχλήσουμε. Να μας αφήσουν στην ησυχία μας και να μην απειλούν ότι θα μας χτυπήσουν με χειροβομβίδες», συνέχισε η γυναίκα και κατέληξε:

«Ο Φανούρης προκάλεσε, πυροβόλησε και το πλήρωσε με τη ζωή του, η αδελφή μου δεν έφταιξε σε τίποτα και είναι τώρα νεκρή»

Βορίζια: Στο Βενιζέλειο το νεογέννητο της οικογένειας Φραγκιάδακη

Από τα ξημερώματα, στη Μονάδα Νεογνών στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται το μωράκι που έφερε στον κόσμο πριν από περίπου 15 ημέρες η σύζυγος του 29χρονου, από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη που έχουν συλληφθεί για το μακελειό του Σαββάτου.

Πληροφορίες του cretalive αναφέρουν ότι το νεογέννητο αγοράκι εισήχθη μεταμεσονύκτιες ώρες, με αναπνευστικό πρόβλημα.

Η νεαρή μητέρα, είναι η κοπέλα που μετά την παράδοση των τριών αδερφών το απόγευμα της Τρίτης, μίλησε στους δημοσιογράφους και έκανε έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογενείας να επικρατήσει ψυχραιμία και λογική για να ζήσουν τα παιδιά τους.