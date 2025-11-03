Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»

Η μητέρα κι ο αδερφός της άτυχης 56χρονης μιλούν στο STAR

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 22:05 Δοκιμασία προμηθειών στη Φάρμα: Ποιοι κέρδισαν;
03.11.25 , 21:57 Δημογλίδου Για Βορίζια: «Η Αστυνομία Επικοινωνεί Με Τους Συγγενείς»
03.11.25 , 21:49 Δημοσκόπηση ALCO: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
03.11.25 , 21:49 Τι Προηγήθηκε Του Μακελειού Στα Βορίζια
03.11.25 , 21:40 Kάθετος διάδρομος: Mέσω Ελλάδας η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια
03.11.25 , 21:30 Ανατροπή! Έτσι διαμορφώθηκαν οι δύο νέες ομάδες!
03.11.25 , 21:28 Kίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δύσκολη αποστολή απέναντι σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα
03.11.25 , 21:25 Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»
03.11.25 , 21:20 Δύσκολη στιγμή στη Φάρμα: Ο Κωνσταντίνος φεύγει λόγω τραυματισμού
03.11.25 , 20:35 ΕΛΤΑ: Αλαλούμ για τα ανοικτά καταστήματα και γαλάζιες εσωκομματικές κόντρες
03.11.25 , 20:24 Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια
03.11.25 , 20:04 Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το Π...»
03.11.25 , 19:55 Cash or Trash: Στο κόκκινο οι προσφορές για το γλυπτό του Αλέκου Φασιανού
03.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Ιορδάνης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;
03.11.25 , 19:39 Γαλλία: Σκάνδαλο με τη Shein - Πουλούσε κούκλες παιδικής πορνογραφίας
Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»
Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το Π...»
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Βορίζια: Πώς ξεκίνησε η βεντέτα στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου το 1955
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο γιος του Αναστάσης έγινε 12 ετών
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρές βροχές
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα για το μακελειό στα Βορίζια / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (3/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έφυγε από το χωριό Βορίζια. Η μητέρα της και ο αδελφός της καταγγέλλουν ότι πριν το μακελειό προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία χωρίς αποτέλεσμα. 

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια

Βορίζια: «Ραγίζει» καρδιές ο θρήνος της μάνας της άτυχης 56χρονης

Βορίζια: «Ραγίζει» καρδιές ο θρήνος της μάνας της άτυχης 56χρονης

«Παιδί μου, Βαγγελιώ μου», ο θρήνος της μάνας της άτυχης Ευαγγελίας Φουντεδάκη, αντηχεί σε όλα τα Βορίζια. «Απού σε φάγανε καμαράκι μου.... παιδί μου άδικα, παιδάκι μου». 

Όταν ανατίναξαν το σπίτι του ανιψιού της κατάλαβε, λέει, ότι το κακό θα συνεχιζόταν. 

Το STAR και η Γωγώ Αποστολάκη βρέθηκαν στο σημείο της ανταλλαγής των πυρών, στο έδαφος ακόμα υπάρχει το αίμα του 39χρονου. Εκεί που έχασε τη ζωή του ο πατέρας των πέντε ανήλικων παιδιών, στη σκάλα που έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα. Φαίνεται ότι όταν άκουσε τους πυροβολισμούς, ανέβηκε να δει τι συμβαίνει και δέχθηκε το θανάσιμο πλήγμα. 

Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους

Βορίζια: «Ήταν καρτέρι θανάτου»

«Τους είχανε καρτέρι και τους σκοτώσανε.... από πάνω παίζαν όλοι, δεν ξέρω, μπορεί και το νεκρό να τον εσκοτώσανε οι ίδιοι, δεν ξέρω», λέει η μητέρα της άτυχης γυναίκας. 

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω, απειλούνε ότι θα μας πετάξουνε χειροβομβίδες να μας αποσκοτώσουνε, δεν ξέρω. Αυτό να το λέτε στην αστυνομία, γιατί την καλέσανε την αστυνομία την ώρα που γίνηκε η έκρηξη δεν ήρθε, 100 τηλέφωνα δεν ήρθε κανείς. Μόνο από τα μεσάνυχτα και μετά φέρανε δυο αστυνόμους να κάνουνε τι δυο αστυνόμοι», προσθέτει. 

Ο αδερφός της 56χρονης αποκάλυψε στο STAR και τη Γωγώ Αποστολάκη ότι προσπάθησε επανειλημμένα να καλέσει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα το πρωί του Σαββάτου λίγο πριν γίνει το φονικό με τους δύο νεκρούς. Δεν κατάφερε, όμως, να επικοινωνήσει με κανέναν αστυνομικό. 

Βορίζια: Συγκλονίζει η μάνα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Έστησαν καρτέρι»

Βορίζια: «Καλούσα την αστυνομία και δεν απαντούσε κανείς»

Βορίζια: «Καλούσα την αστυνομία και δεν απαντούσε κανείς»

«Χαθήκανε δύο άνθρωποι, δεν έπρεπε να συμβεί, θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει εάν ήταν εδώ αυτοί που έπρεπε, αυτοί που υποχρεωμένοι να προστατεύουνε την ανθρώπινη ζωή, όχι κάτι άλλο. Πήρα πάρα πολλά τηλέφωνα στην αστυνομία για να τους ενημερώσω, δεν το σήκωσε κανείς», καταγγέλλει ο αδερφός της Ευαγγελίας. 

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι η αστυνομία τους συμβουλεύει να φύγουν από το χωριό. «Φυγέτε, φυγέτε αφού θα κάνετε και εσείς αύριο κηδεία φύγετε από σήμερα να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, επειδή κυκλοφορούνε πληροφορίες ότι μετά την κηδεία του συγχωρεμένου του άλλου του παιδιού θα μας σκοτώσουνε όλους, θα μας ανατινάξουμε, θα μας πετάξουνε κάτι χειροβομβίδες οπότε συνεχίζουν να μας απειλούνε.... έλεος...». 

Η κηδεία της άτυχης Ευαγγελίας θα γίνει το μεσημέρι της Τρίτης στον Αλικιανό Χανίων. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top