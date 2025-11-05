Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»

Έκκληση προς τις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη απηύθυνε η σύζυγος του 29χρονου, ο οποίος παραδόθηκε χθες μαζί με τα δύο του αδέλφια για το μακελειό που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η γυναίκα, μητέρα ενός πεντάχρονου παιδιού κι ενός βρέφους, μόλις δέκα ημερών, έκανε έκκληση για να επικρατήσει η ψυχραιμία και η λογική, τονίζοντας πως εκείνες έχουν τον τρόπο να επηρεάσουν τις καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους η γυναίκα υποστήριξε πως δεν βγήκαν όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αλλά είδε καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ από ψηλά, από το σπίτι του 27χρονου, η σύζυγος του οποίου είναι έγκυος και σκότωσε την 56χρονη.

Αναφερόμενη στον 39χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το Σάββατο το πρωί, είπε πως τον είδαν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του, έχοντας τα χέρια του έξω από το παράθυρο.

«Κρατούσε και πιστόλι και Καλάσνικοφ. Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας “έπαιζε” κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό 10 ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί… Ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβαστήκανε ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος», είπε.

Σύμφωνα με το Mega, τα τρία αδέρφια, πριν παραδοθούν, έδωσαν ραντεβού σε ένα συγγενικό σπίτι για να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους και στη συνέχεια παραδόθηκαν.

Η μητέρα των συλληφθέντων περιέγραψε τη νύχτα πριν την αιματοχυσία.

«Την Παρασκευή το βράδυ καθόμασταν σπίτι, 22:30 το βράδυ, η νύφη μου, ο εγγονός μου και ο σύζυγός μου. Ακούσαμε έναν θόρυβο, άνοιξα την πόρτα και είδα του γιου μου το σπίτι. Λέω στον άνδρα μου “του γιου μου το σπίτι ανατίναξαν!” Και τώρα λένε ότι εμείς βάλαμε τη βόμβα… Φωνάξαμε την αστυνομία, αλλά έκανε δύο ώρες να έρθει. Τα παιδιά μου ήταν σε γάμο, ο μεγάλος μου γιος ήταν κουμπάρος. Ο γιος μου παλεύει χρόνια να το φτιάξει αυτό το σπίτι. Πώς να πιστέψω ότι θα το έκανε ο ίδιος;», αναρωτήθηκε.

Βορίζια: Μήνυμα σασμού από τη μητέρα και την αδελφή της 56χρονης

Μήνυμα «σασμού» απηύθυνε η μητέρα της 56χρονης που δολοφονήθηκε στα Βορίζια, μετά την κηδεία της κόρης της. Η ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, συγκλόνισε λέγοντας ότι δεν μισεί κανέναν και ότι θέλει να σταματήσει εδώ το κακό.

«Δεν προκαλώ τίποτε, αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε η κυρία Φραγκιαδάκη.

Από την πλευρά της η αδερφή της 56χρονης που τραυματίστηκε και η ίδια στη συμπλοκή, υποστήριξε πως «δεν τους προκαλέσαμε ποτέ».

«Πάντα αυτοί προκαλούν. Βάλανε δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάντα προκαλούνε. Θρηνούμε την αδερφή μου που δεν φταίει πουθενά», ανέφερε.

Όσον αφορά την ημέρα που έγινε το αιματηρό περιστατικό, η κυρία Φραγκιαδάκη υποστήριξε πως «ακουσα τη φασαρία και ανέβηκα στο δρόμο και στεκόμουν. Μπροστά ήταν ο ανιψιός και η αδερφή μου και περνά το μαύρο αυτοκίνητο με τον θανόντα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μας πυροβολούσε στο ψαχνό. Εγώ πήρα μία εδώ στο χέρι, ο γιος μου στον μηρό και ο ανιψιός μου στο γόνατο. Η αδερφή μου μάλλον την έφαγε από ψηλά. Εκεί που είναι η σφαίρα δεν δικαιολογείται από το αμάξι. Την έχει φάει από ψηλά. Είδα το μαύρο αυτοκίνητο που είναι δικό του και περνούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα από μπροστά μας. Εγώ από εκεί και έπειτα φώναζα στον αδερφό μου», είπε και πρόσθεσε:

«Έχω παράπονο από την ΕΛ.ΑΣ. Τους πήραμε τηλέφωνο και δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή, ήρθαν μετά από 1:30 ώρα δύο άτομα και είπαν θα έρθει κλιμάκιο από τα Χανιά. Ήρθε. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να κάνουν το χωριό αστακό όχι μετά που μας σκότωσαν», είπε.

«Η αδερφή μου δεν γυρίζει πίσω, εμένα το χέρι μου θα φτιάξει. Θα κλειστούν άτομα στη φυλακή χωρίς να φταίνε. Δεν προκαλέσαμε, δεν προκαλούμε. Αυτοί απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας», κατέληξε.

Βορίζια: «Έστρεψαν τα όπλα πάνω μου»

Η σύζυγος του 39χρονου από την άλλη, μιλώντας στο Mega υποστήριξε ότι κανείς από την οικογένειά της δεν σήκωσε όπλο.

«Μου πήραν έναν λεβέντη, έναν άντρα δύο μέτρα», είπε συγκλονισμένη η Μαρία Καργάκη.

«Κανείς από την οικογένειά μας δεν σήκωσε όπλο. Εμείς προσπαθούσαμε να μείνουμε ψύχραιμοι. Είπαμε “ας τους αφήσουμε να ηρεμήσουν, έχουν περάσει πολλά”. Αντί όμως να σταματήσουν, βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να πυροβολούν. Έγινε χαμός», συνέχισε.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας.

«Ο άντρας μου έτυχε να περνά εκείνη την ώρα πηγαίνοντας στα ζώα μας στη Λοχριά. Αν ήταν μαζί του τα παιδιά μας, θα τα είχα χάσει κι αυτά. Κάθε Σαββατοκύριακο τα έπαιρνε μαζί του, αλλά αυτή τη φορά ο μεγάλος μας γιος είχε πυρετό – και αυτό τους έσωσε», σημείωσε.

«Άκουγα τις μπαλωθιές. Γιατί ήταν 5 λεπτά και ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. Βγήκα και ακούω μπαλωθιές και λέω “Παναγία μου”. Και έπαιρνα τηλέφωνα και λέω “πάρτε τον Φανούρη μου”. Μην τον βλάψει άνθρωπος. Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα εκεί στο μνημείο και ήθελαν να μου “παίξουν” (σ.σ. πυροβολισμοί) και εμένα. Εγώ φώναζα “Φανούρη μου, Φανούρη μου” και εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα και φώναζα και τον γύρευα και κάνω έτσι και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Τελειωμένο. Φώναζα “βοήθεια”. Νεκρό, νεκρό. Εγώ, εγώ τον βρήκα νεκρό στο αμάξι, τελειωμένο. Τελειωμένο και φώναζα “βοήθεια, βοήθεια, βοηθήστε με. Βοήθησέ με. Ασθενοφόρα. Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε», είπε η χήρα.

Σε ερώτηση για το αν είδε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη απάντησε:

«Ναι τους είδα όλους. Έφτανα στο μνημείο και με βλέπουν και εγώ φώναζα “Φανούρη”. Και γύρισαν τα πιστόλια να μου “παίξουν” (σ.σ. πυροβολισμοί) όλοι. Μα δεν τους κατέχω ποιος Θεός τους έβαλε κάτω από τα σπίτια τους και άλλα γίναμε και εμείς σκοτωμένοι. Και έχω ένα κοπέλι 10 ετών, ένα κοπέλι 6, ένα κοπέλι 3, ένα κοπέλι 1,5 και ένα 5 μηνών. Το καταλαβαίνετε; Και θέλανε να μας σκοτώσουν και τους δύο. Και τους δύο θέλανε να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους. Και ήταν 50 νοματαίοι και ο άνδρας μου σκοτωμένος μέσα στο αμάξι. Και δεν έφτανε που ήταν σκοτωμένος, μου τον “παίζανε” γύρω γύρω από το αμάξι και τον χλευάζανε».

Βορίζια: «Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε»

«Ο Φανούρης δεν κατέβηκε ποτέ από το αμάξι. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν. Μου είπε ο ιατροδικαστής πως τον χτυπήσανε και με Καλάσνικοφ και με πιστόλι. Τον διαλύσανε στο σώμα του. Τον διαλύσανε. Δεν πρόλαβε να κάνει… Ούτε το χέρι του να κουνήσει ούτε το κεφάλι του. Αφού το αμάξι ήταν στο πλάι, γιατί σκοτώθηκε και του έφυγε το αμάξι στο πλάι. Μακάρι να είχε προλάβει ο κακομοίρης μου να είχε φύγει από εκεί. Να είχε φύγει, να είχε γλυτώσει. Μου τον σκότωσαν. Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε μου είπε ο ιατροδικαστής. Ούτε ένα λεπτό», συνέχισε η χήρα του 39χρονου.

Βορίζια: Η σύλληψη των τριών αδελφών

Χθες το απόγευμα (4/11), τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που καταζητούνταν για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή, παραδόθηκαν στις Αρχές, έπειτα από διαπραγματεύσεις και πολύωρες έρευνες.

Πρόκειται για τον 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, τον μεγαλύτερο αδελφό του, ηλικίας 29 ετών, αλλά και τον μικρότερο 19 ετών.

Κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε ο 19χρονος αδελφός, ο οποίος υπηρετούσε τη θητεία του. Λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή, επικοινώνησε με τον διοικητή του ζητώντας άδεια, γεγονός που τον έθεσε στο επίκεντρο των ερευνών.

Το μεσημέρι της Τρίτης, συγγενικό πρόσωπο των δραστών επικοινώνησε με τον στρατηγό της ΕΛ.ΑΣ., εκφράζοντας την πρόθεση των αδελφών να παραδοθούν. Παράλληλα, εντοπίστηκε ότι ο 19χρονος φιλοξενούνταν σε ξενοδοχείο φιλικής οικογένειας, με αποτέλεσμα την προσαγωγή του ιδιοκτήτη και του γιου του. Η πίεση από τις διαδοχικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε σπίτια συγγενών οδήγησε τελικά τους τρεις άνδρες να εμφανιστούν αυτοβούλως.

Οι συλληφθέντες παραμένουν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας, όπου θα μεταβεί σήμερα ο Ανακριτής για να εκτελέσει τα εντάλματα και να ασκήσει ποινικές διώξεις.

Οι Αρχές θα ερευνήσουν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα και τα χέρια τους, ενώ τα κινητά τους τηλέφωνα θα εξεταστούν για πιθανές επικοινωνίες μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο οι αρχές προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία για τον ρόλο των συλληφθέντων στο μακελειό.

Θέλουν να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο μακελειό και να διαπιστώσουν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος πυροβόλησε και προς ποια κατεύθυνση, ποιος συμμετείχε στην συμπλοκή αλλά και ποιος σκότωσε από το ύψωμα την 56χρονη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει προσδιορίσει τον ρόλο του, ενώ δεν έχουν αναφέρει τίποτα ούτε για τον βαρύ οπλισμό τους, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως η αστυνομία έψαχνε τα όπλα ακόμα και σε νεκροταφεία κοντά σε μνήματα, αλλά και στα εικονοστάσια.