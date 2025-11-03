Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έφυγε από το χωριό Βορίζια. Η μητέρα της και ο αδελφός της καταγγέλλουν ότι πριν το μακελειό προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία χωρίς αποτέλεσμα.

Βορίζια: «Ραγίζει» καρδιές ο θρήνος της μάνας της άτυχης 56χρονης

«Παιδί μου, Βαγγελιώ μου», ο θρήνος της μάνας της άτυχης Ευαγγελίας Φουντεδάκη, αντηχεί σε όλα τα Βορίζια. «Απού σε φάγανε καμαράκι μου.... παιδί μου άδικα, παιδάκι μου».

Όταν ανατίναξαν το σπίτι του ανιψιού της κατάλαβε, λέει, ότι το κακό θα συνεχιζόταν.

Το STAR και η Γωγώ Αποστολάκη βρέθηκαν στο σημείο της ανταλλαγής των πυρών, στο έδαφος ακόμα υπάρχει το αίμα του 39χρονου. Εκεί που έχασε τη ζωή του ο πατέρας των πέντε ανήλικων παιδιών, στη σκάλα που έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα. Φαίνεται ότι όταν άκουσε τους πυροβολισμούς, ανέβηκε να δει τι συμβαίνει και δέχθηκε το θανάσιμο πλήγμα.

Βορίζια: «Ήταν καρτέρι θανάτου»

«Τους είχανε καρτέρι και τους σκοτώσανε.... από πάνω παίζαν όλοι, δεν ξέρω, μπορεί και το νεκρό να τον εσκοτώσανε οι ίδιοι, δεν ξέρω», λέει η μητέρα της άτυχης γυναίκας.

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω, απειλούνε ότι θα μας πετάξουνε χειροβομβίδες να μας αποσκοτώσουνε, δεν ξέρω. Αυτό να το λέτε στην αστυνομία, γιατί την καλέσανε την αστυνομία την ώρα που γίνηκε η έκρηξη δεν ήρθε, 100 τηλέφωνα δεν ήρθε κανείς. Μόνο από τα μεσάνυχτα και μετά φέρανε δυο αστυνόμους να κάνουνε τι δυο αστυνόμοι», προσθέτει.

Ο αδερφός της 56χρονης αποκάλυψε στο STAR και τη Γωγώ Αποστολάκη ότι προσπάθησε επανειλημμένα να καλέσει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα το πρωί του Σαββάτου λίγο πριν γίνει το φονικό με τους δύο νεκρούς. Δεν κατάφερε, όμως, να επικοινωνήσει με κανέναν αστυνομικό.

Βορίζια: «Καλούσα την αστυνομία και δεν απαντούσε κανείς»

«Χαθήκανε δύο άνθρωποι, δεν έπρεπε να συμβεί, θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει εάν ήταν εδώ αυτοί που έπρεπε, αυτοί που υποχρεωμένοι να προστατεύουνε την ανθρώπινη ζωή, όχι κάτι άλλο. Πήρα πάρα πολλά τηλέφωνα στην αστυνομία για να τους ενημερώσω, δεν το σήκωσε κανείς», καταγγέλλει ο αδερφός της Ευαγγελίας.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι η αστυνομία τους συμβουλεύει να φύγουν από το χωριό. «Φυγέτε, φυγέτε αφού θα κάνετε και εσείς αύριο κηδεία φύγετε από σήμερα να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, επειδή κυκλοφορούνε πληροφορίες ότι μετά την κηδεία του συγχωρεμένου του άλλου του παιδιού θα μας σκοτώσουνε όλους, θα μας ανατινάξουμε, θα μας πετάξουνε κάτι χειροβομβίδες οπότε συνεχίζουν να μας απειλούνε.... έλεος...».

Η κηδεία της άτυχης Ευαγγελίας θα γίνει το μεσημέρι της Τρίτης στον Αλικιανό Χανίων.